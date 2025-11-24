Симеон Сакскобурготски покани Тодор Батков-младши на обяд

Тодор Батков-Младши посети Царска Бистрица в Боровец. Той бе поканен на обяд от негово Величество Симеон Сакскобурготски. Батков е останал изключително впечатлен от двореца, който безспорно е част от българската история, пише самият той в профила си във Фейбсук.
По време на беседата с Негово Величество, Тодор Батков-младши му разказал за личните усилия, които полага, да се отвори Беломорския Проход /Рудозем-Ксанти/. Царят посочил, че действително това е една все още несбъдната мечта на поколения родопчани.
Накрая на срещата Батков пожелал на Цар Симеон II крепко здраве и го покани да посети Родопите.
1 бръмбаров
явно познат на писаръ
11:33 24.11.2025
2 Павел Костов
Мозъчно-изпития наследник на престъпното царско семейство довело до ДВЕ НАЦИОНАЛНИ КАТАСТРОФИ, лишило България от излаз на открито море и от житницата и ...
Коментиран от #14
11:35 24.11.2025
3 123456
11:36 24.11.2025
4 Трол
Коментиран от #16
11:38 24.11.2025
5 УдоМача
11:40 24.11.2025
6 Сила
Коментиран от #15
11:47 24.11.2025
7 !!!
Коментиран от #13, #21
11:50 24.11.2025
8 мутрафон
12:12 24.11.2025
9 Семейство пиандури
12:13 24.11.2025
10 Българин
Коментиран от #12
12:21 24.11.2025
11 Мнение МВР
12:26 24.11.2025
12 Булдог
До коментар #10 от "Българин":Но предимно Ненормалните!
12:45 24.11.2025
13 ДС и КГБ
До коментар #7 от "!!!":Щом Симеон е вкаран в политиката от ДС и КГБ, това ОЗНАЧАВА, че и дебелаците Борисов и Пеевски са вкарани от ДС и КГБ. На практика всичките политици и партии в България са проекти на ДС.
Коментиран от #19
12:50 24.11.2025
14 ТОЧНО
До коментар #2 от "Павел Костов":НА КОГО Е... н. величество, и на мен не е. Нали сме за демокрация, а той е бивш монарх
13:14 24.11.2025
15 БРАВО
До коментар #6 от "Сила":БРАВО И ЗА КОМЕНТАРА
13:16 24.11.2025
16 И да знае на кого
До коментар #4 от "Трол":е син и внук и да внимава с кого си ".
" другарува "
13:32 24.11.2025
17 Присмехулник
13:49 24.11.2025
18 царска "благодарност"
14:01 24.11.2025
19 Карточник
До коментар #13 от "ДС и КГБ":Така е."Царят" цял живот нищо не е работил, играел е комар. Бил е на издръжка на испанския крал, мароканския крал и КГБ.Води се аг. "Карточник". И с цар се случихме.
Коментиран от #20
14:04 24.11.2025
20 поправка
До коментар #19 от "Карточник":НЕ случихме.
14:23 24.11.2025
21 Врански
До коментар #7 от "!!!":Точно така е.А покрай царя доста хора, които си платиха, влязоха в парламента от НДСВ или станаха началници-министри, областни управители, шефове на агенции и др.Тогава- 2001г. нямаше още евро и тарифите бяха в долари.Депутатското място струваше между 50 000 и 100 000 $.После си избиха парите и още повече взеха доста от даденото по тарифите от далавери, обществени поръчки, търговия с влияние, уреждане на служби и др.
14:28 24.11.2025