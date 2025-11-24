Новини
24 Ноември, 2025 11:31 1 418 21

Накрая на срещата царя е получил покана да посети Родопите

Симеон Сакскобурготски покани Тодор Батков-младши на обяд - 1
Снимка: Facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Тодор Батков-Младши посети Царска Бистрица в Боровец. Той бе поканен на обяд от негово Величество Симеон Сакскобурготски. Батков е останал изключително впечатлен от двореца, който безспорно е част от българската история, пише самият той в профила си във Фейбсук.

По време на беседата с Негово Величество, Тодор Батков-младши му разказал за личните усилия, които полага, да се отвори Беломорския Проход /Рудозем-Ксанти/. Царят посочил, че действително това е една все още несбъдната мечта на поколения родопчани.

Накрая на срещата Батков пожелал на Цар Симеон II крепко здраве и го покани да посети Родопите.


  • 1 бръмбаров

    14 2 Отговор
    коя па е тоз
    явно познат на писаръ

    11:33 24.11.2025

  • 2 Павел Костов

    31 4 Отговор
    "Негово Величество" REALLY!???
    Мозъчно-изпития наследник на престъпното царско семейство довело до ДВЕ НАЦИОНАЛНИ КАТАСТРОФИ, лишило България от излаз на открито море и от житницата и ...

    Коментиран от #14

    11:35 24.11.2025

  • 3 123456

    25 5 Отговор
    Симеон крадеца - царско орландовци те копнее !

    11:36 24.11.2025

  • 4 Трол

    16 4 Отговор
    Г-н Батков трябва много внимателно да провери дали са му на място часовници, пръстени и други вещи.

    Коментиран от #16

    11:38 24.11.2025

  • 5 УдоМача

    15 2 Отговор
    Ха! Тоя скелетон от къде изскочи???

    11:40 24.11.2025

  • 6 Сила

    26 4 Отговор
    На кво е цар тоя , царя на комара ....??! А малкия пишлегар къв се явява ....освен син на Ганьо ??!

    Коментиран от #15

    11:47 24.11.2025

  • 7 !!!

    26 2 Отговор
    Комарджията от Мадрид, международно известен аферист, когото КГБ и ДС докараха в България беден като църковна мишка, защото проиграл всичко ,което е имал а жена му - доня Маргарита отдавна му е забранила достъп до нейните сметки! Комунистите, които винаги са били национални предатели, харизаха на негово царско нищожество имоти за 200 милиона, но това не му стигна и наглецът със синя кръв изсече вековни борови гори в Рила, на които и турците не бяха посягали! Щеше "да ни оправи за 800 дни", но оправи себе си и престъпниците си министир, които като него пристигнаха от Лондон бедни като просяци, но пък излязоха от властта мулти милионери! Всичко това обаче е детска игра в сравнение с най-голямото зло, което мадрдския комарджия причини на България - мутрата от СИК и знаков престъпник от подземния свят Боко Тиквата и уродливото 190- килограмово туловище Пеевски! Тези двама дебелаци направо загробиха нещастната ни държава, ограбиха я, съсипаха я и я срутиха! Да, двамата дебелаци са креатура на Симо Горския, той ги вкара във властта срещу много милиони, платени му от мафията!

    Коментиран от #13, #21

    11:50 24.11.2025

  • 8 мутрафон

    11 1 Отговор
    Двама Наши малоумници.

    12:12 24.11.2025

  • 9 Семейство пиандури

    13 1 Отговор
    За 800 си издаде документи за всичко що не е било никога тяхно и разочарова хората които са вярвали, че наистина милее за България.

    12:13 24.11.2025

  • 10 Българин

    2 10 Отговор
    Гордея се, че има такива достойни Българи! Всички нормални хора ги подкрепят!

    Коментиран от #12

    12:21 24.11.2025

  • 11 Мнение МВР

    12 0 Отговор
    А кога ДАНС ще покани на Гемето руският агент и перачка на руски пари - Тодар Ебатков? Всичко е за конфискация или не знаете, че Адвокат Тодар Ебатков е руско прасе и пере руски пари с неясен произход в недвижими от 15 години

    12:26 24.11.2025

  • 12 Булдог

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    Но предимно Ненормалните!

    12:45 24.11.2025

  • 13 ДС и КГБ

    8 0 Отговор

    До коментар #7 от "!!!":

    Щом Симеон е вкаран в политиката от ДС и КГБ, това ОЗНАЧАВА, че и дебелаците Борисов и Пеевски са вкарани от ДС и КГБ. На практика всичките политици и партии в България са проекти на ДС.

    Коментиран от #19

    12:50 24.11.2025

  • 14 ТОЧНО

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Павел Костов":

    НА КОГО Е... н. величество, и на мен не е. Нали сме за демокрация, а той е бивш монарх

    13:14 24.11.2025

  • 15 БРАВО

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сила":

    БРАВО И ЗА КОМЕНТАРА

    13:16 24.11.2025

  • 16 И да знае на кого

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Трол":

    е син и внук и да внимава с кого си ".
    " другарува "

    13:32 24.11.2025

  • 17 Присмехулник

    1 0 Отговор
    Голяма констатация на царо!

    13:49 24.11.2025

  • 18 царска "благодарност"

    3 0 Отговор
    Царят е неблагодарник. На хората, които му помогнаха да си върне имотите, не каза дори едно "Мерси".

    14:01 24.11.2025

  • 19 Карточник

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "ДС и КГБ":

    Така е."Царят" цял живот нищо не е работил, играел е комар. Бил е на издръжка на испанския крал, мароканския крал и КГБ.Води се аг. "Карточник". И с цар се случихме.

    Коментиран от #20

    14:04 24.11.2025

  • 20 поправка

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Карточник":

    НЕ случихме.

    14:23 24.11.2025

  • 21 Врански

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "!!!":

    Точно така е.А покрай царя доста хора, които си платиха, влязоха в парламента от НДСВ или станаха началници-министри, областни управители, шефове на агенции и др.Тогава- 2001г. нямаше още евро и тарифите бяха в долари.Депутатското място струваше между 50 000 и 100 000 $.После си избиха парите и още повече взеха доста от даденото по тарифите от далавери, обществени поръчки, търговия с влияние, уреждане на служби и др.

    14:28 24.11.2025