Анелия празнува 25 години на сцена с грандиозен концерт догодина

Поп фолк звездата Анелия е артист, който не следва правилата, а ги променя. С характерния си стил и музикално присъствие тя винаги е стояла извън клишето на жанра. През 2026 г. тя ще го докаже отново – с проект, който издига сценичната ѝ идентичност на ново, още по-високо ниво.
Анелия бе първият артист сред своите колеги, който преди години направи самостоятелен концерт с лайв бенд в НДК. Събитието предизвика огромен интерес и се превърна в една от най-запомнящите се музикални вечери в съвременната българска поп-фолк история.
Сега тя се завръща там, където винаги е вярвала, че принадлежи – на голямата сцена, сред своята публика. На 28 ноември 2026 г. Анелия ще отбележи първите 25 години от своята кариера с още по-мащабно шоу, този път в Зала Арена 8888. Музикалната програма ще представи една от най-разпознаваемите поп-фолк дискографии в нови аранжименти, подчертаващи гласа, елегантността и фината ѝ музикална чувствителност.
Изпълнителката е подготвила и специални изненади за вечерта, сред които участие на звезда от Гърция, чието име ще бъде разкрито допълнително, и гост-изпълнители, с които тя споделя множество успешни съвместни проекти.
В деня на обявяването на предстоящия си голям концерт, Анелия представи и сингъла “Великан”, който дава началото на поредица от нова музика до събитието на 28 ноември 2026 г.
Медиен партньор на концерта са NOVA и радио Веселина.
