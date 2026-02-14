Рецепта на деня: Двойно шоколадови палачинки

Необходими продукти:
- брашно - 180 г;
- какао - 30 г;
- захар - 40 г;
- бакпулвер - 1 ч.л.;
- сода бикарбонат - 1/2 ч.л.;
- щипка сол;
- яйца - 1 бр.;
- прясно мляко - 220 мл;
- олио или разтопено масло - 40 мл;
- ванилия - 1 ч.л.;
- шоколадови капки - 80 г.
За поднасяне:
- шоколадов сос;
- пресни плодове - по желание.
Начин на приготвяне:
В купа се смесват брашното, какаото, захарта, бакпулверът, содата и солта.
В отделна купа се разбиват яйцето, млякото, мазнината и ванилията до еднородна смес.
Течните съставки се добавят към сухите и се разбърква внимателно до гладко тесто. Не се бърка прекалено дълго, за да останат палачинките пухкави. Накрая се добавят шоколадовите капки.
Тиган с незалепващо покритие се загрява на средна температура и леко се намазва с мазнина.
Изсипва се малко количество от сместа за всяка палачинка. Пекат се около 2-3 минути, докато на повърхността се появят мехурчета, след което се обръщат и се пекат още 1-2 минути.
Готовите шоколадови палачинки се подреждат една върху друга и по желание се заливат с шоколадов сос и се гарнират с плодове.
Могат да се съхраняват в хладилник до 2 дни, пише gotvach.bg.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Къде
10:36 14.02.2026