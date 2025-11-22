Новини
Ерос Рамацоти разказва „Една важна история“ в нов двуезичен албум със специални гости (ВИДЕО)

22 Ноември, 2025 12:58 460 2

Точно преди 40 години той изпълнява „Una storia importante“ на фестивала в Сан Ремо

Ерос Рамацоти разказва „Една важна история“ в нов двуезичен албум със специални гости (ВИДЕО) - 1
Снимки: Вирджиния Рекърдс
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Три години след последния си албум, Ерос Рамацоти отваря нова страница в забележителната си кариера – точно 40 години след емблематичното изпълнение на „Una storia importante“ на фестивала в Сан Ремо.

Новият албум Una Storia Importante / Una Historia Importante е издаден едновременно на италиански и испански и включва впечатляващи международни и италиански колаборации с имена като Алиша Кийс, Андреа Бочели, Карин Леон, Елиза, Джорджия, Джованоти, Кани Гарсия, Лали, Макс Пецали и Ултимо.

Фокус на албума е „L’Aurora“ / „La Aurora“, нова версия изпълнена в дует с 17-кратната носителка на GRAMMY Алиша Кийс. Продуцирана от Кийс, песента представя мощен и емоционален диалог между двамата артисти и вдъхва нова светлина на едно от най-личните произведения на Ерос. По време на спонтанна студийна сесия с Андреа Бочели се ражда и емоционална нова интерпретация на “Se bastasse una canzone” / “Si bastasen un par de canciones”.

В албума, продуциран съвместно с CanovA, 15 песни вплитат минало и настояще – напълно нови композиции и нови версии на някои от най-големите му хитове, създадени в колаборация с водещи артисти от Италия и света. Сред новите песни са “Festa/Fiesta”, “Domani/Mañana”, “Solo insieme a te/Solo junto a ti”, “Stupide parole romantiche/Estúpidas palabras románticas”, “5 secondi/5 segundos”, както и първият сингъл от албума “Il mio giorno preferito” / “Mi día preferido”, който веднага дебютира директно на #1 в EarOne Airplay – първият артист през 2025 г., постигнал това. Още едно ново парче е „Buona stella“, написано заедно с Елиса и премиерно изпълнено на живо по време на двете разпродадени вечери на World Tour Gala Première в Ziggo Dome (Амстердам), също намира място в албума.

След огромния успех на Gala Première в Амстердам, която привлече 30 000 души, световното турне UNA STORIA IMPORTANTE WORLD TOUR / UNA HISTORIA IMPORTANTE WORLD TOUR започва на 14 февруари 2026 г. в Париж, преминавайки през 30 държави в Европа, Северна Америка, Канада и Латинска Америка.

А за българските фенове – новината е още по-вълнуваща. На 24 април 2026, по покана на Fest Team, Ерос Рамацоти ще се качи и на българска сцена в Арена 8888 София, за да сподели своята музикална магия на живо.

Una Storia Importante / Una Historia Importante на Ерос Рамацоти излиза и се разпространява на българския музикален пазар от Вирджиния Рекърдс и Sony Music, с медийната подкрепа на радио FM+, радио Fresh, радио Melody и Dir.bg.


  • 1 Голям късмет

    1 4 Отговор
    Направи една песен и тя го храни цял живот,евала

    Коментиран от #2

    12:59 22.11.2025

  • 2 ЕЛЛИН

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Голям късмет":

    Едва ли е удачно да се напише подобен коментар за Ерос Рамацоти . Не само , че от началото на музикалната си кариера има продадени над 36 милиона екземпляра (винил и CD ) по целия свят , той е и един от най - успелите европейски певци . Но българинът гледа да бъде винаги “ контра “ !

    13:56 22.11.2025