Кейти Пери "отмъсти" с интимна СНИМКА за новата връзка на Орландо Блум

12 Февруари, 2026 12:14 1 032 6

  • кейти пери-
  • джъстин трюдо-
  • орландо блум-
  • връзка

„Нека любовта бъде революцията“, написа певицата под снимката

Кейти Пери "отмъсти" с интимна СНИМКА за новата връзка на Орландо Блум - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Певицата Кейти Пери публикува снимка в Instagram с приятеля си, бившия канадски премиер Джъстин Трюдо, на фона на новата връзка на бившия ѝ - актьора Орландо Блум.

На една от снимките Кейти Пери и Джъстин Трюдо са заснети в ски курорт. Певицата прегръща политика и се усмихва пред камерата. Поп певицата и бившият канадски премиер позират с черни якета и каски. На друга снимка двамата седят в ресторант.

„Нека любовта бъде революцията“, написа певицата под снимката.

Кейти Пери
Снимка: Интернет

Тази седмица се появиха слухове за нова връзка на Орландо Блум. Той се появи публично с предполагаемата си приятелка, швейцарския модел Луиз Ламел. Те присъстваха на Супербоул, последния мач от Северноамериканската национална футболна лига. Папараци заснеха актьора и модела да напускат стадион „Левис“. Двамата вървяха хванати за ръка, криейки лицата си от камерите.

Орландо Блум беше във връзка с певицата Кейти Пери от 2016 г. През август 2020 г. двойката се сдоби с дъщеря - Дейзи Доув. През лятото на 2025 г. беше обявено, че Пери и Блум са се разделили след девет години връзка.


Оценка 3 от 2 гласа.
Оценка 3 от 2 гласа.
  • 1 ...каква мисирка, е 6а ти цирка

    3 0 Отговор
    ...и какво е "отмъщението"? ...разделили се, оня си хванал приятелка, тази също си хванала гадже,разхождат си се,снимат си се🤔...Венелино, намери си друга работа, заедно с оная де6елата.

    12:19 12.02.2026

  • 2 В Холивууд всичко е от

    2 0 Отговор
    ден до пладне.

    Аре дайте нещо от ДАНС уит ми, Сарафов Туийн Пийкс Продукция.



    The Real Deal.

    12:20 12.02.2026

  • 3 зевзек

    1 0 Отговор
    боли го, млад и красив, може да има всяка друга, тази беше красива докато беше млада, и беше в брак с Ръсел Брандт, сега не прилича на нищо

    12:45 12.02.2026

  • 4 Мъж

    0 1 Отговор
    Никога не забравяйте двойника на Иво каушев се казва Крум каушев и продава злато. Не трябва да се забравя. Къпе се с малки дечица 🤭🤣

    12:47 12.02.2026

  • 5 Венелино

    0 0 Отговор
    Явно е, че ще си останеш тук на работа, не те искат никъде на друга работа.

    12:49 12.02.2026

  • 6 бушприт

    0 0 Отговор
    ...швейцарската моделка-Луиз Ламел.Папараци заснеха актьора и моделката да напускат стадион „Левис“.

    12:49 12.02.2026