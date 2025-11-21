Новини
Бритни Спиърс се появи в окаян вид и чаша в ръка (СНИМКИ)

Бритни Спиърс се появи в окаян вид и чаша в ръка (СНИМКИ)

21 Ноември, 2025 14:31

  • бритни спиърс-
  • певица-
  • алкохол-
  • психическо здраве

Певицата не прилича на себе си, а алкохолът определено затвърди опасенията на феновете ѝ за психическото ѝ състояние

Бритни Спиърс се появи в окаян вид и чаша в ръка (СНИМКИ) - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Поп принцесата Бритни Спиърс бе заснета в Лос Анджелис, държейки чаша шампанско при напускането на винения бар Stonehaus в Уестлейк Вилидж в притеснителен вид. Появата ѝ предизвика нова вълна от публични коментари за поведението на певицата през последните седмици. Нейни представители заявиха пред британски медии, че Бритни не е консумирала алкохол по време на посещението си, въпреки че на снимките тя държи чашата в ръка.

На публикувани видеокадри певицата критикува начина, по който папараците я заснемат, като ги нарича „невероятно груби“ и допълва, че постоянно публикуват „най-лошите кадри“ от нея. Според думите ѝ тя не може да се появи на обществено място без да бъде преследвана.

Според заснетите снимки 42-годишната изпълнителка е придружавана от служител на заведението, докато се отправя към автомобила си. Тя е облечена с тъмно каре сако върху къс топ от дантела и дънки с ниска талия, а външният ѝ вид е допълнен с тъмни очила, шал, бежова чанта и червено червило.

Случаят идва на фона на повишени опасения за състоянието на Бритни Спиърс. През миналия месец тя беше заснета да шофира криволичейки по пътя след вечеря с приятели в Таузънд Оукс, като очевидци твърдят, че автомобилът ѝ се е движил нестабилно между лентите. Източници, цитирани от медии в САЩ, свързват новите сътресения в живота ѝ с автобиографичната книга на бившия ѝ съпруг Кевин Федърлайн, публикувана в края на октомври. В нея той отправя обвинения към певицата, включително за изневяра и употреба на наркотични вещества в периода, когато двойката отглежда малките си деца.

Бритни опроверга публично твърденията му и определи написаното като „крайно обидно“ и „изморително“, подчертавайки, че подобни „бели лъжи“ носят единствено вреда. Федърлайн заяви в отделно интервю, че желае да се подобри контактът между Спиърс и двамата им синове Шон Престън и Джейдън Джеймс, които вече са пълнолетни.

Бритни Спиърс и Кевин Федърлайн бяха женени между 2004 и 2007 г., а след публичните сътресения в средата на 2000-те години Федърлайн получи основно попечителство над децата. Събитията доведоха и до наложената над Спиърс дългогодишна съдебна опека, приключила през 2021 г. след 13 години.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Украинката от Симитли

    13 8 Отговор
    какво парче беше
    каква тетинка стана

    Коментиран от #11

    14:34 21.11.2025

  • 2 само питам

    4 12 Отговор
    тая със какво е известна?

    14:34 21.11.2025

  • 3 Мифлю

    17 3 Отговор
    ба нека да си порка, ко?

    14:35 21.11.2025

  • 4 Облия

    7 6 Отговор
    въъъъ ква квадратна станала

    14:35 21.11.2025

  • 5 Колю-маркуча

    10 0 Отговор
    Машала булка !

    14:39 21.11.2025

  • 6 Дядо Митьоo

    9 5 Отговор
    Станала е стара джибра....

    14:40 21.11.2025

  • 7 Глупост

    5 5 Отговор
    Да, облякла се е като клошарка, не се е къпала и пие от дамаджана. Това злобата е голямо нещо!

    14:46 21.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Фют

    8 1 Отговор
    Абе кво й е? Само руското й е кости нюанс. Ама тя пък никога не е и имала добър вкус, така че не знам от какво са притеснени феновете й. Иначе си е баш време за шампанско.

    14:48 21.11.2025

  • 10 ,,,,,,

    15 1 Отговор
    Наздраве Бритни, то па не може да си пийне човек на спокойствие.

    14:53 21.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 браво

    6 2 Отговор
    Поркай си Бритни с удоволствие, и не обръщай внимание на злобни стари чанти миришещи на мухъл и тамян . Хай на здраве !

    15:00 21.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 бомбата

    7 1 Отговор
    Вие със зелено зелило ли искате да е жената?! Какво е "къс топ"? Това е бяла фанелка. Къс топ и дълъг топ има на паметника "Шипка".Горе,на високото,в планината.Британи Спеарс си е много хубава жена!

    15:48 21.11.2025

  • 15 Ха ха ха а така

    4 3 Отговор
    Поркай си Бритни , а старите злобни и разпадащи се чанти, само може да ти завиждат , щото и без това са се запътили към урната и пепелта .....

    16:22 21.11.2025

  • 16 Малко факти

    4 2 Отговор
    И след толкова години , разни мисирки пак и завиждат на Бритни , а защо ли - защото са си прости мисирки и нищо повече не могат .

    16:26 21.11.2025

  • 17 Киро

    4 0 Отговор
    Не ми изглежда окаяна..

    16:34 21.11.2025

  • 18 Я стига претенции

    2 0 Отговор
    Големи претенции имате. Я се вижте в огледалото.

    21:05 21.11.2025