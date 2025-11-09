Музикален капан заблуди стотици българи

Стотици българи станаха жертва на музикален капан, след като закупиха билети за концерт на сръбската звезда Миле Китич в Габрово през интернет. Цената на билетите беше 60 лева, предава Фокус.
Според рекламата, певецът трябвало да се появи на сцената в спортната зала „Орловец“. В деня на събитието обаче залата беше заключена и празна, оставяйки феновете разочаровани.
Два дни по-рано организаторът обяви, че концертът се отменя и че закупените билети ще бъдат възстановени, съобщава NOVA. В същия ден Миле Китич всъщност е гостувал в Горна Оряховица, а не в Габрово.
Абсурдната ситуация достигна и до самия певец, който публикува видео с обяснение, че става въпрос за измама.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ООрана държава
Коментиран от #4
12:37 09.11.2025
2 Гост
12:38 09.11.2025
3 Кеф
12:43 09.11.2025
4 Нумерик
До коментар #1 от "ООрана държава":Ама Миле, какво е виновен, че едни българчета тарикатчета са му използвали името да скубнат малко парички от едни други българчета - балъчета. Кьорав карти не играе, глупав с пари не работи, те ви сега дигитализация и цифровизация. Всички със смартфони, даже не могат да си напишат една автобиография като хората, ама цъкат по тия телефони като побъркани - а честито на печелившите.
13:42 09.11.2025
5 ха ха
14:03 09.11.2025
6 Поговорката
14:14 09.11.2025