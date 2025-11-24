Симеон Сакскобурготски покани Тодор Батков-младши на обяд

Тодор Батков-Младши посети Царска Бистрица в Боровец. Той бе поканен на обяд от негово Величество Симеон Сакскобурготски. Батков е останал изключително впечатлен от двореца, който безспорно е част от българската история, пише самият той в профила си във Фейбсук.

По време на беседата с Негово Величество, Тодор Батков-младши му разказал за личните усилия, които полага, да се отвори Беломорския Проход /Рудозем-Ксанти/. Царят посочил, че действително това е една все още несбъдната мечта на поколения родопчани.

Накрая на срещата Батков пожелал на Цар Симеон II крепко здраве и го покани да посети Родопите.