Джеф Голдблум станал вегетарианец заради снимките на "Злосторница"

12 Ноември, 2025 18:58 465 4

Актьорът се отказал от месото покрай колежките си Ариана Гранде и Синтия Ериво

Джеф Голдблум станал вегетарианец заради снимките на "Злосторница" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американският актьор Джеф Голдблум разкри, че участието му във филмовата адаптация на мюзикъла „Злосторница“ е променило начина, по който гледа на храната и отношението си към животните. След снимките на продукцията, която предстои да излезе през 2025 г., актьорът е решил напълно да се откаже от консумацията на месо.

В интервю за британското предаване This Morning Голдблум сподели, че решението му е било провокирано от темите, засегнати във филма. „Тази работа ме промени. След като обсъждахме сцените, свързани с жестокостта към животните, просто спрях да ям месо“, каза 71-годишният актьор.

Той допълни, че новият му начин на живот ще промени и предстоящите му празнични навици. „На Коледа и Деня на благодарността вероятно ще се насладя на нещо различно от обичайното“, коментира Голдблум с усмивка, след като водещите на предаването му предложиха популярните в Европа „печени кестени“.

Актьорът, който във филма влиза в ролята на Вълшебника от Оз, използва появата си в ефир, за да призове към по-отговорно отношение към природата. „Трябва да направим така, че светът да бъде добро място не само за хората, но и за всички живи същества“, заяви той.

Джеф Голдблум, известен с участията си в поредицата „Джурасик парк“ и „Денят на независимостта“, сподели още, че е бил „въодушевен“ от възможността да участва във филмовата версия на един от най-успешните мюзикъли на Бродуей. Въпреки това призна, че е изпитвал известно притеснение от високите очаквания на публиката. „Осъзнавах, че хората ще имат големи очаквания. Много талантливи актьори са се справяли отлично с тази роля. Надявам се, че и аз съм успял да намеря своя собствен подход“, каза Голдблум.

Продължението на филма „Злосторница“, режисиран от Джон Чу, ще излезе по кината на 21 ноември 2025 г. В главните роли участват Синтия Ериво и Ариана Гранде, които са вегани.


  • 1 И аз като видя две млади

    0 0 Отговор
    и невинни овчици бих забравил свинското. Ще ги сменям сутрин обед и вечер и ще бъда само на агнешко. А какво хапвам през нощта ще бъде само моя работа.

    19:05 12.11.2025

  • 2 Стойчо Недев Свиркаджията

    1 0 Отговор
    Финтекс ентусиаст съм 😂🤣🥳🤣😂😂😀😀😀🤣😂🥳

    19:15 12.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Име

    0 0 Отговор
    Защо ни занимавате с еврейски тъпотии?!

    19:53 12.11.2025