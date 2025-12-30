Спортът по ТВ във вторник (30 декември)

18.00 Футбол: КАН / Уганда – Нигерия - МАХ Спорт 4
19.00 Баскетбол: Бургос – Гран Канария - Нова спорт
19.30 Футбол: Ал Етифак – Ал Насър - МАХ Спорт 1
19.30 Колокрос: Суперпрестиж лига в Диегем, жени - Евроспорт 1
20.00 Баскетбол: Уникаха – Ховентуд - Диема спорт 3
21.00 Футбол: КАН / Ботсвана – Конго - МАХ Спорт 2
21.00 Футбол: КАН / Футбол: Бенин – Сенегал - МАХ Спорт 4
21.00 Колокрос: Суперпрестиж лига в Диегем, мъже - Евроспорт 1
21.30 Футбол: Челси – Борнемут - Диема спорт
21.30 Футбол: Бърнли – Нюкасъл - Нова спорт
21.30 Волейбол: Перуджа – Лубе - МАХ Спорт 1
22.00 Футбол: Мъдъруел – Селтик - Ринг тв
22.15 Футбол: Арсенал – Астън Вила - Диема спорт 2
22.15 Футбол: Манчестър Юнайтед – Уулвърхемптън - Диема спорт 3
03.00 Баскетбол: НБА / Мемфис – Филаделфия - Диема спорт 2
