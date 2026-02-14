Новини
България »
Йотова разговаря с френския си колега Еманюел Макрон

Йотова разговаря с френския си колега Еманюел Макрон

14 Февруари, 2026 13:40 1 031 35

  • илияна йотова-
  • еманюел макрон-
  • мюнхенска конференция

Макрон заяви, че е време Европа да бъде по-настъпателна и да създаде по-стабилна архитектура на сигурност

Йотова разговаря с френския си колега Еманюел Макрон - 1
Снимка: Президентство
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова разговаря с френския си колега Еманюел Макрон в рамките на 62-ата Мюнхенска конференция по сигурността. Йотова беше гост на изказването на френския президент пред големия форум, посветено на необходимостта Европа да върне силните си позиции както във вътрешен, така и в световен план.

В Мюнхенската конференция по сигурността участват над 50 държавни глави и правителствени ръководители от цял свят, които дискутират теми от външната политика и сигурността.

Германският канцлер Фридрих Мерц съобщи, че Берлин е започнал да преговаря с Франция за европейски потенциал за ядрено възпиране, а президентът Еманюел Макрон каза, че Европа трябва да се превърне в геополитическа сила, тъй като руската заплаха няма да изчезне, предаде Ройтерс.

Мерц, който каза, че континентът трябва да стане по-силен, за да може да постигне презареждане в отношенията със САЩ, призова Вашингтон в реч на Мюнхенската конференция по сигурността към "възстановяване на доверието" в сегашната опасна ера на политика на съперничество между великите сили и предупреди американците, че не могат да се справят сами при рухването на стария световен ред.

След него послание отправи и Макрон, който отхвърли критиките към континента, но добави, че е време Европа да бъде по-настъпателна и да създаде по-стабилна архитектура на сигурност.

Тези речи извадиха на преден план все по-голямата устременост на европейските лидери към тръгване по самостоятелен път след година на безпрецедентни сътресения в транстлантическите връзки, но и желанието им въпреки всичко да запазят съюза с Вашингтон.

Европа е изправена пред многобройни заплахи, вариращи от войната на Русия в Украйна до катаклизмите в международната търговия.

"Започнах поверителни разговори с френския президент за европейско ядрено възпиране", каза Мерц, цитиран от БТА. "Ние германците са придържаме към нашите правни ангажименти." Тези ангажименти предвиждат Германия да не притежава свои собствени ядрени оръжия, но да изпълни отговорността си към ядрения чадър на НАТО, като приема американско ядрено оръжие на своя територия.

Канцлерът подчерта, че въпреки очертаното желание за по-самостоятелен европейски курс "няма да бъде допусната поява в Европа на зони за сигурност с различна отговорност".


България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Макрон

    23 4 Отговор
    Аз си падам по баби

    Коментиран от #6, #11, #30

    13:42 14.02.2026

  • 2 Сатана Z

    6 6 Отговор
    Като върховен главнокомандващ БА,Йотова поготвя военен контингент за Украйна по заповед на Макрон.

    13:43 14.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 фъско

    21 0 Отговор
    таа наща а по яка от бабето на макроня,и ако го шибне тоа ша отфръкне като ритнат петел

    13:47 14.02.2026

  • 5 Макрон

    4 3 Отговор
    говори ли руски?

    13:48 14.02.2026

  • 6 За това ли

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Макрон":

    гледа с влажен поглед?

    13:49 14.02.2026

  • 7 Тази хо удари на любов

    4 0 Отговор
    Хахаха не може да сизнете сега от новите й познайници джейди Ванс предпочита млади , ама наистина го гледам как е заслепен ...

    13:50 14.02.2026

  • 8 Тази го удари на любов

    1 0 Отговор
    Хахаха не може да избере сега от новите й познайници джейди Ванс предпочита явно млади , ама Макарона го гледам как е заслепен ...

    13:51 14.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ний ша Ва упрайм

    7 0 Отговор
    Илиянчето не е бабето и на франсето му потекоха лигите

    13:52 14.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    Макрон си пада по баби

    13:55 14.02.2026

  • 13 Потребител 404

    5 2 Отговор
    Уха дали ще се изпрaскат
    Нашата рошава кoбила е малко младичка за критериите на гeрaнтофила
    Но за един бърз могат да се навият
    Особено ако нашата носи в багажа и специалният колан

    14:00 14.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 бай Иван

    1 1 Отговор
    Остава и Натаняху да се срещне?

    14:02 14.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Р Г В

    4 1 Отговор
    Каква красота , какъв финес излъчват лицата на двамата Европейски лидери по случай празника на св. Валентин. Макрон вероятно впечатлен от динамичната и предизвикателна прическа на колежката си е притихнал от умиление и неж....гал...дланите и с едно единствено желание
    Да им е честит и нашия празник Трифон Зарезан
    Наздраве Евроатлантици.

    14:08 14.02.2026

  • 18 Ганя Путинофила

    0 2 Отговор
    Тая путинофилка е наш човек!
    Нищо, че се прави на евроатлантичка!

    14:10 14.02.2026

  • 19 Ей тоя как е гледа само жадно,жадно

    4 0 Отговор
    сигурно си е представя с дилдо, токчета и перлен гердан как го плющи.Извр@тен0 к0п€л€ е тоз Макарон.

    14:12 14.02.2026

  • 20 Баба Гицка

    2 2 Отговор
    М@асонската стринка се изтъпани при евроелита.Малко ми е селянско като я гледам.

    14:12 14.02.2026

  • 21 Промяна

    3 0 Отговор
    ЗАЩО ЛЪЖЕТЕ ЙОТОВА СРЕЩНАЛА СЛУЧАЙНО МАКРОН В НЯКАКЪВ КОРИДОР ЗАЩО ЛЪЖЕТЕ КИРО ТАКА ЛЪЖЕШЕ И СЕ СНИМАШЕ

    14:13 14.02.2026

  • 22 Рижавата бабушкера изневери на Гундяев

    2 2 Отговор
    руският главен поп от КГБ ! Вече има нов приятел!

    14:13 14.02.2026

  • 23 Промяна

    1 0 Отговор
    ЗАЩО ЛЪЖЕТЕ ЙОТОВА СРЕЩНАЛА СЛУЧАЙНО МАКРОН В НЯКАКЪВ КОРИДОР ЗАЩО ЛЪЖЕТЕ КИРО ТАКА ЛЪЖЕШЕ И СЕ СНИМАШЕ

    14:14 14.02.2026

  • 24 Троянският кон на Русия в Европа!

    1 0 Отговор
    Ето защо никой вече не вярва на Европа!

    14:16 14.02.2026

  • 25 Тома

    0 0 Отговор
    Говорили са на френсики

    14:17 14.02.2026

  • 26 Всички соросоиди

    4 0 Отговор
    Разрушават живота на хора и стопанство в собствените си държави
    за да угодят на благодетеля си Сорос и да бъдат ... властта!
    Н.щастници.
    Долу лъжата, кражбата и лицемерието!

    14:17 14.02.2026

  • 27 Ех тоя как гледа само жадно, жадно

    1 0 Отговор
    Ама нашата кака дали ще му отпуши ауспуха от сажди или направо ще му изтърбуши катализатора €вро 6 за да вдигне обороти.

    14:18 14.02.2026

  • 28 Домашен любимец

    1 0 Отговор
    Айде, бабата пак го претрепа! Предните два пъти го претупа, защото си позволи да си общува и кикоти с Жоржа Мелони! Не е съвсем геронтофил! Та когато се обвърза с Бриджит той бе на 15, а тя негова учителка, само на 45!

    14:21 14.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 голям смях

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Макрон":

    баби,баби ама оная баба неговата е била дядо , френската баба има простата ха ха ха хааа

    14:24 14.02.2026

  • 31 Ъхъъъъ...

    2 0 Отговор
    Започнах поверителни разговори с френския президент за европейско ядрено възпиране", каза Мерц... Аз обаче сега съм в голяма дилема..
    Помогнете колеги? Моля! Бойчовците от ЕНП-ту дето дрънкаха преди 9 дена че нова ядрена доктрина щели да правят, къде точно смятат Германия да си прави ядрените опити? А?.... У Банкя на ливадите или в Южният парк ? Йотова като е "разговаряла" разбрала ли е?

    14:30 14.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Йотова

    1 0 Отговор
    е пълно недоразумение....

    14:34 14.02.2026

  • 34 Йотова

    0 0 Отговор
    След Италия, сега и в Мюнхен... я иначе ще чакаме дЖилезку и ГЕЙргиев още тъпотии да натворят

    14:34 14.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове