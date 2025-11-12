Звезда на Челси работи по филм за Шахтьор Донецк и войната в Украйна

Наказаният заради допинг футболист на Челси – Михайло Мудрик е извън терените вече една година. В тялото на украинската звезда на „сините“ от Лондон бяха открити следи от забраненото вещество мелдоний.

Въпреки че мина сериозно време оттогава, Мудрик и екипът му все още не са излезли с официално изявление по темата. Те очакват отварянето и на Б пробата, която окончателно ще реши случая. Ако и тя бъде положителна, то най-вероятно Мудрик ще бъде наказан за години по подобие на Пол Погба, който бе отстранен от футбола за четири години.

В социалните мрежи се появи интересна снимка на Мудрик, който е с нова визия и се занимава с проект извън футбола. Стана ясно, че футболистът работи по филм за Шахтьор Донецк и войната в Украйна. Още по-любопитно е, че в него е замесен и бившият треньор на Лудогорец Игор Йовичевич. Както е известно, хърватинът води Шахтьор през 2022 година, а преди това бе треньор и на други украински тимове като Карпати Лвов и Днепър-1

Mykhaylo Mudryk (with a new haircut) & Igor Jovicevic taking part in filming for a film about Shakhtar and the war!



📸: Serhiy Palkin pic.twitter.com/7YLnWxkYfC — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) November 11, 2025