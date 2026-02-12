Кейти Пери "отмъсти" с интимна СНИМКА за новата връзка на Орландо Блум

Певицата Кейти Пери публикува снимка в Instagram с приятеля си, бившия канадски премиер Джъстин Трюдо, на фона на новата връзка на бившия ѝ - актьора Орландо Блум.

На една от снимките Кейти Пери и Джъстин Трюдо са заснети в ски курорт. Певицата прегръща политика и се усмихва пред камерата. Поп певицата и бившият канадски премиер позират с черни якета и каски. На друга снимка двамата седят в ресторант.

„Нека любовта бъде революцията“, написа певицата под снимката.

Снимка: Интернет

Тази седмица се появиха слухове за нова връзка на Орландо Блум. Той се появи публично с предполагаемата си приятелка, швейцарския модел Луиз Ламел. Те присъстваха на Супербоул, последния мач от Северноамериканската национална футболна лига. Папараци заснеха актьора и модела да напускат стадион „Левис“. Двамата вървяха хванати за ръка, криейки лицата си от камерите.

Орландо Блум беше във връзка с певицата Кейти Пери от 2016 г. През август 2020 г. двойката се сдоби с дъщеря - Дейзи Доув. През лятото на 2025 г. беше обявено, че Пери и Блум са се разделили след девет години връзка.