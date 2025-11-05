Новини
Синът на Симеон Сакскобургготски, Кубрат, празнува 60-годишен юбилей

Синът на Симеон Сакскобургготски, Кубрат, празнува 60-годишен юбилей

5 Ноември, 2025 08:41 354 2

Вижте любопитни подробности от биографията на Кубрат Сакскобургготски

Синът на Симеон Сакскобургготски, Кубрат, празнува 60-годишен юбилей - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес Кубрат Сакскобургготски навършва 60 години — интересна личност с уникална биография, която комбинира царски произход и професионално поприще извън типичните очаквания. Ето няколко любопитни факта за него:

Ранни години и произход

  • Кубрат е роден на 5 ноември 1965 г. в Мадрид, Испания.

  • Той е третият син на последния български цар Симеон Сакскобургготски и царица Маргарита Сакскобургготска.

  • Той израства извън България и получава образование и професия в международна среда.

Образование и професионална реализация

  • Завършва медицина в Университета на Навара в Памплона, Испания.

  • Специализира гастроинтестинална хирургия и по-конкретно колопроктология, работейки в клиники в Мадрид като хирург.

  • В професионалната си практика е получил признание в Испания като един от водещите специалисти в областта.

Семейство и личен живот

  • Женен е за доня Карла Мария Ройо-Вилянова и Урестарасу.

  • Двамата имат три сина: Мирко, Лукас и Тирсо, които преминават детството си между Испания и България.

  • Въпреки че е принц по титла, Кубрат е намерил баланса между наследството на фамилията и независимия си професионален път.

Интересни моменти и наблюдения

  • Случаят му е интересен, защото съчетава два света: този на монаршеския произход и този на съвременната медицина — необичайно съчетание за роден в царска фамилия.

  • Още като млад той избира път, който изисква много труд и отговорност — хирургията — вместо да се фокусира само върху церемониални или представителни функции.

  • Присъствието му в Испания и българските корени създават своеобразен мост между двете страни: той съхранява връзката с България чрез фамилията, но практически живее и работи в испаноговорящата среда.


