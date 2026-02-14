Изровиха останките на 2-метров младеж с мозъчна операция от масов гроб от времето на викингите

В Англия, в покрайнините на Кеймбридж, в парка Уандълбъри, археолози и студенти откриха мистериозен масов гроб от ерата на викингите по време на учебни разкопки, съобщава Live Science, позовавайки се на изявление на университета в Кеймбридж.
Погребението с размери 4 м х 1 м съдържа телата на няколко души, включително части от тялото (черепи и кости на краката) и пълни скелети на четирима души. Всички починали са били млади мъже. Един от тях е бил изключително висок (1,95 м, в сравнение със средния ръст на мъжете от време на погребението, 1,68 м) и е претърпял мозъчна операция. Черепът му съдържа дупка с диаметър приблизително 3 см. Остеологът Триш Биърс предположи, че може да е имал тумор, засягащ хипофизната жлеза, причинявайки излишък от растежни хормони. Младият мъж е бил на възраст между 17 и 24 години по време на смъртта си. „Трепанацията“ може да е била извършена поради главоболие и с надеждата да се намали натискът върху мозъка. Някои от хората в масовия гроб са били погребани вързани. Смята се, че в масовия гроб са положени загинали насилствено. Археологът Оскар Алдред добави, че някои останки вероятно са били изложени като трофеи и по-късно погребани с екзекутирани или убити хора. Освен това, някои части от телата може да са били в толкова напреднал стадий на разлагане, че просто са се разпаднали при погребването.
През 9-ти век районът, където сега се намира Кеймбридж, е бил гранична зона в конфликти между саксонците и викингите. Един от скелетите е датиран между 772 и 891 г., което кара археолозите да спекулират, че погребението може да е свързано със саксонско-викингските конфликти.
Телата не показват признаци на наранявания, съответстващи на наранявания на бойното поле през Средновековието. Вероятно хората, погребани в масовия гроб, не са загинали в битка. По-вероятна теория е, че може да са били подложени на телесно наказание.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Дарено оборудване: Има данни, че Калушев е предоставил специализирано оборудване на полицията в Монтана, с което служителите са тренирали.
Разрешителни за оръжие: Проверява се как Калушев е получил експресно разрешително за бойно оръжие (Глок и Колт Анаконда) от РУ-Монтана през ноември 2021 г., само две седмици след като е регистрирал постоянен адрес в града.
Ръководство: Към момента директор на ОДМВР-Монтана е старши комисар Пламен Томов (назначен през 2023 г.).
12:46 14.02.2026
2 Сила
12:53 14.02.2026
3 БеГемот
12:56 14.02.2026
4 Субар
13:01 14.02.2026
5 Венелино
13:03 14.02.2026