Ед Шийрън загатна с нови песни, че с брака му е свършено

Ед Шийрън разбуди любопитството на феновете си към личния си живот с излизането на разширената версия на албума Play, в която редица нови песни внушават, че бракът му с Чери Сийборн преживява труден етап. „Play (Super Deluxe)“ излезе в петък и включва 14 допълнителни парчета, като поне осем от тях съдържат откровени текстове за напрежение, предишни раздели и опити за помирение.

В Skeletons певецът описва нощни скандали и умора от конфликтите, в Technicolor признава, че вниманието му е „разделено“, а в Satellite изразява желание да възстанови мира: „Знам, че понякога казвам грешните думи… но искам да сме добре.“

В Crashing той откровено пее за цикъла на разделяне и връщане един към друг: „Разделяме се, спираме, проваляме се и пак се връщаме.“

Ед Шийрън и Чери Сийборн имат две деца - Лира (5 г.) и Джупитер (3 г.), а няколко песни засягат теми като вина заради отсъствията му по време на тригодишното му Mathematics World Tour и трудностите в семейния баланс. В Problems той признава: „Имаме проблеми и не знаем как да ги решим.“

Албумът идва две години след Autumn Variations, където Шийрън вече беше намекнал за трудности в отношенията чрез песни като Punchline.

Ед и Чери са стари познати още от ученическите им години, но започват да се срещат през 2015 г. Двойката се сгодява две години по-късно, а сватбата им се състоя през 2018 г. Двамата традиционно пазят личния си живот далеч от публичното пространство, а представители на Ед Шийрън не са коментирали спекулациите за възможна раздяла.

В анонса към разширеното издание певецът посочи, че новите песни „трябва да видят бял свят“, тъй като отразяват различните емоционални и творчески посоки на последната му година.