Джеф Голдблум станал вегетарианец заради снимките на "Злосторница"

Американският актьор Джеф Голдблум разкри, че участието му във филмовата адаптация на мюзикъла „Злосторница“ е променило начина, по който гледа на храната и отношението си към животните. След снимките на продукцията, която предстои да излезе през 2025 г., актьорът е решил напълно да се откаже от консумацията на месо.

В интервю за британското предаване This Morning Голдблум сподели, че решението му е било провокирано от темите, засегнати във филма. „Тази работа ме промени. След като обсъждахме сцените, свързани с жестокостта към животните, просто спрях да ям месо“, каза 71-годишният актьор.

Той допълни, че новият му начин на живот ще промени и предстоящите му празнични навици. „На Коледа и Деня на благодарността вероятно ще се насладя на нещо различно от обичайното“, коментира Голдблум с усмивка, след като водещите на предаването му предложиха популярните в Европа „печени кестени“.

Актьорът, който във филма влиза в ролята на Вълшебника от Оз, използва появата си в ефир, за да призове към по-отговорно отношение към природата. „Трябва да направим така, че светът да бъде добро място не само за хората, но и за всички живи същества“, заяви той.

Джеф Голдблум, известен с участията си в поредицата „Джурасик парк“ и „Денят на независимостта“, сподели още, че е бил „въодушевен“ от възможността да участва във филмовата версия на един от най-успешните мюзикъли на Бродуей. Въпреки това призна, че е изпитвал известно притеснение от високите очаквания на публиката. „Осъзнавах, че хората ще имат големи очаквания. Много талантливи актьори са се справяли отлично с тази роля. Надявам се, че и аз съм успял да намеря своя собствен подход“, каза Голдблум.

Продължението на филма „Злосторница“, режисиран от Джон Чу, ще излезе по кината на 21 ноември 2025 г. В главните роли участват Синтия Ериво и Ариана Гранде, които са вегани.