Опасно ужилване застрашило живота на Галена ден преди влизането ѝ в "Ергенът: Любов в рая"

22 Ноември, 2025 13:32 566 5

Новата участничка в риалити формата постъпила по спешност в болница в момента, в който стъпила на Родос

Опасно ужилване застрашило живота на Галена ден преди влизането ѝ в "Ергенът: Любов в рая" - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Новата участничка в "Ергенът: Любов в рая" Галена влиза в предаването право в окото на бурята. Още преди зрителите да видят първия ѝ епизод, социалните мрежи прегряват от снимки, сравнения и колажи. Хиляди коментират, че не прилича на себе си, присмиват се на веждите ѝ, подутината и променения овал на лицето. Зад тази визия обаче стои история, която малцина очакват.

"Ден преди влизането ми в шоуто бях ужилена от насекомо по окото и челото и получих тежка алергична реакция, която едва не ме уби", разкрива Галена в своя профил.

Реакцията е светкавична и драматична. Докато екипът се подготвя за пътуване, лицето ѝ започва да подпухва, състоянието ѝ рязко се влошава.

На летището в Родос хората около казанлъчанката панически обсъждат дали да повикат линейка или да опитат да стигнат сами до болницата. Подутината расте с всяка минута, а чертите ѝ буквално се променят пред очите им.

Галена прекарва цяла нощ на системи в болница в Родос. Лекарите успяват да стабилизират състоянието ѝ, но тя остава на силни медикаменти със сериозни странични ефекти. Въпреки това решава да не се отказва от участието си и влиза в риалитито "на 10% от възможностите си", по собствените ѝ думи.

Не само алергията обаче променя външния ѝ вид. Галена признава, че малко преди да влезе в "рая" е направила и корекция на веждите. Процедурата се обърква заради непрофесионална работа на козметик, а в момента на снимките зоната още е в процес на заздравяване. Точно кадри от този период сега обикалят мрежата и се превръщат в повод за подигравки.

За да отговори на нападките, Галена публикува свои снимки без грим, без филтри и без обработка – така, както изглежда в реалния живот.

"Един апел към всички.. не съдете хората преди да знаете тяхната история и защо са в подобна ситуация и състояние!", пише в края на публикацията си риалити героинята.


  • 1 Стършел

    2 1 Отговор
    Щеше да види какво е опасно ужилване ако попаднеше на 27 сантиметровото ми жило!

    13:37 22.11.2025

  • 2 на село

    1 0 Отговор
    Да е живо и здраво момичето!

    13:43 22.11.2025

  • 3 срам са

    1 0 Отговор
    Само с такива извънземни звИзди ще станем по умни и богати и от Швейцария !!

    13:48 22.11.2025

  • 4 Все тая

    1 0 Отговор
    Вече се затрудних, тая команчи ли е или апачи… 🥵

    14:00 22.11.2025

  • 5 Тв критик

    1 0 Отговор
    Това шоу по коя селска кабеларка върви а сетих се по бТВ телевизия на 25 години от който 20 години са в реклама и скука .

    14:12 22.11.2025