Папи Ханс разби любовните клишета с песен на връх Св. Валентин – „Непознат“ (ВИДЕО)

Папи Ханс разби любовните клишета с песен на връх Св. Валентин – „Непознат“ (ВИДЕО)

14 Февруари, 2026 13:27 712 5

„Непознат“ е песен за дългите връзки

Снимка: Virginia Records
Папи Ханс продължава да разгръща емоционалната вселена на предстоящия си албум „Слънцето“. На 14 февруари - денят, в който любовта обикновено се празнува с клишета, излиза песен номер 4 от албума, озаглавена „Непознат“. Парче, което не предлага лесни отговори, а задава един от най-болезнените въпроси в любовта: „Как е възможно човекът до теб да стане невидим?“

„Непознат“ е песен за дългите връзки. За онзи момент, в който вече познаваш всичко – навиците, думите, мълчанията – и точно затова спираш да виждаш. В текста Папи Ханс признава от първо лице голямата драма на любовта: понякога красотата остава за непознатите, а не за човека, който е до теб всяка сутрин.

„Не е ли това обратът на обратите, че красотата е за непознатите“, пее артистът - ред, който ще накара едни хора да се влюбят отново в половинката си, а други да се натъжат от истина, която отдавна усещат, но не са си позволявали да изрекат.

Премиерата на „Непознат“ идва в изключително силен момент за Папи Ханс. Концертът му в Arena 8888 на 30.05 е почти изцяло разпродаден, а новото турне, в което артистът ще изпълнява песни от албума „Слънцето“ в среда без телефони, беше разпродадено напълно за едва два дни. Формат, който връща фокуса там, където винаги е бил замислен - в преживяването, в момента, в истинската среща между артист и публика.

„Непознат“ е още едно доказателство, че „Слънцето“ не е просто албум, а пътуване през различните лица на любовта - светли, болезнени, честни. Песен, която не натиска, не поучава и не се опитва да бъде удобна. Тя просто застава между двама души и тихо пита: „Кога за последно се видяхте истински?“.

Песента излиза на 14 февруари и ще бъде достъпна във всички стрийминг платформи и в YouTube канала на Папи Ханс.

Продуктът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз–Следващо Поколение ЕС,BG-Схема за безвъзмездна помощ в две сесии „Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ и промотирането им на европейските и международни пазари за изкуства.


