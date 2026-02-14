Костадинов за случая „Петрохан“: Над тази престъпна педофилска секта е осъществяван чадър

Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви в ефира на бТВ, че според него около случая „Петрохан“ има данни за институционално прикриване и настоя за политическа отговорност.
По повод изпратените в Народното събрание материали по случая, Костадинов уточни, че лично не се е запознал с тях, тъй като не е присъствал в парламента, но депутати от партията му вече са започнали да ги четат.
„Не е имало агенти на ДАНС. В същото време смятам, лично мое мнение, че над тази престъпна педофилска секта е осъществяван чадър, защото виждаме, че има прекалено много съвпадения“, заяви Костадинов.
По думите му при изслушване в парламента е задал конкретен въпрос към представителите на МВР дали има данни за присъствали действащи или бивши политици на територията на хижата.
„Помолих да ми дадат един от трите възможни отговора – да, има, не, няма, или правим разследване и не можем да отговорим в момента. Те ми отговориха: правим разследване, не можем да отговорим в момента. За мен това означава, че има“, уточни лидерът на „Възраждане“.
Костадинов коментира признанията на столичния кмет Васил Терзиев и на бившия министър на екологията Борислав Сандов, че са посещавали бившата хижа „Петрохан“.
„Първо Сандов излезе и се призна, че е ходил и то не един път, не два пъти, три пъти. След това, няколко часа по-късно, излезе и се призна Васил Терзиев, който даже надгради, като каза, че е дал пари. И то забележете – той дори не знае колко точно е дал. Между 70 и 80 хиляди евро“, заяви лидерът на „Възраждане“.
По думите му неправителствената организация не е декларирала за какво е похарчила дарените от Терзиев средства и не се знае за какво точно са отишли.
Костадинов настоя кметът да подаде оставка: „Васил Терзиев трябва да си подаде оставката. Не може да дадеш 70–80 хиляди евро на една престъпна педофилска секта и да кажеш: „Сбърках“. Като има грешка, трябва да има и последици.“
Костадинов направи паралел с разкритията около сексуалния престъпник Джефри Епстийн.
„Смятам, че този казус е свързан с досиетата на „Епстийн“, защото има набиващо се на очи съвпадение между случката в Петрохан, която става буквално пет дни след като излязоха досиетата. Това е моето мнение. Аз нямам доказателства за това, но разсъждавам като свободен човек“, обясни лидерът на „Възраждане“.
Костадинов заяви още, че партията му е получила информация за „абсолютно подобна ситуация“ в Родопите.
„Държавна територия, отпусната на безценица. След това оградено мястото. Правят се някакви много странни практики. Местни хора подавали сигнали в полицията – никакъв отговор, никакви действия“, каза той.
Ако информацията се потвърди, „Възраждане“ ще подаде официален сигнал, допълни Костадинов.
Лидерът на партията коментира и предложението за публичен регистър на осъдени за педофилия лица: „Говорим за осъден човек. Престъпниците нямат същите права като свободните граждани“.
В интервюто беше засегната и темата за промените в Изборния кодекс, с които се ограничава броят на изборните секции зад граница – в страните извън Европейския съюз.
Според Костадинов с промените ще се ограничи броят на гласуващите само в Турция. Той защити идеята за това ограничения с мотива, че в Турция се манипулира изборният процес и става дума за хора, които „нямат никаква връзка с България“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Парата
Коментиран от #61
13:37 14.02.2026
5 АГАТ а Кристи
13:37 14.02.2026
6 Фори
Коментиран от #77
13:38 14.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
Сега строи още един палат за милиони, отново отдалечен от хорските очи , на брега на морето.
Коментиран от #14, #15
13:44 14.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Сила
До коментар #12 от "Костя дЪ простя е бастун на Бойко":Това е пионерски лагер ...за кафяви пионерчета !!!
13:47 14.02.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Цял бивол курбан е бива!
13:50 14.02.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 12343211
13:52 14.02.2026
19 дядото
13:52 14.02.2026
20 Бай Иван
13:52 14.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Да, ама не
13:54 14.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Покрай ПЕПЕРАСТИТЕ
13:56 14.02.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Тошко на Слави
е ходило на продухване на чакрите в сектата на Лама Иво.
По първите са били продухани лично от Ламата!
На промоция!
Коментиран от #30
13:57 14.02.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 д-р Гълъбова
До коментар #27 от "Тошко на Слави":Това ПП, в момента в тебе ли е или ти избива като цирей на Д-то?
14:00 14.02.2026
31 Политико
Заради излизането на РуменРадев в борбата за изпълнителната власт най-потърпевш се оказва Костадинов, който губи половината си електорат, ни информираха близки до Възраждане.
Тук трябва да се отбележи, че Костадинов губи още повече поддръжници, след като реши, че трябва да накаже българите в чужбина да не могат да гласуват, ограничавайки секциите извън ЕС до 20. Лъсна и поръчката на Борисов към своя лакей според бивши симпатизанти на Възраждане.
"Наглостта на Костадинов стигна до там да нарича Йотова секретарка на Радев, защото наложи вето на изборния кодекс. Когато се говори за Борисов, той е едно и с Делян Пеевски, на който също исканията на Костадинов вършат работа. Разочаровани сме и не си представяхме, че Костадинов е толкова нагъл и зависим човек.
Явно Пеевски и Борисов го държат, виждайки как защитава интересите им. Добре, че излиза партия на Румен Радев, за да изпълзят всички тези българомразци, които с хубави думи заблуждаваха нормалните българи. Жалко! Със сигурност Възраждане ще се минимизират до малка партийка в следващия парламент, ако въобще влязат", ни информираха разочарованите от Възраждане.
Коментиран от #35, #80
14:06 14.02.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Б-оклукът на снимката нарече и бай Рибан
14:10 14.02.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Костя Копейкин миналото лято
До коментар #31 от "Политико":"До няколко месеца Възраждане ще израсне до 1-ва политическа сила"😂🤣😅 Ха Ха Хааа😂
Според социолози вече е на 5% а до изборите под чертата.
Коментиран от #39
14:10 14.02.2026
36 да, ама не
До коментар #29 от "Ето това не е вярно -":Аз пък точно за Възраждане съм сигурен и мога да го докажа, че са ЗА джендър-идеологията и за системното и пълно съсипване на децата в България и не само в България... Важното е само да бъдат въвлечени в схемата и по тая линия се работи много усърдно от оня с малката тахумба...
14:11 14.02.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Даааа
До коментар #35 от "Костя Копейкин миналото лято":МЕЧ и Величие взеха на копейкин избирателите
14:14 14.02.2026
40 Будна кома
14:15 14.02.2026
41 Байко
14:16 14.02.2026
42 уж педофилска секта
14:17 14.02.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Дедо
Коментиран от #49
14:20 14.02.2026
46 Промяна
До коментар #21 от "Прав си, но донякъде":ЯЯЯ ГЛЕДАЙ ЦЯЛАТА ИЗВРАТЕШНЯШКА Е ТУК ПЕДОФИЛСКАТА МРЕЖА ПЛАТЕНИ ГНУСОТИИЭРЕДИ ТУК БЕЗПРЕПЯТСТВЕНО ОВЛАДЕЛИ СА ЦЯЛАТА ВЛАСТ ВЕЧЕ
Коментиран от #68, #69, #72
14:20 14.02.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Антонимен
14:24 14.02.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Антонимен
14:25 14.02.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 ха ха
14:26 14.02.2026
59 Хе-хе
14:26 14.02.2026
Коментиран от #73
14:29 14.02.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Заголиха
До коментар #4 от "Парата":ти го на теб,соросче!
14:32 14.02.2026
62 Реалност
Те са създадени именно да предотвратят политическа Алтернатива. И която - за да е наистина такава - трябва да отбие мафията от бюджетното виме.
Замислете се:
Какво може да предложи ГЕРБ на България след обявата, че сме напълно интегрирани в Европа, освен още по-голяма корупция? И да обслужва Пеевски по американска и Путин по руска линия?
А Пеевски - да задели част от кражбите към неговите общини? И да козирува на Тръмп на всяка негова хрумка с молба за Магнитски?
Възраждане - да ни вадят от ЕС и НАТО на път към руска колония като Беларус на Балканите?
ИТН - да ни пазят от джендъри и мигранти?
БСП - да унищожава всичко пазарно и да смуче нови и по-високи данъци, за да помага на бедните по жанвиденовски?
За да бъде убит всеки сценарий с появата на Алтернатива трябва да бъде минимизирано нейното политическо влияние като брой депутати. Защото при 121 или близо е началото на края на Мафията.
И понеже няма какво да предложат на България - целта на тези инженерни продукти е да предизвикат отвращение на хората към лицата на Алтернативата.
Не към техните идеи - там просто образователно не са конкурентни.
Не към техните биографии - там още по-малко.
Не към техните ум и умения за формулиране на политики за България - това поле на сблъсък е противопоказно.
14:32 14.02.2026
63 Възраждане
14:34 14.02.2026
64 Цвете
14:36 14.02.2026
65 Цвете
14:38 14.02.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Ей гнидa дръгливa
До коментар #46 от "Промяна":Дежурния ли си както пишат всички под официалната страница на факти във фейсбук че пишеш необезпокояван цинизми и с цел да злепоставяш герб че са неграмотни и oлигофрeни???
14:47 14.02.2026
69 Ей гнидa дръгливa
До коментар #46 от "Промяна":Дежурния ли си както пишат всички под официалната страница на факти във фейсбук че пишеш необезпокояван цинизми и с цел да злепоставяш герб че са неграмотни и oлигофрeни???
14:48 14.02.2026
70 копейкин
14:49 14.02.2026
71 Теслатъ
14:53 14.02.2026
72 Не ти се разбира нищо пeди
До коментар #46 от "Промяна":Пиши по членоразделно
Коментиран от #79
14:54 14.02.2026
73 ха ха
До коментар #59 от "Хе-хе":какъв ти е проблема ?
14:59 14.02.2026
74 Анонимен
15:00 14.02.2026
75 редник от варшавския договор
15:01 14.02.2026
76 вилите на морето
15:01 14.02.2026
77 и да ГЕПЯТ
До коментар #6 от "Фори":субсидията
15:02 14.02.2026
78 Тервел
Коментиран от #81
15:03 14.02.2026
79 Промяна
До коментар #72 от "Не ти се разбира нищо пeди":Какво има за неразбиране Едни овладели държавата ни от 5 години насам саботажници правителство няма разруха грабежи беззаконие а сега тези същите се оказаха и пееддоо с малки момчета завладели държавната планина ЧАДЪР шарлатански над ЛАМИТЕ а Терзиев е горд че ги спонсорира 80 ХИЛЯДИ ЕВРО човекът и дал Рашков дал разрешение за автоматични оръжия Сандов и предал българската планина и още и още ГНУСОТИИ ПЕДОООО С МАЛКИ МОМЧЕТА И ВСИЧКО ТОВА ОТ ПЕПЕЙЦИТЕ ЯВНО И ЗА ТЕЗИ ЗАКОНИ НЯМА
15:03 14.02.2026
80 Молитико
До коментар #31 от "Политико":Недей врачува, ще видим на изборите. Никой нормален Възрожденец няма да гласува за натовеца Радев.
Да Живее България!
15:05 14.02.2026
81 Промяна
До коментар #78 от "Тервел":ПОМИЯ ЛИ АМА ТИ СИ ДЕЖУРНИЯТ ПЛАТЕН ШАРЛАТАНСКИ ИЗВРАТЕНЯК МРЪСОТИЯТА НА ЛАМИТЕ Е ВИДНА И ТЕ НЕ СЕ КРИЯТ ХОДЯТ ВЪОРЪЖЕНИ ДО ЗЪБИ С МАЛКИ МОМЧЕТА СПОНСОРИРАНИ ОТ ТЕРЗИЕВ БЕЗУХАНОВА И ОЩЕ ИОЩЕ
15:06 14.02.2026