Новини
Любопитно »
Анелия празнува 25 години на сцена с грандиозен концерт догодина

Анелия празнува 25 години на сцена с грандиозен концерт догодина

8 Декември, 2025 12:59 604 7

  • концерт-
  • юбилей-
  • анелия-
  • арена 8888-
  • рожден ден-
  • годишнина-
  • поп фолк

Концертът на поп фолк звездата ще се случи след близо 1 година в Арена 8888

Анелия празнува 25 години на сцена с грандиозен концерт догодина - 1
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Поп фолк звездата Анелия е артист, който не следва правилата, а ги променя. С характерния си стил и музикално присъствие тя винаги е стояла извън клишето на жанра. През 2026 г. тя ще го докаже отново – с проект, който издига сценичната ѝ идентичност на ново, още по-високо ниво.

Анелия бе първият артист сред своите колеги, който преди години направи самостоятелен концерт с лайв бенд в НДК. Събитието предизвика огромен интерес и се превърна в една от най-запомнящите се музикални вечери в съвременната българска поп-фолк история.

Анелия празнува 25 години на сцена с грандиозен концерт догодина

Сега тя се завръща там, където винаги е вярвала, че принадлежи – на голямата сцена, сред своята публика. На 28 ноември 2026 г. Анелия ще отбележи първите 25 години от своята кариера с още по-мащабно шоу, този път в Зала Арена 8888. Музикалната програма ще представи една от най-разпознаваемите поп-фолк дискографии в нови аранжименти, подчертаващи гласа, елегантността и фината ѝ музикална чувствителност.

Изпълнителката е подготвила и специални изненади за вечерта, сред които участие на звезда от Гърция, чието име ще бъде разкрито допълнително, и гост-изпълнители, с които тя споделя множество успешни съвместни проекти.

В деня на обявяването на предстоящия си голям концерт, Анелия представи и сингъла “Великан”, който дава началото на поредица от нова музика до събитието на 28 ноември 2026 г.

Медиен партньор на концерта са NOVA и радио Веселина.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мижав интерес

    7 0 Отговор
    25 години с 2,5 песни. Не я виждам какво толкова ще пее.

    Коментиран от #2

    13:00 08.12.2025

  • 2 Гост

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мижав интерес":

    Ще свири няма до пее.

    13:01 08.12.2025

  • 3 няма държава

    5 0 Отговор
    Та тя е невероятна -- Виещото псе на чалгата !!!

    13:12 08.12.2025

  • 4 зевзек

    2 0 Отговор
    и с мяучене можеш да направиш музикална кариера у нас, стига спонсорите да стоят отзад, и да хвърлят пачки, а волната пеперуда Кати, отдавна я няма на сцената

    13:20 08.12.2025

  • 5 Подзаглавието!

    2 0 Отговор
    Ехооо, днес е 8 декември, как така след близо една година? След по-малко от година е коректно да се изпише. Освен ако не знаете значението на думата.

    13:22 08.12.2025

  • 6 Анелия

    1 0 Отговор
    От толкова корекции се е обезобразила тотално. А беше толкова красива. Нито е престаряла, че да си прави тези загрозяващи корекции, не се ли вижда какъв кон е в лицето. Язък

    13:24 08.12.2025

  • 7 глоги

    0 0 Отговор
    Анелия ЩЕ празнува 25 години на сцената с грандиозен концерт догодина. Поп фолк звездата Анелия е артистКА, коЯто не следва правилата, а ги променя.

    13:33 08.12.2025