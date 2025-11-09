Новини
Музикален капан заблуди стотици българи

9 Ноември, 2025 12:35

Фенове на Миле Китич се оказаха с невалидни билети за „концерт“, който никога не се състоя в Габрово

Снимкa: Instagram
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Стотици българи станаха жертва на музикален капан, след като закупиха билети за концерт на сръбската звезда Миле Китич в Габрово през интернет. Цената на билетите беше 60 лева, предава Фокус.

Според рекламата, певецът трябвало да се появи на сцената в спортната зала „Орловец“. В деня на събитието обаче залата беше заключена и празна, оставяйки феновете разочаровани.

Два дни по-рано организаторът обяви, че концертът се отменя и че закупените билети ще бъдат възстановени, съобщава NOVA. В същия ден Миле Китич всъщност е гостувал в Горна Оряховица, а не в Габрово.

Абсурдната ситуация достигна и до самия певец, който публикува видео с обяснение, че става въпрос за измама.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ООрана държава

    11 1 Отговор
    Капан за чалга наивници, утре пускаме и на софка концерт и на цеца с македнско знаме

    Коментиран от #4

    12:37 09.11.2025

  • 2 Гост

    9 2 Отговор
    Българетата уж нямат пари, ама вадят 100 лева за тоя.

    12:38 09.11.2025

  • 3 Кеф

    9 1 Отговор
    Стотици чалгари сръбомани прецакани, кеф та кеф.

    12:43 09.11.2025

  • 4 Нумерик

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    Ама Миле, какво е виновен, че едни българчета тарикатчета са му използвали името да скубнат малко парички от едни други българчета - балъчета. Кьорав карти не играе, глупав с пари не работи, те ви сега дигитализация и цифровизация. Всички със смартфони, даже не могат да си напишат една автобиография като хората, ама цъкат по тия телефони като побъркани - а честито на печелившите.

    13:42 09.11.2025

  • 5 ха ха

    2 1 Отговор
    Изобщо не ми е жал за сърбоматите чалгари.Все така да ги мамят.

    14:03 09.11.2025

  • 6 Поговорката

    0 0 Отговор
    Маймуни с трици се ловят, не е вярна :)

    14:14 09.11.2025