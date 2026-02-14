Новини
Емилия и Башур показаха порасналата си дъщеричка Жоржина (СНИМКИ)

Емилия и Башур показаха порасналата си дъщеричка Жоржина (СНИМКИ)

14 Февруари, 2026

Гордата майка отбеляза специалния повод с емоционално послание в социалните мрежи и сподели кадри от тържеството

Емилия и Башур показаха порасналата си дъщеричка Жоржина (СНИМКИ) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова

Дъщерята на фолкпевицата Емилия и съпруга ѝ Жорж Башур — малката Жоржина — отпразнува своя четвърти рожден ден. Гордата майка отбеляза специалния повод с емоционално послание в социалните мрежи и сподели кадри от тържеството, пише marica.bg.

Певицата не скри вълнението си от това колко бързо расте дъщеря ѝ. В публикацията си тя сподели, че трудно вярва как „бебето“ вече е на 4 години, като описа Жоржина като обичано и желано дете, което изпълва всекидневието им с радост и смисъл.

С топли думи тя отправи пожелания към рожденичката и подчерта, че семейството я обожава и че тя е центърът на техния свят.

Снимките от празника показват тематична декорация в нежни розови тонове — балони, дъга и ефектна торта с еднорог. Атмосферата напомня истинска приказка, а до малката рожденичка бяха и двамата ѝ родители, които споделиха щастието от празника.


Публикацията бързо събра десетки реакции, като последователите изпратиха поздравления и комплименти за красивото семейство и усмихнатото дете.

Много почитатели се включиха с пожелания за здраве и щастливо детство, като не пропуснаха да отбележат колко бързо расте Жоржина и колко приказна е била празничната атмосфера.

Източник: www.marica.bg


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сила

    Когато алтернативата на този начин на живот е хижата в Петрохан , някой отвратени родители с по лабилна психика и религиозни залитания избират за децата си Калушев пред Башур ....и обществото на финала е безкрайно изненадано защо ??!

    11:43 14.02.2026

  • 3 Голям тъпанар

    Емилия без Башур , да хване моя .. у .р

    11:47 14.02.2026

