Изровиха останките на 2-метров младеж с мозъчна операция от масов гроб от времето на викингите

В Англия, в покрайнините на Кеймбридж, в парка Уандълбъри, археолози и студенти откриха мистериозен масов гроб от ерата на викингите по време на учебни разкопки, съобщава Live Science, позовавайки се на изявление на университета в Кеймбридж.

Погребението с размери 4 м х 1 м съдържа телата на няколко души, включително части от тялото (черепи и кости на краката) и пълни скелети на четирима души. Всички починали са били млади мъже. Един от тях е бил изключително висок (1,95 м, в сравнение със средния ръст на мъжете от време на погребението, 1,68 м) и е претърпял мозъчна операция. Черепът му съдържа дупка с диаметър приблизително 3 см. Остеологът Триш Биърс предположи, че може да е имал тумор, засягащ хипофизната жлеза, причинявайки излишък от растежни хормони. Младият мъж е бил на възраст между 17 и 24 години по време на смъртта си. „Трепанацията“ може да е била извършена поради главоболие и с надеждата да се намали натискът върху мозъка. Някои от хората в масовия гроб са били погребани вързани. Смята се, че в масовия гроб са положени загинали насилствено. Археологът Оскар Алдред добави, че някои останки вероятно са били изложени като трофеи и по-късно погребани с екзекутирани или убити хора. Освен това, някои части от телата може да са били в толкова напреднал стадий на разлагане, че просто са се разпаднали при погребването.

През 9-ти век районът, където сега се намира Кеймбридж, е бил гранична зона в конфликти между саксонците и викингите. Един от скелетите е датиран между 772 и 891 г., което кара археолозите да спекулират, че погребението може да е свързано със саксонско-викингските конфликти.

Телата не показват признаци на наранявания, съответстващи на наранявания на бойното поле през Средновековието. Вероятно хората, погребани в масовия гроб, не са загинали в битка. По-вероятна теория е, че може да са били подложени на телесно наказание.