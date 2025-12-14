Дъщерята на Пол Уокър го почете: 12 години без теб... (СНИМКИ)

Дъщерята на Пол Уокър отбеляза 12 години от смъртта на актьора с публичен жест в негова памет и с нова инициатива в подкрепа на благотворителната фондация, носеща неговото име. Медоу Уокър, която днес е на 27 години и е единственото дете на звездата от поредицата „Бързи и яростни“, сподели в социалните мрежи послание, посветено на наследството на баща ѝ.

В публикация в Instagram Медоу обясни, че планира да продължи да почита паметта на Пол Уокър чрез дейността на Paul Walker Foundation. Във видеообръщение тя покани последователите си да подкрепят фондацията, като подчерта значението на океана за семейството им и мисията на организацията да съхранява морската среда за бъдещите поколения. По думите ѝ фондацията е създадена именно с тази цел и продължава да развива инициативи, насочени към опазването на природата.

В рамките на кампанията Медоу Уокър обяви партньорство с платформата Alltroo, чрез което ще бъде предоставена възможност за участие в томбола за четиридневно пътуване до Хавай. Тя призова за подкрепа на каузата и подчерта необходимостта от дългосрочни усилия за защита на океаните.

Преди две седмици Медоу отбеляза годишнината от смъртта на баща си с друга публикация, включваща архивни снимки от детството ѝ, на които Пол Уокър празнува неин рожден ден. Към кадрите тя написа кратко послание: "12 години без теб... Ще те обичам винаги."

Пол Уокър загина при автомобилна катастрофа през 2013 г. Актьорът, който беше пътник в колата, почина заедно с водача, след като превозното средство се удари с висока скорост и се запали. Разследването установи, че причината за смъртта са травматични и термични увреждания, като не са открити следи от употреба на алкохол или наркотици.

Paul Walker Foundation беше основана от Медоу Уокър преди десет години. Неправителствената организация се фокусира върху морското опазване и защитата на дивата природа, като финансира научни проекти, образователни програми и предоставя стипендии и грантове на млади хора, насочени към морската биология и екологичните науки.