Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Костадинов за случая „Петрохан“: Над тази престъпна педофилска секта е осъществяван чадър

Костадинов за случая „Петрохан“: Над тази престъпна педофилска секта е осъществяван чадър

14 Февруари, 2026 13:20 1 009 81

  • костадин костадинов-
  • петрохан-
  • хижа-
  • чадър

С промените в Изборния кодекс ще се ограничи гласуването само в Турция, твърди лидерът на „Възраждане“

Костадинов за случая „Петрохан“: Над тази престъпна педофилска секта е осъществяван чадър - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви в ефира на бТВ, че според него около случая „Петрохан“ има данни за институционално прикриване и настоя за политическа отговорност.

По повод изпратените в Народното събрание материали по случая, Костадинов уточни, че лично не се е запознал с тях, тъй като не е присъствал в парламента, но депутати от партията му вече са започнали да ги четат.

„Не е имало агенти на ДАНС. В същото време смятам, лично мое мнение, че над тази престъпна педофилска секта е осъществяван чадър, защото виждаме, че има прекалено много съвпадения“, заяви Костадинов.

По думите му при изслушване в парламента е задал конкретен въпрос към представителите на МВР дали има данни за присъствали действащи или бивши политици на територията на хижата.

„Помолих да ми дадат един от трите възможни отговора – да, има, не, няма, или правим разследване и не можем да отговорим в момента. Те ми отговориха: правим разследване, не можем да отговорим в момента. За мен това означава, че има“, уточни лидерът на „Възраждане“.

Костадинов коментира признанията на столичния кмет Васил Терзиев и на бившия министър на екологията Борислав Сандов, че са посещавали бившата хижа „Петрохан“.

„Първо Сандов излезе и се призна, че е ходил и то не един път, не два пъти, три пъти. След това, няколко часа по-късно, излезе и се призна Васил Терзиев, който даже надгради, като каза, че е дал пари. И то забележете – той дори не знае колко точно е дал. Между 70 и 80 хиляди евро“, заяви лидерът на „Възраждане“.

По думите му неправителствената организация не е декларирала за какво е похарчила дарените от Терзиев средства и не се знае за какво точно са отишли.

Костадинов настоя кметът да подаде оставка: „Васил Терзиев трябва да си подаде оставката. Не може да дадеш 70–80 хиляди евро на една престъпна педофилска секта и да кажеш: „Сбърках“. Като има грешка, трябва да има и последици.“

Костадинов направи паралел с разкритията около сексуалния престъпник Джефри Епстийн.

„Смятам, че този казус е свързан с досиетата на „Епстийн“, защото има набиващо се на очи съвпадение между случката в Петрохан, която става буквално пет дни след като излязоха досиетата. Това е моето мнение. Аз нямам доказателства за това, но разсъждавам като свободен човек“, обясни лидерът на „Възраждане“.

Костадинов заяви още, че партията му е получила информация за „абсолютно подобна ситуация“ в Родопите.

„Държавна територия, отпусната на безценица. След това оградено мястото. Правят се някакви много странни практики. Местни хора подавали сигнали в полицията – никакъв отговор, никакви действия“, каза той.

Ако информацията се потвърди, „Възраждане“ ще подаде официален сигнал, допълни Костадинов.

Лидерът на партията коментира и предложението за публичен регистър на осъдени за педофилия лица: „Говорим за осъден човек. Престъпниците нямат същите права като свободните граждани“.

В интервюто беше засегната и темата за промените в Изборния кодекс, с които се ограничава броят на изборните секции зад граница – в страните извън Европейския съюз.

Според Костадинов с промените ще се ограничи броят на гласуващите само в Турция. Той защити идеята за това ограничения с мотива, че в Турция се манипулира изборният процес и става дума за хора, които „нямат никаква връзка с България“.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Парата

    18 10 Отговор
    Възраждане заголиха на ГЕРБНН.

    Коментиран от #61

    13:37 14.02.2026

  • 5 АГАТ а Кристи

    7 16 Отговор
    Тази руска г Нюс по отношение на "Петрохан" -абсолютно прав !

    13:37 14.02.2026

  • 6 Фори

    17 11 Отговор
    Възраждане са хулигани до един! Само гледат да обиждат другите, да счупят нещо държавно или да се сбият с някого.

    Коментиран от #77

    13:38 14.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    19 7 Отговор
    Добре де, Костя късото като си купи имот на 10 пъти по ниска цена, граничещ с имението му на Варненското езеро, в отдалечен район, дали и той не в схемата с negoфилите ?!
    Сега строи още един палат за милиони, отново отдалечен от хорските очи , на брега на морето.

    Коментиран от #14, #15

    13:44 14.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Сила

    11 3 Отговор

    До коментар #12 от "Костя дЪ простя е бастун на Бойко":

    Това е пионерски лагер ...за кафяви пионерчета !!!

    13:47 14.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Цял бивол курбан е бива!

    12 8 Отговор
    Е то бива, бива, но този пишман историк, дето непрекъснато проповядва не само българската история писана на коляно от политици в Москва, а и цялата политка на Москва, а ние защо трябва да се съобразяваме с неговото лично мнение? Цялата му дейност се финансира от Москва и насилствено ни я налагатт на ввсички, а не да се опитват да ни убедят в предимството на тяхната позиция.

    13:50 14.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 12343211

    9 2 Отговор
    Всичко може да е верно...,но явно няма жена видяла джипове,кмет и пожарна патрони и дронове,овчар видял кемпер и джип .

    13:52 14.02.2026

  • 19 дядото

    10 4 Отговор
    хиляди граждани и читатели дни наред коментират същото,търсят отговори и се възмущават, а вие във властта и политиката ни говорите врели-некипели и търсите варианти да замажете случая.защото вие знаете истината,но нямате интерес да стане достояние на хората, само да я използвате за политически заигравки

    13:52 14.02.2026

  • 20 Бай Иван

    3 4 Отговор
    от Петрохан.В горичките често срещах рейнджъри,политици и дечица да берат гъбки!

    13:52 14.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Да, ама не

    15 3 Отговор
    Този е зависим човек.

    13:54 14.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Покрай ПЕПЕРАСТИТЕ

    9 4 Отговор
    се навъдиха всякакви секти и НПО та.

    13:56 14.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Тошко на Слави

    4 9 Отговор
    Цялото ПеПе
    е ходило на продухване на чакрите в сектата на Лама Иво.

    По първите са били продухани лично от Ламата!
    На промоция!

    Коментиран от #30

    13:57 14.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 д-р Гълъбова

    4 4 Отговор

    До коментар #27 от "Тошко на Слави":

    Това ПП, в момента в тебе ли е или ти избива като цирей на Д-то?

    14:00 14.02.2026

  • 31 Политико

    9 3 Отговор
    Възраждане остават без половината си електорат.
    Заради излизането на РуменРадев в борбата за изпълнителната власт най-потърпевш се оказва Костадинов, който губи половината си електорат, ни информираха близки до Възраждане.
    Тук трябва да се отбележи, че Костадинов губи още повече поддръжници, след като реши, че трябва да накаже българите в чужбина да не могат да гласуват, ограничавайки секциите извън ЕС до 20. Лъсна и поръчката на Борисов към своя лакей според бивши симпатизанти на Възраждане.
    "Наглостта на Костадинов стигна до там да нарича Йотова секретарка на Радев, защото наложи вето на изборния кодекс. Когато се говори за Борисов, той е едно и с Делян Пеевски, на който също исканията на Костадинов вършат работа. Разочаровани сме и не си представяхме, че Костадинов е толкова нагъл и зависим човек.
    Явно Пеевски и Борисов го държат, виждайки как защитава интересите им. Добре, че излиза партия на Румен Радев, за да изпълзят всички тези българомразци, които с хубави думи заблуждаваха нормалните българи. Жалко! Със сигурност Възраждане ще се минимизират до малка партийка в следващия парламент, ако въобще влязат", ни информираха разочарованите от Възраждане.

    Коментиран от #35, #80

    14:06 14.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Б-оклукът на снимката нарече и бай Рибан

    4 4 Отговор
    "циганин" и обяви стадото му за "опасно болно"....кой обслужваш ти бе, мръ--сни--к...Престанете на това леке да му се връзвате, че бил "русофил" и му пукало за лева....Същият е като Сарафов и тия наемници от Терористичната БАБХ и данс- наемник на Пеевски, досега беше на Борисов, сега е повече обслужва Пеевски..

    14:10 14.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Костя Копейкин миналото лято

    9 4 Отговор

    До коментар #31 от "Политико":

    "До няколко месеца Възраждане ще израсне до 1-ва политическа сила"😂🤣😅 Ха Ха Хааа😂
    Според социолози вече е на 5% а до изборите под чертата.

    Коментиран от #39

    14:10 14.02.2026

  • 36 да, ама не

    3 6 Отговор

    До коментар #29 от "Ето това не е вярно -":

    Аз пък точно за Възраждане съм сигурен и мога да го докажа, че са ЗА джендър-идеологията и за системното и пълно съсипване на децата в България и не само в България... Важното е само да бъдат въвлечени в схемата и по тая линия се работи много усърдно от оня с малката тахумба...

    14:11 14.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Даааа

    6 3 Отговор

    До коментар #35 от "Костя Копейкин миналото лято":

    МЕЧ и Величие взеха на копейкин избирателите

    14:14 14.02.2026

  • 40 Будна кома

    5 3 Отговор
    Стига му толкова на Костадинов, след изборите ще се събуди в реалността. Хората разбраха, че е възрожденец под наем.

    14:15 14.02.2026

  • 41 Байко

    5 4 Отговор
    Чадъра от 15 години се казва ГЕРБ върху всички мафиотски структори . А вие подкрепяте това мафиотско управление на ГЕРБ и не искате да има истинска промяна и непрекъснато плюете и говорите неистини за хората които искат да променят управлението на държавата

    14:16 14.02.2026

  • 42 уж педофилска секта

    1 1 Отговор
    пък натряскана с оръжия като за война

    14:17 14.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Дедо

    6 3 Отговор
    Всеки ден слушаме нападки от Копейкин и Тошко срещу ПП-ДБ и кмета на София. Нито Бойко нито Делянчо, нито Зафирката,нито Доган нападат ......само тия двамцата и партиите им. Явно изпълняват поръчка на тандема Пеефски-Борисоф . Вече на всички е ясно ,че ИТН и Възраждане са прокси партии на ГЕРБ и ДПС НН

    Коментиран от #49

    14:20 14.02.2026

  • 46 Промяна

    3 3 Отговор

    До коментар #21 от "Прав си, но донякъде":

    ЯЯЯ ГЛЕДАЙ ЦЯЛАТА ИЗВРАТЕШНЯШКА Е ТУК ПЕДОФИЛСКАТА МРЕЖА ПЛАТЕНИ ГНУСОТИИЭРЕДИ ТУК БЕЗПРЕПЯТСТВЕНО ОВЛАДЕЛИ СА ЦЯЛАТА ВЛАСТ ВЕЧЕ

    Коментиран от #68, #69, #72

    14:20 14.02.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Антонимен

    4 4 Отговор
    Трябва да се разпита Асен Василев дали е ходил при Калушев да му продухва чатрата.

    14:24 14.02.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Антонимен

    3 3 Отговор
    Трябва да се разпита Асен Василев дали е ходил при Калушев да му продухва чакрата.

    14:25 14.02.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 ха ха

    2 0 Отговор
    секта ? "гуро" дето изнася лекции какви да са моралните ценности на висшия партиен ешалон и мвр ? със сигурност е имало изстъпления а може и сатаниски оргии и ритуали , взел че се гръмнал заедно с още няколко подобия на човеци / някои са се простреляли по два пъти / , що не покажете някои от лекциите на тоя или списък с клиентите му ? или всичко изгоря в пожара , а и тоя във враца , няма доказателства няма престъпление според държавата бандит всичко е наред , всичките сте едни и същи боклуци

    14:26 14.02.2026

  • 59 Хе-хе

    0 0 Отговор
    секта ? "гуро" дето изнася лекции какви да са моралните ценности на висшия партиен ешалон и мвр ? със сигурност е имало изстъпления а може и сатаниски оргии и ритуали , взел че се гръмнал заедно с още няколко подобия на човеци / някои са се простреляли по два пъти / , що не покажете някои от лекциите на тоя или списък с клиентите му ? или всичко изгоря в пожара , а и тоя във враца , няма доказателства няма престъпление според държавата бандит всичко е наред , всичките сте едни и същи боклуци
    14:26 14.02.2026

    Коментиран от #73

    14:29 14.02.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Заголиха

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Парата":

    ти го на теб,соросче!

    14:32 14.02.2026

  • 62 Реалност

    4 4 Отговор
    Причината толкова помия да се излива в публичното пространство е само една: партиите - инженерни продукти няма какво да предложат за бъдещето на България.
    Те са създадени именно да предотвратят политическа Алтернатива. И която - за да е наистина такава - трябва да отбие мафията от бюджетното виме.
    Замислете се:
    Какво може да предложи ГЕРБ на България след обявата, че сме напълно интегрирани в Европа, освен още по-голяма корупция? И да обслужва Пеевски по американска и Путин по руска линия?
    А Пеевски - да задели част от кражбите към неговите общини? И да козирува на Тръмп на всяка негова хрумка с молба за Магнитски?
    Възраждане - да ни вадят от ЕС и НАТО на път към руска колония като Беларус на Балканите?
    ИТН - да ни пазят от джендъри и мигранти?
    БСП - да унищожава всичко пазарно и да смуче нови и по-високи данъци, за да помага на бедните по жанвиденовски?
    За да бъде убит всеки сценарий с появата на Алтернатива трябва да бъде минимизирано нейното политическо влияние като брой депутати. Защото при 121 или близо е началото на края на Мафията.
    И понеже няма какво да предложат на България - целта на тези инженерни продукти е да предизвикат отвращение на хората към лицата на Алтернативата.
    Не към техните идеи - там просто образователно не са конкурентни.
    Не към техните биографии - там още по-малко.
    Не към техните ум и умения за формулиране на политики за България - това поле на сблъсък е противопоказно.

    14:32 14.02.2026

  • 63 Възраждане

    3 0 Отговор
    Кандидати за заграждане на планинска територия всякакви. С джипове и всъдеходи. И винаги се пишат все нечии служители!

    14:34 14.02.2026

  • 64 Цвете

    2 5 Отговор
    ГЛЕДАЙ СИ ПАРТИЙКАТА И НЕ СЕ МЕСИ, ТАМ КЪДЕТО НЕ ТРЯБВА. КОЙ, КАКВО, ЗАЩО, ТЕ ВЕЧЕ СИ ГО ЗНАЯТ ОТ 1 ФЕВРУАРИ. МИНАЛИ СА " ЧИСТАЧИТЕ " И СЛУЧАЯТ Е ПРИКЛЮЧЕН ЗА ВЕДОМСТВАТА.🤡🇧🇬🤡

    14:36 14.02.2026

  • 65 Цвете

    3 4 Отговор
    ГЛЕДАЙ СИ ПАРТИЙКАТА И НЕ СЕ МЕСИ, ТАМ КЪДЕТО НЕ ТРЯБВА. КОЙ, КАКВО, ЗАЩО, ТЕ ВЕЧЕ СИ ГО ЗНАЯТ ОТ 1 ФЕВРУАРИ. МИНАЛИ СА " ЧИСТАЧИТЕ " И СЛУЧАЯТ Е ПРИКЛЮЧЕН ЗА ВЕДОМСТВАТА.🤡🇧🇬🤡

    14:38 14.02.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Ей гнидa дръгливa

    2 2 Отговор

    До коментар #46 от "Промяна":

    Дежурния ли си както пишат всички под официалната страница на факти във фейсбук че пишеш необезпокояван цинизми и с цел да злепоставяш герб че са неграмотни и oлигофрeни???

    14:47 14.02.2026

  • 69 Ей гнидa дръгливa

    2 2 Отговор

    До коментар #46 от "Промяна":

    Дежурния ли си както пишат всички под официалната страница на факти във фейсбук че пишеш необезпокояван цинизми и с цел да злепоставяш герб че са неграмотни и oлигофрeни???

    14:48 14.02.2026

  • 70 копейкин

    0 3 Отговор
    връщай парите бе и ти си ходил при калушев да те извисява!

    14:49 14.02.2026

  • 71 Теслатъ

    2 2 Отговор
    С този Популизъм, Коста все повече наподобява на Болния Лидер от "хАтака"!!! Резултата ще е значително по-нисък резултат на предстоящите Избори за кв. "Възраждане" гр. Варна!

    14:53 14.02.2026

  • 72 Не ти се разбира нищо пeди

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Промяна":

    Пиши по членоразделно

    Коментиран от #79

    14:54 14.02.2026

  • 73 ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Хе-хе":

    какъв ти е проблема ?

    14:59 14.02.2026

  • 74 Анонимен

    1 3 Отговор
    Осъществяван е чадър от управляващите ,за да извършат дейността си безпрепятствено.Така кметове и други видни български политици са спонсорирали дейността им.Т.е. те се над държавна структура,пряко ангажирана с бъдещето на страната ни.Ние ,обикновените граждани,сме възмутени от тези гнусливи събития,вършещи се безпрепятствено у нас .Властимащите незабавно да вземат съответните мерки.

    15:00 14.02.2026

  • 75 редник от варшавския договор

    1 2 Отговор
    тоА дял на планИната е стратегически! Всеки овчЕр е актив на някоя служба за сигурностъ. Що? -Щото, там е зона за тренировки на всички отряди, от всекъкви спец служби...... Освен това там долу, в равнината е едно стратегическо летище, към което наблюдението и с бинокъл снася стратегическа информация...... Зона е за международен трафик, и не знам, кво още. Ай оправете си бакиите, и ако може не го лъжете, манипулирате и стресирате този изстрадал български народец!

    15:01 14.02.2026

  • 76 вилите на морето

    0 0 Отговор
    които костя си купи с парите от субсидията са готвени за педофилскипедерски секти като аферата петрохан!

    15:01 14.02.2026

  • 77 и да ГЕПЯТ

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Фори":

    субсидията

    15:02 14.02.2026

  • 78 Тервел

    1 1 Отговор
    Тече безумна надпревара и съревнование между Костадинов и Тошко кой колко помия ще избълва към ПП -ДБ и кмета на София, за да изпъкне в очите на Бойко и Пеевски и да се докаже като по вярното куче.

    Коментиран от #81

    15:03 14.02.2026

  • 79 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "Не ти се разбира нищо пeди":

    Какво има за неразбиране Едни овладели държавата ни от 5 години насам саботажници правителство няма разруха грабежи беззаконие а сега тези същите се оказаха и пееддоо с малки момчета завладели държавната планина ЧАДЪР шарлатански над ЛАМИТЕ а Терзиев е горд че ги спонсорира 80 ХИЛЯДИ ЕВРО човекът и дал Рашков дал разрешение за автоматични оръжия Сандов и предал българската планина и още и още ГНУСОТИИ ПЕДОООО С МАЛКИ МОМЧЕТА И ВСИЧКО ТОВА ОТ ПЕПЕЙЦИТЕ ЯВНО И ЗА ТЕЗИ ЗАКОНИ НЯМА

    15:03 14.02.2026

  • 80 Молитико

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Политико":

    Недей врачува, ще видим на изборите. Никой нормален Възрожденец няма да гласува за натовеца Радев.
    Да Живее България!

    15:05 14.02.2026

  • 81 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #78 от "Тервел":

    ПОМИЯ ЛИ АМА ТИ СИ ДЕЖУРНИЯТ ПЛАТЕН ШАРЛАТАНСКИ ИЗВРАТЕНЯК МРЪСОТИЯТА НА ЛАМИТЕ Е ВИДНА И ТЕ НЕ СЕ КРИЯТ ХОДЯТ ВЪОРЪЖЕНИ ДО ЗЪБИ С МАЛКИ МОМЧЕТА СПОНСОРИРАНИ ОТ ТЕРЗИЕВ БЕЗУХАНОВА И ОЩЕ ИОЩЕ

    15:06 14.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове