Тони Димитрова и Катя Близнакова се изпокараха заради Стоичков (СНИМКИ)

11 Февруари, 2026 13:58 1 108 13

  • тони димитрова-
  • катя близнакова-
  • певица-
  • христо стоичков

Тони Димитрова сподели поста на колежката си и ѝ отвърна разпалено

Тони Димитрова и Катя Близнакова се изпокараха заради Стоичков (СНИМКИ) - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Грозна буря в социалните мрежи предизвика остър коментар на Тони Димитрова след доста провокативен и откровено обиден пост в профила на Катя Близнакова, в който тя атакува директно Христо Стоичков с крайно вулгарен тон, наричайки го "клоун", "Срам за ЦСКА" и "Дъно".

Тони Димитрова и Катя Близнакова се изпокараха заради Стоичков (СНИМКИ)

"Госпожо Близнакова, срамът е за теб! От дълго време! Качвам това тук, защото знам, че по-късно ще го изтриеш, както правиш винаги! И не – профилът ти не е хакнат! Това си самата ти и няма да те търпя повече! И те съжалявам, защото не само пишеш простотии, а и сама си ги харесваш! Жалка работа!", пише Тони Димитрова в коментар към публикацията.

Действително постът на Катя Близнакова бе изтрит часове след публикацията ѝ.

Тони Димитрова и Катя Близнакова се изпокараха заради Стоичков (СНИМКИ)

Тонът и съдържанието на поста предизвикаха остра реакция сред потребителите, а намесата на Тони Димитрова допълнително разпали напрежението. Под нейния пост обаче, реакциите за подкрепа и единомислие преобладават.

Много от потребителите не само застанаха зад Тони Димитрова, но и определиха думите ѝ като "навременни" и "абсолютно точни", пише "Блиц".


  • 1 фергюсън

    10 13 Отговор
    Добре , че беше Камата за да разбере света ,че има държава с името България !!

    Коментиран от #7, #8

    14:00 11.02.2026

  • 2 Тома

    17 7 Отговор
    Близнакова е усетила селския манталитет на Стоичков защото селянина си остава селянин цял живот

    14:02 11.02.2026

  • 3 Лост

    6 3 Отговор
    Женска им работа.Да излизат на тепиха за мазни борби.

    14:02 11.02.2026

  • 4 Артист

    4 6 Отговор
    А защо трябва да се обръща внимание на Тази жена,тя това иска.Иска да привлече внимание.Пускате да бръмчи и толкова.Не падайте на нейното ниво,пък това си е нейно мнение.

    14:12 11.02.2026

  • 5 Оппа

    11 2 Отговор
    Ами аз вече чакам Стоичков и от контакта да излезе и от чешмата да изтече. Едно уточнение, че беше страхотен футболист е вярно, обаче ... що простотии наговори за България и българите, то не беше, че ще се топне в океана, за да измие всичко българско от себе си ... и сума други неща. Не ходеше по едно време при родителиите си ... както и да е ... и интересното е, че около него са се навъртели голяма група по.ияри. А песента с него е чудото на чудесата. Може да видите в нета какви ги говори. Е говори и на английски и руски. Ако такъв субект ни представя пред света, сме за чудо и приказ. Абе да сме живи и здрави.

    14:12 11.02.2026

  • 6 Ами тя тонитууу

    6 2 Отговор
    Вече стара, вадеше хляб покрай Стоичков и братята вечни навсякъде още от соца
    Естествено ще чака още от същото
    Това момиче си има свое мнение на млад човек.
    Новите вече отече
    Остава да се посещава че времето лети

    14:17 11.02.2026

  • 7 Левски 1914

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "фергюсън":

    Преди Стоичков са били Гунди, Динко Дерменджиев бог да ги прости великия Христо Бонев и др. и други!

    Коментиран от #11

    14:19 11.02.2026

  • 8 левскар

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "фергюсън":

    България е била четвърта на олимпийски игри. Стефка държа рекорда на висок скок 37 години. Стоичков стана известен в света повече с простотиите си. Настъпа съдията, скара се с треньора си, измисли нов английски.

    14:24 11.02.2026

  • 9 левскар

    1 0 Отговор
    Дано филма за Стоичков не е като този за Гунди. За Гунди никой от хората около него не одобрява филма. Най добро мнение филма получи от Стефан Аладжов, който каза, че има и няколко верни неща. А иначе филма отразява болните фантазии на жена му.

    Коментиран от #10

    14:29 11.02.2026

  • 10 Aлфа Вълкът

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "левскар":

    Такива филми винаги са бълвоч за да се привлече вниманието на масовия зрител. За Стоичков гаранция ще е още по-зле.

    Коментиран от #13

    14:43 11.02.2026

  • 11 левскар

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Левски 1914":

    Заради филма, който беше по сценарий на жена му, намразих и гунди. Въпреки че 19 годишен заплаках, когато в оня далечен ден в 5 часа вечерта новините по черно бялата телевизия започнаха със съобщението " Днес при автомобилна катастрофа загинаха Заслужилите майстори на спорта майор Георги Аспарухов и майор Никола Котков". Дано филма за Стоичков не се занимава с това как и защо е отишъл от Марица в Харманли. Как уж не му давали да учи, как както стойчо младенов и той нямал хляб да яде или как като Балъков баба му шиела пърцалени топки. Аз съм 52 набор и през живота си не съм виждал в България някой да рита парцали, а Балъков е 66 набор и даже е ритал. Стига приказки за балами.

    14:43 11.02.2026

  • 12 Как смее

    1 0 Отговор
    Да не харесва КОФланд героя🤣

    14:45 11.02.2026

  • 13 левскар

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Aлфа Вълкът":

    За гунди не беше бълвоч, а селска тоалетна без канализация.

    14:47 11.02.2026