Моника Валериева разказа за ужаса: бактерията, с която е била заразена, убива 35 хиляди души годишно

Плеймейтката и еротичен модел Моника Валериева е била на крачка от смъртта. Бактерия едва не я е убила. Това сподели самата тя и разказа, че последните пет месеца са преминали в тежка агония за нея, пише "България Днес".

Моделката предупреждава, че ce е борила с тежка инфекция и вътрешноболничните бактерии отнемат живота на милиони хора по света. С публикацията си Валериева не търси сензация, а иска да предпази други от подобен ужас. Тя апелира хората внимателно да обмислят дали да се подлагат на процедури, които не са жизненоважни, и винаги да търсят повече информация и изследвания.

Моника признава, че борбата е била изтощителна за нея физически, психически и емоционално.

„Най-сетне съм добре. Живея втори живот и вече се връщам в нормалността", отговори тя на въпроси на фенове в инстаграм и разказа за началото.

Преди почти 8 години се подложила на първата си интервенция за поставяне на гел в седалището. Течен филър, който се поставя с канюла, подмускулно, така че да придаде желания обем. В края на август 2025-а обаче почувствала „нещо като топче на нетипично място".

Месеци наред моделката уж се лекувала, но не и от това, което трябва, за да стане отново на краката си.

След 4 месеца „безпредметно" лечение Моника Валериева срещнала лекар, който предложил „отново да се вземе микробиология и да се изследва в още лаборатории". Така установили причините за ужаса, през който преминава заразила се с бактерия в болницата. ,Сега се надявам никога повече да не ми се случва това", казва Моника.

Годината за нея завършва с надежда, че ще приключи и дългото медикаментозно лечение. Макар да нарича преживяното "ужас“, тя вижда и уроците, които е получила и смята да ги опише в книга.

"Доц. Иван Иванов:

В почти всички болници у нас има бактерия

,,Почти във всички болници в България се изолира мултирезистентният щам на клебсиела пневмония, като повечето пациенти се изписват, без да знаят, че са заразени с бактерията."

Това каза пред „Свободна Европа" доц. Иван Иванов от Националната референтна лаборатория „Контрол и мониториране на антибиотичната резистентност" към Националния център по заразни и паразитни болести. По думите му още при приемане в болница пациентите трябва да бъдат тествани за резистентни на антибиотици бактерии, особено ако през последните два месеца са лежали в клиника. При изписването - също. „Болниците ги изписват с липса на симптоматика, но те реално са носители", каза той.

Такъв скрининг за пациенти е предвиден в Националния план за антимикробна резистентност, изготвен е от няколко здравни институции, сред които и НЦИОЗА, и чака да бъде приет от правителството. "Заявките са да бъде приет през следващата година, но като гледам какъв бюджет е предвиден за здравеопазване, се съмнявам", каза Иванов.

Вътреболничните инфекции не са проблем само в България. В ЕС годиш- Но около 35 000 души умират от инфекция, причинена от резистентни към антибиотици бактерии. Тези последици са сравними с последиците от грипа, туберкулозата и ХИВ/СПИН, взети заедно, отбелязва Европейската комисия.