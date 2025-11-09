Новини
Серотонинът: Хормонът на щастието и как да го стимулираме естествено

9 Ноември, 2025 15:32 544 2

Как диетата, движението, светлината и положителните навици повишават нивата на серотонин и подобряват настроението

Серотонинът: Хормонът на щастието и как да го стимулираме естествено - 1
Снимкa: Instagram
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ниските нива на серотонин могат да доведат до апатия, тревожност и общо усещане за изтощение. Въпреки че медикаментите са един от начините за повишаване на този хормон, съществуват и естествени методи, свързани с храненето и начина на живот, които доказано стимулират производството му.

1. Консумирайте храни, богати на триптофан
Серотонинът е невротрансмитер, който регулира настроението, съня и апетита. Молекулите му обаче не преминават директно кръвно-мозъчната бариера. Затова най-ефективният начин за повишаването му чрез храната е чрез аминокиселината триптофан, от която тялото синтезира серотонин.

Храни, богати на триптофан:

  • Риба тон, пиле, пуешко

  • Яйца, сирене, мляко

  • Овесени ядки, ядки

За по-добро усвояване триптофанът се комбинира с въглехидрати като плодове, хляб, зърнени култури или тестени изделия.

2. Движение и физическа активност
Редовните упражнения стимулират освобождаването на серотонин, ендорфини, допамин и канабиноиди – „коктейл на щастието“, който подобрява настроението и намалява тревожността.

Не е необходимо интензивно натоварване – разходки, водна аеробика или градинарство също имат ефект. Ключът е да се движите редовно и с удоволствие.

3. Пробиотици за здрави черва
Около 95% от серотонина се произвежда в червата от полезни бактерии. Пробиотиците стимулират тези бактерии, повишавайки нивата на серотонин и подпомагайки доброто настроение.

Източници на пробиотици:

  • Натурално кисело мляко и кефир

  • Комбуча

  • Кисело зеле

4. Светлина и витамин D
Поне 10-15 минути дневно на слънце стимулират производството на серотонин чрез регулиране на циркадните ритми и синтеза на витамин D, който подпомага преобразуването на триптофана в серотонин. Дори през есента и зимата кратки разходки навън са полезни.

5. Позитивни мисли и емоции
Спомените за радостни моменти, благодарността и приятните преживявания активират центровете в мозъка, отговорни за производството на серотонин. Практики като водене на дневник с благодарности, разговори с приятели, четене на вдъхновяващи истории или гледане на комедии могат да повишат нивата му.

6. Достатъчен и качествен сън
Сънят е ключов за синтеза на серотонин. Хроничното недоспиване води до раздразнителност, тревожност и проблеми с концентрацията.
Съвети за добър сън:

  • Лягайте и ставайте по едно и също време

  • Спалнята да е тиха, тъмна и прохладна

  • Избягвайте екрани, кофеин, алкохол и тежки вечери преди сън

  • Умерена дневна физическа активност (не непосредствено преди лягане)

Заключение
Серотонинът е основен регулатор на емоционалното и физическото благополучие. Диетата, движението, сънят, слънчевата светлина и позитивното мислене играят решаваща роля за поддържането на нормални нива. Малки промени в ежедневието могат да повишат хормона на щастието и да донесат повече енергия и баланс в живота.

Източник: Vesti.bg.


