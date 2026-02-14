Президентът Илияна Йотова разговаря с френския си колега Еманюел Макрон в рамките на 62-ата Мюнхенска конференция по сигурността. Йотова беше гост на изказването на френския президент пред големия форум, посветено на необходимостта Европа да върне силните си позиции както във вътрешен, така и в световен план.
В Мюнхенската конференция по сигурността участват над 50 държавни глави и правителствени ръководители от цял свят, които дискутират теми от външната политика и сигурността.
Германският канцлер Фридрих Мерц съобщи, че Берлин е започнал да преговаря с Франция за европейски потенциал за ядрено възпиране, а президентът Еманюел Макрон каза, че Европа трябва да се превърне в геополитическа сила, тъй като руската заплаха няма да изчезне, предаде Ройтерс.
Мерц, който каза, че континентът трябва да стане по-силен, за да може да постигне презареждане в отношенията със САЩ, призова Вашингтон в реч на Мюнхенската конференция по сигурността към "възстановяване на доверието" в сегашната опасна ера на политика на съперничество между великите сили и предупреди американците, че не могат да се справят сами при рухването на стария световен ред.
След него послание отправи и Макрон, който отхвърли критиките към континента, но добави, че е време Европа да бъде по-настъпателна и да създаде по-стабилна архитектура на сигурност.
Тези речи извадиха на преден план все по-голямата устременост на европейските лидери към тръгване по самостоятелен път след година на безпрецедентни сътресения в транстлантическите връзки, но и желанието им въпреки всичко да запазят съюза с Вашингтон.
Европа е изправена пред многобройни заплахи, вариращи от войната на Русия в Украйна до катаклизмите в международната търговия.
"Започнах поверителни разговори с френския президент за европейско ядрено възпиране", каза Мерц, цитиран от БТА. "Ние германците са придържаме към нашите правни ангажименти." Тези ангажименти предвиждат Германия да не притежава свои собствени ядрени оръжия, но да изпълни отговорността си към ядрения чадър на НАТО, като приема американско ядрено оръжие на своя територия.
Канцлерът подчерта, че въпреки очертаното желание за по-самостоятелен европейски курс "няма да бъде допусната поява в Европа на зони за сигурност с различна отговорност".
