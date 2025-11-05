Новини
Защо българите не се отказват от вредните си навици?

5 Ноември, 2025 17:31 637 13

Мащабно проучване дава любопитни резултати

Снимка: Shutterstock
Събина Андреева

Консумацията на кафе и енергийни напитки, на цигари и на алкохол са трите най-разпространени нездравословни навици у нас - това показва най-голямото европейско здравно проучване, проведено в 22 държави и сред 1000 души в България, пише Блиц.

Над 86 процента от българите пият кафе, за да се чувстват щастливи, обясни Стефан Динев, представител на фармацевтичната компания, инициирала провеждането на проучването:

"31% от респондентите в Европа и близо 50% от българите заявяват, че пушат. Защо го правят - да се освободят от стрес, и на трето място консумацията на алкохол - 34% в Европа, 40% в България. Защо го правят - да се отпуснат и за по-добър сън."

Според проучването над 80 процента от българите смятат, че са в добро психично здраве, а над 80 процента вярват, че здравословното хранене е ключ към здравословния живот, но само 52 процента се придържат към този вид хранене.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 др Гей Билтс

    7 1 Отговор
    Никотинът пази от Ковид. Българинът е велик и с имунитет.

    17:33 05.11.2025

  • 2 Хм...

    4 0 Отговор
    Алкохолът не води до по-добър сън.За кафето не виждам проблем, ако не прекаляваш. Цигарите е ясно, че са само негатив, но явно си е наркотик.

    17:36 05.11.2025

  • 3 Цвете

    5 1 Отговор
    ТОЛКОВА МНОГО Е НАПРЕГНАТ ДНЕШНИЯТ ДЕН, А СЕГА И ЦИГАРИТЕ И КАФЕТО???? ОСТАВЕТЕ ХОРАТА НА СПОКОЙСТВИЕ. ВСЕКИ ИМА ГЛАВА НА РАМЕНЕТЕ СИ И ВСЕКИ САМ ОТГОВАРЯ ЗА ПОСТЪПКИТЕ СИ. 😘

    17:37 05.11.2025

  • 4 Някой

    3 0 Отговор
    Предвид съставките на храните по магазините, най-вредния навик у нас е храненето. Ама държавата нехае!

    17:38 05.11.2025

  • 5 питам

    5 0 Отговор
    Ами, ако българите откажат цигарите и алкохола, кой ще пълни бюджета на теменужката???

    17:39 05.11.2025

  • 6 Анита от почивка

    0 0 Отговор
    Няма как да се откажа от почивките понеже съм Анита от почивка и си обичам почивките 🤣🤣🤣🤣😂💯

    17:40 05.11.2025

  • 7 плевен

    0 0 Отговор
    Събе, Събе! Трите най...........са кафе и енергийни напитки, цигари и алкохол. Ама те са четири бе миличко, а не три. Там в софийските училища не ви ли учеха да си броите пръстчетата?

    17:47 05.11.2025

  • 8 Аз съм

    2 0 Отговор
    Пуших здраво точно 30 години. Спрях ги, защото станаха 5.20, а исках да напусна гадната работа и знаех, че няма да имам вече пари за тях. Иначе здравето хич не ми е грижа. То пък един живот, та да си правя труд да го пазя.

    18:00 05.11.2025

  • 9 Наблюдател

    1 1 Отговор
    Българинът не може да се откаже и от господарите си, яхнали го като магаре.

    Време е за Възраждане!

    18:01 05.11.2025

  • 10 Пич

    2 0 Отговор
    Ами то така се започва ! Първо ти промиват мозъка да спреш да пиеш , после да не ядеш и ставаш веган , и накрая ти обясняват колко е модерно да си ...ерас !!! Не на мене тия !!!

    18:02 05.11.2025

  • 11 Що за глупост

    1 0 Отговор
    Искате да кажете, че 70 % от населението на земята имат грешни навици ли

    18:05 05.11.2025

  • 12 име

    0 0 Отговор
    Щото, както се казва, без цигари и алкохол ще сме най-здравите трупове в гробището!

    18:05 05.11.2025

  • 13 Ха сега де...

    0 0 Отговор
    Живота е един и при това прекалено кратък. Какво ще разбереш от него ако непрекъснато се ограничаваш от едно или друго изживяване.

    18:08 05.11.2025