Тони Димитрова и Катя Близнакова се изпокараха заради Стоичков (СНИМКИ)

Грозна буря в социалните мрежи предизвика остър коментар на Тони Димитрова след доста провокативен и откровено обиден пост в профила на Катя Близнакова, в който тя атакува директно Христо Стоичков с крайно вулгарен тон, наричайки го "клоун", "Срам за ЦСКА" и "Дъно".
"Госпожо Близнакова, срамът е за теб! От дълго време! Качвам това тук, защото знам, че по-късно ще го изтриеш, както правиш винаги! И не – профилът ти не е хакнат! Това си самата ти и няма да те търпя повече! И те съжалявам, защото не само пишеш простотии, а и сама си ги харесваш! Жалка работа!", пише Тони Димитрова в коментар към публикацията.
Действително постът на Катя Близнакова бе изтрит часове след публикацията ѝ.
Тонът и съдържанието на поста предизвикаха остра реакция сред потребителите, а намесата на Тони Димитрова допълнително разпали напрежението. Под нейния пост обаче, реакциите за подкрепа и единомислие преобладават.
Много от потребителите не само застанаха зад Тони Димитрова, но и определиха думите ѝ като "навременни" и "абсолютно точни", пише "Блиц".
1 фергюсън
Коментиран от #7, #8
14:00 11.02.2026
2 Тома
14:02 11.02.2026
3 Лост
14:02 11.02.2026
4 Артист
14:12 11.02.2026
5 Оппа
14:12 11.02.2026
6 Ами тя тонитууу
Естествено ще чака още от същото
Това момиче си има свое мнение на млад човек.
Новите вече отече
Остава да се посещава че времето лети
14:17 11.02.2026
7 Левски 1914
До коментар #1 от "фергюсън":Преди Стоичков са били Гунди, Динко Дерменджиев бог да ги прости великия Христо Бонев и др. и други!
Коментиран от #11
14:19 11.02.2026
8 левскар
До коментар #1 от "фергюсън":България е била четвърта на олимпийски игри. Стефка държа рекорда на висок скок 37 години. Стоичков стана известен в света повече с простотиите си. Настъпа съдията, скара се с треньора си, измисли нов английски.
14:24 11.02.2026
9 левскар
Коментиран от #10
14:29 11.02.2026
10 Aлфа Вълкът
До коментар #9 от "левскар":Такива филми винаги са бълвоч за да се привлече вниманието на масовия зрител. За Стоичков гаранция ще е още по-зле.
Коментиран от #13
14:43 11.02.2026
11 левскар
До коментар #7 от "Левски 1914":Заради филма, който беше по сценарий на жена му, намразих и гунди. Въпреки че 19 годишен заплаках, когато в оня далечен ден в 5 часа вечерта новините по черно бялата телевизия започнаха със съобщението " Днес при автомобилна катастрофа загинаха Заслужилите майстори на спорта майор Георги Аспарухов и майор Никола Котков". Дано филма за Стоичков не се занимава с това как и защо е отишъл от Марица в Харманли. Как уж не му давали да учи, как както стойчо младенов и той нямал хляб да яде или как като Балъков баба му шиела пърцалени топки. Аз съм 52 набор и през живота си не съм виждал в България някой да рита парцали, а Балъков е 66 набор и даже е ритал. Стига приказки за балами.
14:43 11.02.2026
12 Как смее
14:45 11.02.2026
13 левскар
До коментар #10 от "Aлфа Вълкът":За гунди не беше бълвоч, а селска тоалетна без канализация.
14:47 11.02.2026