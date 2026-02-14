Новини
Рецепта на деня: Двойно шоколадови палачинки
  Тема: Какво да сготвя

14 Февруари, 2026 10:05 465 1

  • шоколадови-
  • палачинки-
  • какао-
  • закуска-
  • какво да сготвя

Перфектната закуска за любителите на какаото и разтопения шоколад

Рецепта на деня: Двойно шоколадови палачинки - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • брашно - 180 г;
  • какао - 30 г;
  • захар - 40 г;
  • бакпулвер - 1 ч.л.;
  • сода бикарбонат - 1/2 ч.л.;
  • щипка сол;
  • яйца - 1 бр.;
  • прясно мляко - 220 мл;
  • олио или разтопено масло - 40 мл;
  • ванилия - 1 ч.л.;
  • шоколадови капки - 80 г.

За поднасяне:

  • шоколадов сос;
  • пресни плодове - по желание.

Начин на приготвяне:

В купа се смесват брашното, какаото, захарта, бакпулверът, содата и солта.

В отделна купа се разбиват яйцето, млякото, мазнината и ванилията до еднородна смес.

Течните съставки се добавят към сухите и се разбърква внимателно до гладко тесто. Не се бърка прекалено дълго, за да останат палачинките пухкави. Накрая се добавят шоколадовите капки.

Тиган с незалепващо покритие се загрява на средна температура и леко се намазва с мазнина.

Изсипва се малко количество от сместа за всяка палачинка. Пекат се около 2-3 минути, докато на повърхността се появят мехурчета, след което се обръщат и се пекат още 1-2 минути.

Готовите шоколадови палачинки се подреждат една върху друга и по желание се заливат с шоколадов сос и се гарнират с плодове.

Могат да се съхраняват в хладилник до 2 дни, пише gotvach.bg.


  • 1 Къде

    1 0 Отговор
    Ли не съм пробвал западния тип палачинки - стават. Но никога няма дори леко да се доближат до нашите!

    10:36 14.02.2026