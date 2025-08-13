Новини
Любопитно »
Симеон Сакскобургготски покани Лили Иванова на гости в двореца във Врана

Симеон Сакскобургготски покани Лили Иванова на гости в двореца във Врана

13 Август, 2025 09:34 695 17

  • лили иванова-
  • симеон сакскобургготски-
  • покана-
  • гости-
  • двореца-
  • врана

Певицата публикува личното писмо на монарха в социалните мрежи

Симеон Сакскобургготски покани Лили Иванова на гости в двореца във Врана - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Цар Симеон II отправи лично писмо до легендарната българска певица Лили Иванова, в което ѝ благодари за впечатляващия подарък за рождения му ден и я покани да гостува във Врана заедно с царица Маргарита, пише dunavmost.bg.

Специалната кореспонденция между двете известни личности стана достояние на обществеността след като самата Лили Иванова публикува писмото в своя профил във Фейсбук.

"Държа най-искрено да изкажа благодарността си за изпратената от Вас най-голяма кошница с цветя, която някога съм получавал, и която впечатли много всички, събрали се за рождения ми ден!" - пише цар Симеон II в своето послание до певицата.

В писмото си българският монарх споменава и че Лили Иванова многократно го е канила на нейните концерти, но той за съжаление не винаги е успявал да присъства.

"С Царицата бихме се радвали, ако ни гостувате във Врана в удобно време, а до тогава Ви желая да сте все така активна за радост на Вашите многобройни и верни фенове, към които се числя и аз!" - завършва цар Симеон II своето послание.

Симеон Сакскобургготски покани Лили Иванова на гости в двореца във Врана
Снимка: Facebook

От своя страна Лили Иванова изрази специални благодарности към царското семейство за уважението и отношението към нея и нейното творчество. "Здраве, щастие и много, много успехи на цялото царско семейство!" - написа тя в социалната мрежа.


Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 2 Отговор
    Първо да си окоси моравата.

    09:36 13.08.2025

  • 2 ще я назначи в кралския двор

    5 1 Отговор
    Придворна . с клементина ще попейват . ще играят с кученцето . селфита . сега на мода е ла бубу . куклата талисман с африканска усмивка .

    09:37 13.08.2025

  • 3 Нека да пиша

    9 0 Отговор
    Ще си говорят. Помниш ли, пях ти като беше малък, от дядо ти ,и баща ти ,имам подаръци...
    И,така кака Лили Иванова, е готова!

    09:38 13.08.2025

  • 4 Е те това

    5 0 Отговор
    е последният влак

    09:39 13.08.2025

  • 5 Вижда се

    3 0 Отговор
    Симон е неграмотен, само как пише В

    09:41 13.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 1488

    3 0 Отговор
    на славчу искаше 100 000 дойлера

    09:42 13.08.2025

  • 8 Комарджията

    9 4 Отговор
    Защо си мисли, че двореца е негов и се разпорежда??. Чак домакин го играе

    Коментиран от #16

    09:43 13.08.2025

  • 9 Прънц Кирил

    2 0 Отговор
    Бра-тушките скоро ще го скепцат

    09:43 13.08.2025

  • 10 мърсула

    2 0 Отговор
    а що се е подписала тя отдолу

    09:44 13.08.2025

  • 11 Трол

    3 0 Отговор
    Поканата е изпратена от вестоносец на кон.

    09:44 13.08.2025

  • 12 Име

    4 0 Отговор
    Полковник от ДС Иванова отива при ДС агента цар!

    09:46 13.08.2025

  • 13 Две снари тела

    1 0 Отговор
    Ще си мачкат тревата

    09:46 13.08.2025

  • 14 трясъ

    2 0 Отговор
    Вместо да е Врана,трябва да е Гарга.

    09:50 13.08.2025

  • 15 Да,да

    2 0 Отговор
    Общо двамата са на 170 години

    Коментиран от #17

    09:58 13.08.2025

  • 16 Нека да пиша

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Комарджията":

    Защото е негов. По-наследство ,частен-още от дядо му .!

    10:16 13.08.2025

  • 17 Нека да пиша

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Да,да":

    До колкото знам, Лили Иванова е родена 1939 пр.хр.

    10:20 13.08.2025