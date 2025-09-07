Новини
Камен Донев: Обществото ни е объркано - ненормалното стана нормално

7 Септември, 2025 13:19 565 12

Актьорът коментира състоянието на българското общество

Камен Донев: Обществото ни е объркано - ненормалното стана нормално - 1
Снимка: bTV
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

"Ниска култура, егоцентризъм, безверие, подигравчийска природа, злоба, завист, мързел – много са факторите, които ни пречат да сме обединени като общество", каза в „Тази неделя“ актьорът Камен Донев.

„Сякаш като в инкубатор през последните 20-30 години избуяха в българина. Много скрита мръсна пяна излезе на повърхността“, допълни той в коментара си за състоянието на обществото ни през последните месеци и години.

„Битката на нашето поколение е с лошо гледащия човек, с недоволния човек, със завистливия човек, с амбициозния, с некадърника“, казва той
Според него обществото ни е объркано, защото стана така, че ненормалното е нормално.

Хората започнаха да свикват да живеят с това, че не трябва да има борба – борба в духовен аспект. Сега борбата е за това кой може да надделее над другия. Няма борба към нас самите“, каза още Камен Донев.

По думите му българите са „хранително религиозни“, защото с празниците се свързва единствено това „да се заколи нещо, да се изпече на скарата, яйца да се чукнат, да се набухат всички с козунаци хубаво.“

По думите му все още обаче има хора, които имат вяра и осъзнават истината. „Слава богу, не всички са така. Но се опасявам, че голям процент е това“, допълни Донев.

За хората, които казват, че не се интересуват какво се случва в държавата, той каза: „Това е една глупава мимикрия, едно маймунско поведение. Едно глупаво себезачеркване. Не е за хвалба да казваш – „не гледам, не се интересувам“. За какво си жив тогава? Иди някъде и се застреляй, като не се интересуваш от нищо.“

Цялата тази простотия, която се изля в държавата под формата на поп фолк, на мутренско поведение и арогантност – за всичко това сега жънем плода. Ролята на политиката е огромна. Вижте как говорят политиците, как се държат. И те дават този пример“, смята актьорът.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гичето

    5 2 Отговор
    Тоя откри топлата вода

    13:23 07.09.2025

  • 2 Ганка

    6 0 Отговор
    Бе по комунизма къде ги пращаха приматите ,в тву

    Коментиран от #7

    13:26 07.09.2025

  • 3 така е защото фашизмът

    3 2 Отговор
    Е дефектен по природа
    Затова всичко, което се определя до фашизма става на г.з

    Коментиран от #4

    13:26 07.09.2025

  • 4 опре не определя

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "така е защото фашизмът":

    Спелчекъра

    13:27 07.09.2025

  • 5 Войни, милионери, ранени в

    3 0 Отговор
    катастрофи, мачове, лоши филми . Туризъм и заеми . Иде сладка зима.

    13:28 07.09.2025

  • 6 Гтъмен балкански примат

    1 0 Отговор
    Не бе, такава е приматата природа

    13:28 07.09.2025

  • 7 Примата от Зайчарнико

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ганка":

    И примата от Свинарнико.

    13:28 07.09.2025

  • 8 Пич

    4 2 Отговор
    Интересно !!! Човек който живее срещуположно на това което говори ! Ще кажеш че е някой калугер!!!

    13:30 07.09.2025

  • 9 Сталин

    3 2 Отговор
    Точно това е целта на талмудистите които разпространяват деградация и извратеност от техните медии,затова тези изроди са гонени от 100 държави последните хиляда години

    13:31 07.09.2025

  • 10 Сталин

    4 0 Отговор
    Ние живеем в общество, където хомосексуални ни говорят за морал, транссексуални ни говорят човешката биология,убийци на деца ни говорят за правата на човека,спекуланти и мошеници ни обясняват икономиката,и сатанисти ни говорят за религия.

    13:32 07.09.2025

  • 11 Сталин

    2 0 Отговор
    "Человечеству предстоит либо перейти к социализму ,либо годами и даже десятилетиями переживать вооруженную борьбу "великих" держав за искусственное сохранение капитализма посредством колоний,монополий,привилегий и националньiх угнетений всяческого рода."

    -Владимир Илич Ленин

    13:34 07.09.2025

  • 12 Сталин

    2 0 Отговор
    Тези негодници си бяха такива и преди ,но по време на Тодор Живков,тези безполезници бяха келнери,пъдари ,чистачки и бакшиши , защото за нищо друго не ставаха и после тези бандити и проститутки сложиха вратовръзки и станаха депутати,министри и бизнесмени

    13:36 07.09.2025