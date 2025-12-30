Новини
Спорт »
Спортът по ТВ »
Спортът по ТВ във вторник (30 декември)

Спортът по ТВ във вторник (30 декември)

30 Декември, 2025 10:05 512 0

  • спортът по тв-
  • тв-
  • програмата-
  • днес-
  • кологрос-
  • футбол-
  • баскетбол-
  • кан

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ във вторник (30 декември) - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

18.00 Футбол: КАН / Уганда – Нигерия - МАХ Спорт 4

19.00 Баскетбол: Бургос – Гран Канария - Нова спорт

19.30 Футбол: Ал Етифак – Ал Насър - МАХ Спорт 1

19.30 Колокрос: Суперпрестиж лига в Диегем, жени - Евроспорт 1

20.00 Баскетбол: Уникаха – Ховентуд - Диема спорт 3

21.00 Футбол: КАН / Ботсвана – Конго - МАХ Спорт 2

21.00 Футбол: КАН / Футбол: Бенин – Сенегал - МАХ Спорт 4

21.00 Колокрос: Суперпрестиж лига в Диегем, мъже - Евроспорт 1

21.30 Футбол: Челси – Борнемут - Диема спорт

21.30 Футбол: Бърнли – Нюкасъл - Нова спорт

21.30 Волейбол: Перуджа – Лубе - МАХ Спорт 1

22.00 Футбол: Мъдъруел – Селтик - Ринг тв

22.15 Футбол: Арсенал – Астън Вила - Диема спорт 2

22.15 Футбол: Манчестър Юнайтед – Уулвърхемптън - Диема спорт 3

03.00 Баскетбол: НБА / Мемфис – Филаделфия - Диема спорт 2


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ