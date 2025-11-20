Новини
Любопитно »
11 холивудски звезди позираха за новия календар на Pirelli за 2026 г. (СНИМКИ+ВИДЕО)

20 Ноември, 2025 14:58 1 471 3

Норвежкият фотограф и режисьор Солве Сундсбьо засне знаменитостите

11 холивудски звезди позираха за новия календар на Pirelli за 2026 г. (СНИМКИ+ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Календарът на Pirelli за 2026 г., създаден от норвежкия фотограф и режисьор Солве Сундсбьо, беше пуснат на пазара. В 52-рото си издание той изследва връзката между човека и природата. Изображенията в момента са изложени в Общинския дом в Прага, съобщи пресслужбата на Pirelli пред RBC Life.

В новия проект „Кал“ жените са представени като символични въплъщения на елементите на природата: земя, въздух, огън и вода, енергия, етер и светлина.

Известните участнички

22-те изображения в календара на Pirelli представят 11 жени от света на киното, модата, спорта и музиката: актрисата Тилда Суинтън, актрисата Гуендолин Кристи, певицата FKA Twigs, режисьорката и актриса Изабела Роселини, тенисистката Винъс Уилямс, моделът Сузи Кейв (появявала се преди това в календара на Helmut Newton Pirelli от 1986 г. и изданието на Clive Arrowsmith от 1991 г.), актрисата Луиза Раниери, моделът Ирина Шейк, моделът и актриса Ду Жуан (появявала се в календара на Patrick Demarchelier от 2008 г.), моделът Ева Херцигова (появявала се в изданието на Peter Lindbergh от 1996 г. и изданието на Bruce Weber от 1998 г.) и актрисата Адрия Арджона.

„Исках да снимам зрели жени, с опит и вътрешна дълбочина. Жени, които дълбоко уважавам за това, което представляват. Някои от тях отдавна мечтаех да снимам, докато с други вече бях работила и исках да ги погледна по нов начин. При някои въплъщението беше буквално. Поставихме Ева Херцигова и Сузи Кейв във вода. За Тилда Суинтън създадохме малък изкуствен свят. Водихме дълъг разговор с FKA twigs: тя искаше да бъде покрита с пясък и да стане част от земята. Всичко е изградено върху диалог, тъй като искам героинята да изглежда красива и да се чувства едно цяло с избрания елемент“, сподели създателят на календара.

Снимките започнаха през април 2025 г. и се проведоха на плажа Холкам в Норфолк и в провинцията на Есекс, както и в студиа в Лондон и Ню Йорк. За да пресъздаде природните образи, които е „събрал“ – залези, облаци, огън, вода – като фон, Сундсбьо е използвал гигантски LED екрани.

Календарът надхвърля традиционните четири елемента. Не исках да бъда твърде буквален. Стремих се да уловя емоциите, инстинктите и състоянията на ума, които са в основата на човешкия живот. Нека го наречем желание за свобода, любопитство и жажда за знания. Определена мистерия, въображение, страст, желание за свобода, връзка с природата и нашето възприятие за време и пространство. Това е опит да ни напомни откъде идваме. Амбициозна задача, но исках да опитам“, каза Солве Сундсбьо.

Календарът на Pirelli е пуснат за първи път през 1964 г. Оттогава той се е превърнал в синоним на визуални експерименти, преосмисляне на красотата и релевантно културно изразяване. През годините сред авторите му са Хелмут Нютън, Ани Лейбовиц, Стив Маккъри, Брус Вебер, Питър Линдберг и Тим Уокър.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Опааа

    5 1 Отговор
    Ужас! Какви са тия бабички ве?

    15:23 20.11.2025

  • 2 глоги

    1 1 Отговор
    моделКАТА Сузи Кейв

    15:40 20.11.2025

  • 3 бат Данчо

    4 1 Отговор
    Кадри от "Планетата на маймуните".

    16:06 20.11.2025