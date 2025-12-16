Криско отбеляза една година от старта на фондацията "Слънчеви деца" (СНИМКИ)

Рапърът Криско отбеляза една година от създаването на фондация “Слънчеви деца 2024”. Продуцентът направи това със специална фотосесия с децата си и половинката му Цвети, на които семейството позира с широки усмивки. Точно и преди една година той сподели, че малкият му син Дани е роден със синдром на Даун и до онзи момент с Цвети не са имали силата да разкрият диагнозата на детето. Но в крайна сметка именно това е амбицирало двойката да започне да помага на деца със специални потребности и да използва популярността си за добро.

Към снимките обаче Криско сподели и какво се е случило през изминалата година - значителен напредък в търсенето на парцел за центъра на деца, безброй важни разговори със съмишленици и ярки планове за бъдещето.

Ето какво написа Криско:

„Днес се навършва една година откакто разказахме за нашия син Дани във видеото на Станислав Цанов и създадохме Фондация “Слънчеви Деца 2024”. В това видео заявих, че главната цел на Фондацията ще е да създаде Център за интеграция на деца със специални потребности и че искам да се построи сграда в София за тази цел.

През последните 12 месеца дадох по-голямата част от живота си, за да върви този проект напред. Със скромния ни екип направихме над 50 благотворителни мероприятия, успяхме да осигурим безплатно дентално лечение за тези деца в големите градове, безплатни рехабилитации в София, организирахме безплатни лагери, а сега се подготвяме за Световното първенство по лека атлетика за хора със Синдром на Даун, на което България ще е домакин за първи път!

През изминалата година се срещнах със стотици, а може и хиляди хора относно каузата ни. Повечето помогнаха с чисто сърце, но не липсваха и хора с гръмки изказвания, които видяха възможност за страхотен ПР. Няма да навлизам в подробности, защото не искам да опорочавам по никакъв начин Фондацията. Едно разбрах - в такива каузи може да различиш истински стойностните хора, което е прекрасно!

От самото начало казах, че намирането на парцел ще бъде повратната точка по пътя, който искаме да извървим. Разбира се, това е и най-трудната част от уравнението до момента. Един парцел от няколко декара на хубаво място в София струва милиони. Ако трябва да събираме пари и за него ще ни отнеме цял живот.

И тук идва моментът на истината, заради който водата няма да стане на блато, а ще е по-бистра от всякога. Преди години животът ме срещна с човек, който бързо се превърна в един от най-близките ми приятели. Той се казва Мирослав Марков и неговата компания Индустриал Партс, заедно с партньорите му Христо Илиев и Георги Георгиев и компаниите Вато и Стройснаб ще дарят парцел 3 декара на пазарна стойност над 1 милион евро! Това е най-благородната постъпка, която може да съществува и ще бъда вечно признателен за този жест на чиста човечност и добрина!

Пътят няма да е кратък. Ще имаме около една година администрация, докато парцелът придобие разрешение за строеж, но вече посоката е ясна!", казва с вяра Криско.