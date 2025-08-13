Симеон Сакскобургготски покани Лили Иванова на гости в двореца във Врана

Цар Симеон II отправи лично писмо до легендарната българска певица Лили Иванова, в което ѝ благодари за впечатляващия подарък за рождения му ден и я покани да гостува във Врана заедно с царица Маргарита, пише dunavmost.bg.

Специалната кореспонденция между двете известни личности стана достояние на обществеността след като самата Лили Иванова публикува писмото в своя профил във Фейсбук.

"Държа най-искрено да изкажа благодарността си за изпратената от Вас най-голяма кошница с цветя, която някога съм получавал, и която впечатли много всички, събрали се за рождения ми ден!" - пише цар Симеон II в своето послание до певицата.

В писмото си българският монарх споменава и че Лили Иванова многократно го е канила на нейните концерти, но той за съжаление не винаги е успявал да присъства.

"С Царицата бихме се радвали, ако ни гостувате във Врана в удобно време, а до тогава Ви желая да сте все така активна за радост на Вашите многобройни и верни фенове, към които се числя и аз!" - завършва цар Симеон II своето послание.

Снимка: Facebook

От своя страна Лили Иванова изрази специални благодарности към царското семейство за уважението и отношението към нея и нейното творчество. "Здраве, щастие и много, много успехи на цялото царско семейство!" - написа тя в социалната мрежа.