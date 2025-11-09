Музикален капан заблуди стотици българи

Стотици българи станаха жертва на музикален капан, след като закупиха билети за концерт на сръбската звезда Миле Китич в Габрово през интернет. Цената на билетите беше 60 лева, предава Фокус.

Според рекламата, певецът трябвало да се появи на сцената в спортната зала „Орловец“. В деня на събитието обаче залата беше заключена и празна, оставяйки феновете разочаровани.

Два дни по-рано организаторът обяви, че концертът се отменя и че закупените билети ще бъдат възстановени, съобщава NOVA. В същия ден Миле Китич всъщност е гостувал в Горна Оряховица, а не в Габрово.

Абсурдната ситуация достигна и до самия певец, който публикува видео с обяснение, че става въпрос за измама.