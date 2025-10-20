Новини
Любопитно »
Проучване установи "златния час" за лягане

Проучване установи "златния час" за лягане

20 Октомври, 2025 21:12 1 710 9

  • златния час-
  • лягане-
  • сън-
  • проучване-
  • реджина гоблин

Всички, които искат да поддържат сърдечно-съдово здраве, да си лягат между 22:00 и 23:00 часа

Проучване установи "златния час" за лягане - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Медикът Реджина Гиблин, която работи с хора със сърдечни заболявания, посочи най-доброто време за лягане. Нейната препоръка беше публикувана от Huffpost.

Гиблин посъветва всички, които искат да поддържат сърдечно-съдово здраве, да си лягат между 22:00 и 23:00 часа. В подкрепа на позицията си тя цитира проучване от 2021 г., резултатите от което демонстрират съществуването на така наречения „златен час“ на съня.

Експертите анализирали данни от 88 000 души на възраст от 43 до 74 години в продължение на близо шест години и установили, че тези, които си лягат между 22:00 и 23:00 часа, имат най-нисък риск от развитие на проблеми с кръвообращението и сърцето. Тези, които си лягат между 23:00 и полунощ, имат 12% повишен риск от развитие на тези състояния, докато тези, които си лягат след полунощ, отбелязват 25% увеличение.

Гиблин отбеляза, че е важно да се следят и други параметри на съня.

„Достатъчното количество сън е важно за цялостното благополучие, както и за здравето на сърцето и кръвоносната система. Повечето възрастни трябва да се стремят към седем до девет часа сън на нощ“, напомни тя.


Подобни новини


