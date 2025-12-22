Новини
Антония Петрова-Батинкова разкри подробности за раждането на третото си дете

22 Декември, 2025

Бебето се е появило по естествен път, с „манекенски“ мерки – 3200 грама и 50 сантиметра

Антония Петрова-Батинкова разкри подробности за раждането на третото си дете - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Антония Петрова-Батинкова отново взриви мрежата, макар и с няколкодневно закъснение – бившата Мис България обяви появата на първата си дъщеря, която носи повече от символично име. Малката е кръстена Антония-Виктория – точно като майка си.

Новото бебе е третото дете в семейството на Антония и Ивайло Батинкови. Двамата вече имат двама синове – първородният Благовест и вторият Ивайло, който носи името на баща си. Така семейната линия вече е напълно завършена – едно дете на таткото, едно на мама и едно с „златната среда“, пише Intrigi.bg.

Щастливата майка съобщи новината с два емоционални поста, в които разкри подробности около раждането и първите часове с Антония-Виктория. Бебето се е появило по естествен път, с „манекенски“ мерки – 3200 грама и 50 сантиметра, дългокрака, руса, синеока и със заявен характер още от първия си ден.


Антония не пропусна да подчертае и символиката около датата – 17-о число, свързано със зодията на бащата и нейния асцендент. Раждането е преминало леко и бързо, а съпругът ѝ е бил до нея от първата контракция до последния миг.

Така слуховете за раждане в Дубай бяха официално опровергани – третото дете на семейство Батинкови отново е родено в България, при екипа на д-р Анна Чорбова.

А финалът е повече от показателен: „Да – кръстих я на себе си“, признава Антония и добавя, че орисва дъщеря си да бъде като нея, но още по-добра, по-силна и победителка във всичко.


Една фамилия, три деца и три силни имена – Батинкови вече са пълен отбор.


