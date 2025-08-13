Симеон Сакскобургготски покани Лили Иванова на гости в двореца във Врана

Цар Симеон II отправи лично писмо до легендарната българска певица Лили Иванова, в което ѝ благодари за впечатляващия подарък за рождения му ден и я покани да гостува във Врана заедно с царица Маргарита, пише dunavmost.bg.
Специалната кореспонденция между двете известни личности стана достояние на обществеността след като самата Лили Иванова публикува писмото в своя профил във Фейсбук.
"Държа най-искрено да изкажа благодарността си за изпратената от Вас най-голяма кошница с цветя, която някога съм получавал, и която впечатли много всички, събрали се за рождения ми ден!" - пише цар Симеон II в своето послание до певицата.
В писмото си българският монарх споменава и че Лили Иванова многократно го е канила на нейните концерти, но той за съжаление не винаги е успявал да присъства.
"С Царицата бихме се радвали, ако ни гостувате във Врана в удобно време, а до тогава Ви желая да сте все така активна за радост на Вашите многобройни и верни фенове, към които се числя и аз!" - завършва цар Симеон II своето послание.
От своя страна Лили Иванова изрази специални благодарности към царското семейство за уважението и отношението към нея и нейното творчество. "Здраве, щастие и много, много успехи на цялото царско семейство!" - написа тя в социалната мрежа.
1 Последния Софиянец
09:36 13.08.2025
2 ще я назначи в кралския двор
09:37 13.08.2025
3 Нека да пиша
И,така кака Лили Иванова, е готова!
09:38 13.08.2025
4 Е те това
09:39 13.08.2025
5 Вижда се
09:41 13.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 1488
09:42 13.08.2025
8 Комарджията
Коментиран от #16
09:43 13.08.2025
9 Прънц Кирил
09:43 13.08.2025
10 мърсула
09:44 13.08.2025
11 Трол
09:44 13.08.2025
12 Име
09:46 13.08.2025
13 Две снари тела
09:46 13.08.2025
14 трясъ
09:50 13.08.2025
15 Да,да
Коментиран от #17
09:58 13.08.2025
16 Нека да пиша
До коментар #8 от "Комарджията":Защото е негов. По-наследство ,частен-още от дядо му .!
10:16 13.08.2025
17 Нека да пиша
До коментар #15 от "Да,да":До колкото знам, Лили Иванова е родена 1939 пр.хр.
10:20 13.08.2025