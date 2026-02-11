Стресна феновете си: И Галена отмени участията си заради здравословни проблеми

Галена изненада феновете си с разочароващо, но и тревожно съобщение – любимката на попфолка отмени всичките си участия в София и Пловдив до края на седмицата.
Новината дойде лично от самата нея чрез история в социалните мрежи, където без излишни подробности написа: „Мили мои, за съжаление се налага да отменя всички участия в София и Пловдив до края на седмицата поради здравословни причини. Бъдете здрави и до скоро!"
Певицата не разкри никакви детайли за състоянието си, което моментално притесни феновете ѝ и те започнаха да се чудят и маят какво ѝ има.
Според слухове в музикалните среди, Галена е сред звездите с най-натоварен график, който в последните месеци включваше пътувания, мащабния ѝ концерт "Еуфория", участия и записи, и е възможно просто да е настъпил момент за спешна почивка.
За да успокои почитателите си, Галена уверява, че отсъствието ѝ ще е кратко и обещава да се върне веднага, щом здравето ѝ позволи.
Дали става дума за изтощение или просто и нея я е хванал упоритият грип, звездата не пояснява, но е ясно, че верните ѝ фенове чакат с нетърпение връщането ѝ на сцената.
1 Бай Фарук
16:02 11.02.2026
2 Предозирала е
16:17 11.02.2026
3 Едва ли
16:31 11.02.2026
4 Време е
16:35 11.02.2026