Защо българите не се отказват от вредните си навици?

Консумацията на кафе и енергийни напитки, на цигари и на алкохол са трите най-разпространени нездравословни навици у нас - това показва най-голямото европейско здравно проучване, проведено в 22 държави и сред 1000 души в България, пише Блиц.
Над 86 процента от българите пият кафе, за да се чувстват щастливи, обясни Стефан Динев, представител на фармацевтичната компания, инициирала провеждането на проучването:
"31% от респондентите в Европа и близо 50% от българите заявяват, че пушат. Защо го правят - да се освободят от стрес, и на трето място консумацията на алкохол - 34% в Европа, 40% в България. Защо го правят - да се отпуснат и за по-добър сън."
Според проучването над 80 процента от българите смятат, че са в добро психично здраве, а над 80 процента вярват, че здравословното хранене е ключ към здравословния живот, но само 52 процента се придържат към този вид хранене.
