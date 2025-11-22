Искрата потвърди: С Дара Екимова сме двойка (ВИДЕО)

Новия епизод на “Елизабетско Podcast” водещата Елизабет Методиева посреща музикалният продуцент и изпълнител Искрен Тончев – Искрата. Той за първи път говори толкова открито за личния си живот и за първи път сподели коя е жената до него. След седмици спекулации, снимки и медийни догадки той потвърди официално, че певицата Дара Екимова е жената до него.
„Да, заедно сме. Преоткрихме се по нов начин“, споделя Искрата и връща лентата назад към първата им стъпка извън професионалните отношения. „Излязохме на едно технопарти. Тотално не нашето място, и се целунахме. И оттам всичко започна.“
Връзката им се развива естествено, без предварителни планове: „Комуникираме много добре, имаме сходни виждания. В момента сме много щастливи.“ Артистът признава, че принципно не смесва работата с личния живот: „Винаги съм държал професионалното да е отделно, но за нея направих изключение“.
Двамата започват професионалния си път заедно още преди години: „Първите ѝ големи стъпки в музиката ги направихме заедно. После за известно време спряхме да работим, но останахме приятели.“ Сега съдбата ги среща отново - и по работа, и в личен план.
Артистът говори и за отношенията със семейството си, известно със своите християнски ценности:
„Да, имали сме сблъсъци. Някои от клиповете ми бяха шокиращи за тях. Те са пастори - различни светове сме, но се учим да се приемаме.“
По повод слуховете за „криминално минало“ той уточнява:
„Нямам криминално минало. Имах криминални приятели - това е различно. Бях кривнал малко, но животът ме подреди“.
