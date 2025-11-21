Бритни Спиърс се появи в окаян вид и чаша в ръка (СНИМКИ)

Поп принцесата Бритни Спиърс бе заснета в Лос Анджелис, държейки чаша шампанско при напускането на винения бар Stonehaus в Уестлейк Вилидж в притеснителен вид. Появата ѝ предизвика нова вълна от публични коментари за поведението на певицата през последните седмици. Нейни представители заявиха пред британски медии, че Бритни не е консумирала алкохол по време на посещението си, въпреки че на снимките тя държи чашата в ръка.

Britney Spears looks incredible in new paparazzi photos on the town. pic.twitter.com/MXwQYQqvrj — Britney Stan 🌹 (@BritneyTheStan) November 20, 2025

На публикувани видеокадри певицата критикува начина, по който папараците я заснемат, като ги нарича „невероятно груби“ и допълва, че постоянно публикуват „най-лошите кадри“ от нея. Според думите ѝ тя не може да се появи на обществено място без да бъде преследвана.

Според заснетите снимки 42-годишната изпълнителка е придружавана от служител на заведението, докато се отправя към автомобила си. Тя е облечена с тъмно каре сако върху къс топ от дантела и дънки с ниска талия, а външният ѝ вид е допълнен с тъмни очила, шал, бежова чанта и червено червило.

Britney Spears was spotted out and about in Los Angeles after raising concerns over her recent erratic behavior. 📸: BACKGRID pic.twitter.com/5IzcSMNSC3 — Page Six (@PageSix) November 21, 2025

Случаят идва на фона на повишени опасения за състоянието на Бритни Спиърс. През миналия месец тя беше заснета да шофира криволичейки по пътя след вечеря с приятели в Таузънд Оукс, като очевидци твърдят, че автомобилът ѝ се е движил нестабилно между лентите. Източници, цитирани от медии в САЩ, свързват новите сътресения в живота ѝ с автобиографичната книга на бившия ѝ съпруг Кевин Федърлайн, публикувана в края на октомври. В нея той отправя обвинения към певицата, включително за изневяра и употреба на наркотични вещества в периода, когато двойката отглежда малките си деца.

Бритни опроверга публично твърденията му и определи написаното като „крайно обидно“ и „изморително“, подчертавайки, че подобни „бели лъжи“ носят единствено вреда. Федърлайн заяви в отделно интервю, че желае да се подобри контактът между Спиърс и двамата им синове Шон Престън и Джейдън Джеймс, които вече са пълнолетни.

Бритни Спиърс и Кевин Федърлайн бяха женени между 2004 и 2007 г., а след публичните сътресения в средата на 2000-те години Федърлайн получи основно попечителство над децата. Събитията доведоха и до наложената над Спиърс дългогодишна съдебна опека, приключила през 2021 г. след 13 години.