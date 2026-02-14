Рецепта на деня: Двойно шоколадови палачинки

Необходими продукти:

брашно - 180 г;

какао - 30 г;

захар - 40 г;

бакпулвер - 1 ч.л.;

сода бикарбонат - 1/2 ч.л.;

щипка сол;

яйца - 1 бр.;

прясно мляко - 220 мл;

олио или разтопено масло - 40 мл;

ванилия - 1 ч.л.;

шоколадови капки - 80 г.

За поднасяне:

шоколадов сос;

пресни плодове - по желание.

Начин на приготвяне:

В купа се смесват брашното, какаото, захарта, бакпулверът, содата и солта.

В отделна купа се разбиват яйцето, млякото, мазнината и ванилията до еднородна смес.

Течните съставки се добавят към сухите и се разбърква внимателно до гладко тесто. Не се бърка прекалено дълго, за да останат палачинките пухкави. Накрая се добавят шоколадовите капки.

Тиган с незалепващо покритие се загрява на средна температура и леко се намазва с мазнина.

Изсипва се малко количество от сместа за всяка палачинка. Пекат се около 2-3 минути, докато на повърхността се появят мехурчета, след което се обръщат и се пекат още 1-2 минути.

Готовите шоколадови палачинки се подреждат една върху друга и по желание се заливат с шоколадов сос и се гарнират с плодове.

Могат да се съхраняват в хладилник до 2 дни, пише gotvach.bg.