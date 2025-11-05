Синът на Симеон Сакскобургготски, Кубрат, празнува 60-годишен юбилей

Днес Кубрат Сакскобургготски навършва 60 години — интересна личност с уникална биография, която комбинира царски произход и професионално поприще извън типичните очаквания. Ето няколко любопитни факта за него:
Ранни години и произход
-
Кубрат е роден на 5 ноември 1965 г. в Мадрид, Испания.
-
Той е третият син на последния български цар Симеон Сакскобургготски и царица Маргарита Сакскобургготска.
-
Той израства извън България и получава образование и професия в международна среда.
Образование и професионална реализация
-
Завършва медицина в Университета на Навара в Памплона, Испания.
-
Специализира гастроинтестинална хирургия и по-конкретно колопроктология, работейки в клиники в Мадрид като хирург.
-
В професионалната си практика е получил признание в Испания като един от водещите специалисти в областта.
Семейство и личен живот
-
Женен е за доня Карла Мария Ройо-Вилянова и Урестарасу.
-
Двамата имат три сина: Мирко, Лукас и Тирсо, които преминават детството си между Испания и България.
-
Въпреки че е принц по титла, Кубрат е намерил баланса между наследството на фамилията и независимия си професионален път.
Интересни моменти и наблюдения
-
Случаят му е интересен, защото съчетава два света: този на монаршеския произход и този на съвременната медицина — необичайно съчетание за роден в царска фамилия.
-
Още като млад той избира път, който изисква много труд и отговорност — хирургията — вместо да се фокусира само върху церемониални или представителни функции.
-
Присъствието му в Испания и българските корени създават своеобразен мост между двете страни: той съхранява връзката с България чрез фамилията, но практически живее и работи в испаноговорящата среда.
