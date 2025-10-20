Проучване установи "златния час" за лягане

Медикът Реджина Гиблин, която работи с хора със сърдечни заболявания, посочи най-доброто време за лягане. Нейната препоръка беше публикувана от Huffpost.

Гиблин посъветва всички, които искат да поддържат сърдечно-съдово здраве, да си лягат между 22:00 и 23:00 часа. В подкрепа на позицията си тя цитира проучване от 2021 г., резултатите от което демонстрират съществуването на така наречения „златен час“ на съня.

Експертите анализирали данни от 88 000 души на възраст от 43 до 74 години в продължение на близо шест години и установили, че тези, които си лягат между 22:00 и 23:00 часа, имат най-нисък риск от развитие на проблеми с кръвообращението и сърцето. Тези, които си лягат между 23:00 и полунощ, имат 12% повишен риск от развитие на тези състояния, докато тези, които си лягат след полунощ, отбелязват 25% увеличение.

Гиблин отбеляза, че е важно да се следят и други параметри на съня.

„Достатъчното количество сън е важно за цялостното благополучие, както и за здравето на сърцето и кръвоносната система. Повечето възрастни трябва да се стремят към седем до девет часа сън на нощ“, напомни тя.