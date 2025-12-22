Новини
Любопитно »
Моника Валериева разказа за ужаса: бактерията, с която е била заразена, убива 35 хиляди души годишно

Моника Валериева разказа за ужаса: бактерията, с която е била заразена, убива 35 хиляди души годишно

22 Декември, 2025 17:12 1 442 15

  • моника валериева-
  • бактерия-
  • болница-
  • клебсиела пневмония

С публикацията си Валериева не търси сензация, а иска да предпази други от подобен ужас

Моника Валериева разказа за ужаса: бактерията, с която е била заразена, убива 35 хиляди души годишно - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Плеймейтката и еротичен модел Моника Валериева е била на крачка от смъртта. Бактерия едва не я е убила. Това сподели самата тя и разказа, че последните пет месеца са преминали в тежка агония за нея, пише "България Днес".

Моделката предупреждава, че ce е борила с тежка инфекция и вътрешноболничните бактерии отнемат живота на милиони хора по света. С публикацията си Валериева не търси сензация, а иска да предпази други от подобен ужас. Тя апелира хората внимателно да обмислят дали да се подлагат на процедури, които не са жизненоважни, и винаги да търсят повече информация и изследвания.

Моника признава, че борбата е била изтощителна за нея физически, психически и емоционално.

„Най-сетне съм добре. Живея втори живот и вече се връщам в нормалността", отговори тя на въпроси на фенове в инстаграм и разказа за началото.


Преди почти 8 години се подложила на първата си интервенция за поставяне на гел в седалището. Течен филър, който се поставя с канюла, подмускулно, така че да придаде желания обем. В края на август 2025-а обаче почувствала „нещо като топче на нетипично място".

Месеци наред моделката уж се лекувала, но не и от това, което трябва, за да стане отново на краката си.

След 4 месеца „безпредметно" лечение Моника Валериева срещнала лекар, който предложил „отново да се вземе микробиология и да се изследва в още лаборатории". Така установили причините за ужаса, през който преминава заразила се с бактерия в болницата. ,Сега се надявам никога повече да не ми се случва това", казва Моника.

Годината за нея завършва с надежда, че ще приключи и дългото медикаментозно лечение. Макар да нарича преживяното "ужас“, тя вижда и уроците, които е получила и смята да ги опише в книга.

"Доц. Иван Иванов:

В почти всички болници у нас има бактерия

,,Почти във всички болници в България се изолира мултирезистентният щам на клебсиела пневмония, като повечето пациенти се изписват, без да знаят, че са заразени с бактерията."

Това каза пред „Свободна Европа" доц. Иван Иванов от Националната референтна лаборатория „Контрол и мониториране на антибиотичната резистентност" към Националния център по заразни и паразитни болести. По думите му още при приемане в болница пациентите трябва да бъдат тествани за резистентни на антибиотици бактерии, особено ако през последните два месеца са лежали в клиника. При изписването - също. „Болниците ги изписват с липса на симптоматика, но те реално са носители", каза той.

Такъв скрининг за пациенти е предвиден в Националния план за антимикробна резистентност, изготвен е от няколко здравни институции, сред които и НЦИОЗА, и чака да бъде приет от правителството. "Заявките са да бъде приет през следващата година, но като гледам какъв бюджет е предвиден за здравеопазване, се съмнявам", каза Иванов.

Вътреболничните инфекции не са проблем само в България. В ЕС годиш- Но около 35 000 души умират от инфекция, причинена от резистентни към антибиотици бактерии. Тези последици са сравними с последиците от грипа, туберкулозата и ХИВ/СПИН, взети заедно, отбелязва Европейската комисия.


Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    20 0 Отговор
    Дано се оправи жената.Сифилис

    17:13 22.12.2025

  • 2 Сатана Z

    16 0 Отговор
    Тия срамни буби не прощават.

    17:16 22.12.2025

  • 3 Лекар

    20 0 Отговор
    Въпросната бактерия е венерическа.. 😉 ама като имаш много клиенти така става 😏

    17:17 22.12.2025

  • 4 Евгени от Алфапласт

    16 0 Отговор
    Тепърва ще четете за проблемите на тия с пълнежите в з.а.д.н.и.к.а. Това, жените, верно сте...

    17:18 22.12.2025

  • 5 Пич

    23 0 Отговор
    То , малките децат и плеймейтките ако не ги наблюдаваш постоянно , всичко което намерят си го набутват в устата ! И после болести и болници !

    17:19 22.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 майор Михов

    18 1 Отговор
    Все по-често започнаха злоупотреби с изходното 0твърстие, а те там е букета от бактерии.
    Модерни времена, с последствия.
    Я си карайте по класиката...

    17:20 22.12.2025

  • 8 Трагедия!

    9 0 Отговор
    Т Р А Г Е Д И Я !!!

    17:26 22.12.2025

  • 9 гост

    15 0 Отговор
    Сигурно "бактерията" като видяла тази Валериева на светло и сама избягала!

    17:32 22.12.2025

  • 10 Дарвин

    12 0 Отговор
    Две бактерии се сбили. Не разбрахме коя победила?

    17:45 22.12.2025

  • 11 Шприца

    9 0 Отговор
    Гел в седалището звучи доста модно, като порнофилм.

    17:57 22.12.2025

  • 12 Метреса

    6 0 Отговор
    В друг сайт пишеше , че била метреса на Пеевски. На мен лично не ми се вярва , по -скоро е метреса на Борисов , иначе защо неговата медия да я лансира постоянно.

    18:06 22.12.2025

  • 13 БАН

    5 0 Отговор
    Тя сама по себе си е БАКТЕРИЯ която сее зарази…

    18:09 22.12.2025

  • 14 Механик

    3 0 Отговор
    "...интервенция за поставяне на гел в седалището. ", фанала бактерии и сега най-после "се връща към нормалното"???? Ми това е направо смешно, бе! Тя никога не е била в НОРМАЛНОТО.
    п.п.
    Роди ме мамо тъпа, а аз сама ще се изруся.

    18:12 22.12.2025

  • 15 Анонимен

    0 0 Отговор
    ❤️ Моника Валериева ❤️

    18:23 22.12.2025