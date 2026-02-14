Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Актриса роди момиченце от починалия си преди 10 години мъж

14 Февруари, 2026 13:11 514 2

"Никога не се отказвайте от мечтите си“, казва Лора Орико

Актриса роди момиченце от починалия си преди 10 години мъж - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Десет години след като загуби съпруга си, Лора Орико прегърна тяхното общо дете. На 49 години актрисата, позната от сериала "От местопрестъплението: Маями“ сбъдна мечтата си за майчинство, използвайки замразена сперма, съхранена още по време на брака им. Съпругът ѝ Райън почина от усложнения вследствие на мозъчен тумор преди повече от 10 години, пише plovdiv24.bg.

Още през 2007 г. двойката замразява сперма на Райън. Години по-късно, когато Лора остава сама и на 48 решава, че не иска повече да отлага мечтата си за майчинство, тя предприема смелата стъпка да зачене, използвайки съхранения генетичен материал на покойния си съпруг.

Дъщеря им Авиана Роуз се ражда на 5 февруари и е с перфектни мерки - 3,3 кг и 50 см.

"Нереално е и толкова вълнуващо“, споделя Орико. "След толкова вътрешни колебания дали да направя това сама, след надеждите да срещна партньор и след пет спонтанни аборта преди години – най-накрая държа в ръцете си моето красиво бебе.“

За нея раждането има и още по-дълбок смисъл:

"Това е и част от наследството на моя покоен съпруг. Той почина преди повече от десет години, а аз използвах неговата замразена сперма. Това е истинска благословия.“

Първоначално раждането трябвало да се случи по естествен път, но планът се променя и лекарите извършват секцио.

"Бях малко уплашена от операцията, но всичко мина отлично. Възстановяването ми е по-дълго, но това няма значение. Дори начинът, по който направихме първия контакт кожа до кожа, беше различен – и въпреки това магичен“, разказва майката.

До нея през цялото време е бил неин близък приятел, както и екип от лекари и медицински сестри. Лора споделя, че е получила огромна подкрепа както от своето семейство, така и от роднините на покойния ѝ съпруг.

"Никога не се отказвайте от мечтите си“

Макар че пътят ѝ към майчинството е бил труден, Орико споделя, че преходът към новата ѝ роля на майка е напълно естествен. Тя отдава това на дългогодишния си опит като грижещ се човек за болни членове на семейството.

"Тя е едно сладко малко ангелче. Вече започвам да разбирам сигналите ѝ – кога плаче, кога гука, какво означават различните ѝ изражения“, казва Лора с усмивка.

А посланието ѝ към всички жени е ясно и силно:

"Никога не се отказвайте от мечтите си. Животът е кратък и трябва да го живеете пълноценно. Обградете се с подкрепящи хора и следвайте целите си – само вие можете да определите бъдещето си.“


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Венелино

    2 0 Отговор
    Работи си само в баничарницата, тука работните не вървят никак добре.

    13:18 14.02.2026

  • 2 айдеде

    2 1 Отговор
    Възрастен богаташ се съветва с приятеля си:
    - Искам да се оженя за едно хубаво момиче, но тя е на 25, а аз съм на 65. Дали шансовете ми ще се увеличат, ако и кажа че съм на 50?
    - Не, по-добре е да и кажеш, че си на 80.

    13:18 14.02.2026