Акроденс - уникален стил, миксиращ акробатични и танцови умения

Tapia Dance House е българска акроденс школа с най-много отличия в световен план. През 2015-та година стават финалисти в България търси талант. Притежават 10 златни, 2 сребърни и 2 бронзови медала, само от последното състезание, проведено в Скопие. А ако трябва да се съберат общо медалите и купите, са над 500. Няколко поредни години печелят световни първенства. Идва ковид, паузират участията и след 2024-та година продължават с върховите постижения. В момента участват в три спектакъла на Музикалния театър, в оперетно вариете и магичното шоу.

Но знаем ли достатъчно за тях? Познаваме ли уникалния стил, миксиращ акробатични и танцови умения? Това спорт ли е или изкуство? И какво спира талантливите деца от 4 до 18 години да изявяват талантите си на световна сцена днес?

Повече разказва основателката на школата по акроденс - Виолета Петрова Тапия.

Разкажете за началото, т.е. за основателите на Tapia Dance House!

Аз се занимавам с частта танци - завършила съм класически балет - балетно училище и балетна педагогика в Консерваторията. Танцувала съм дълги години. Била съм артистичен директор на един театър на остров Аруба. Моят партньор в школата и съпруг Ерик Янес Тапия е акробат, родом от Куба. Занимава се със спортна гимнастика. Дълги години е бил в националния отбор на Куба по спортна гимнастика, а след това завършва в Русия цирково училище. Именно от този микс между обучение по танцови умения, които идват от мен, и акробатика, които са неговата сфера, идва и самото наименование - акроденс. През 2012 година създадохме съвместна школа, в която всеки дава от себе си уменията, които притежава.

Имате много спечелени шампионати и медали през годините. Разкажете повече!

За първи път станахме световни шампиони през 2016-та година. Продължихме и следващите две години да печелим световното - отново в Хърватия и после в Испания. След това дойде пандемията и не бяхме ходили на състезания до 2024-та година, когато отново станахме световни шампиони по акроденс в Хърватия.

Миналата година направихме авторски спектакъл в Theatro отсам канала, със собствени усилия. Беше много трудно за реализация и със сложен сценарий. Включва освен акробатичен танц, въздушна акробатика, номера на въже и други. Сега планираме да го повторим. Вероятно ще бъде на 8-ми февруари, отново в Theatro отсам канала.

Как се справяте финансово с участия на световни първенства и спектакли, които изискват много сценични и организационни средства?

За момента всичко поемат родителите, а аз и съпругът ми си плащаме нашите разходи. Но както знаете, някои деца имат възможност, други не, и обикновено това са най-талантливите, което ограничава тяхното участие. Поне за спектакъла успяхме да намерим малко помощ. Къде ли не сме кандидатствали, по какви ли не програми, но засега нямаме спонсори или каквато и да била допълнителна помощ.

Има два световни клуба по акроденс, към които има първенства. Dance World Cup е едното световно първенство по танци във всички стилове, чиито финали се провеждат на различни места. Dance Star е другото, което се провежда в Хърватия. Но за да посетиш тези места, излиза много скъпо. Като включим и необходимостта от присъствие на квалификациите, които напоследък не се провеждат в България, финансите стават все по-непоносими. И тогава настъпва проблем - няма как да пътува цялата група, примерно от 20 деца, 10 нямат финансовата възможност. А с ограничен брой участници не се получава нито влизането в повече категории, нито цялостно отборно представяне. А сега родителите плащат всичко - костюмите, път, такси участие...

Разкажете малко повече за спецификите на самия стил акроденс и достатъчно популярен ли е в България?

Акроденс е изключително разнообразен - може да включва от класически танц до модерен танц или хореография тип мюзикъл. Има голяма свобода по отношение на стилистика в музиката и изпълненията. Най-общо акроденс включва 50% танц и 50% акробатика. Можеш да видиш както всякакъв вид балетни скокове, така и салта, акробатични флипове. Като цяло се получава изключителна атракция. През последната година почти няма школа, която да не работи в акроденс областта. Причината е, че това изкуство е много атрактивно. За разлика от повечето, при нас има треньори акробат и балерина, което дава допълнителна стойност на майсторските изпълнения. Всъщност, повечето хора даже нямат и понятие какво е акроденс и си мислят, че става дума за вид спорт. А то си е изкуство, което просто включва акробатични елементи.

Разкажете повече за авторския си спектакъл, който планирате да се случи отново през февруари?

Спектакълът е на тема детското въображение. В него има много акробатика и танци, с участие на малки деца, които показват изключителни умения. Разказва се за дете, което вярва, че неговите кукли не са просто играчки, а негови приятели, които го защитават и обичат. Но в един момент куклите се губят (както често става в къща с малко дете) и историята продължава как те искат да се върнат при детето, за да го пазят от страховете му. Цялата история се развива около пътешествието на куклите обратно към дома. Казва се “Вълшебният свят на куклите”. Имахте много голямо желание да направим спектакъла в Зала 1 на НДК. Кандидатствахме по различни проекти за финансиране, засега нямаме отговор.

За каква възраст е подходящ акроденс и не е ли опасно изкуство?

Най-малките ни деца са на 4, а най-голямото - на 23. Хореография винаги е съобразена с възрастта, Например при най-малките се ограничаваме до кълбо напред и назад и други по-лесни движения. По-големите изпълняват доста сериозни флипове без ръце, предни и задни салта и други. Много е близо до цирковото изкуство. Просто трябват много тренировки и дисциплина, както съобразяване с възрастта, разбира се.