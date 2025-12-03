Предстои мощна магнитна буря, предупреждава НАСА

Учени от НАСА предупреждават, че силно слънчево изригване може да наруши електропреносната мрежа на Земята.

Американската космическа агенция заяви вчера, че мощните изблици на енергия са категоризирани като най-интензивните от клас X, след емисиите от Слънцето на 30 ноември.

Космическият апарат „Обсерватория за слънчева динамика“ на НАСА, който постоянно наблюдава Слънцето, е заснел изображения на събитието, пише Телеграф. Силните слънчеви изригвания могат да създадат зрелищни прояви на полярно сияние, но също така могат да нарушат редица жизненоважни функции.

Известно е, че изригванията причиняват изхвърляния на коронална маса, експлозии на плазма и магнитни полета, които могат да създадат геомагнитни бури, когато са насочени към Земята.

Според Метеорологичната служба, геомагнитните бури могат да имат както физически, така и технологични последици.