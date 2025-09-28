Пиленцата от Монако се хвалят от луксозна яхта

Пиленцата от Монако пак се обадиха - този път от панаира на суперлуксозни яхти в княжеството. Двойката се похвали, че билетите за изложението струват по 2000 евро, но не е ясно дали са броили 8000 лева, за да се докоснат до лукса, или са гледали отстрани. Но пък щели и те да си купуват яхта, пише "Телеграф".



За сметка на това преди седмица те пак се опитаха да подразнят хората, пускайки видео в мрежата от Френската Ривиера, където все пак се качиха на борда на яхта.

Княжество Монако олицетворява върховната красота и блясък със зашеметяващото си средиземноморско крайбрежие, елегантната си архитектура и спираща дъха гледка, особено по време на изложението за яхти където луксозни мегалодки събират погледи на познавачи и зяпачи.Яхтеното шоу се провежда от 24 до 27 септември в Порт Hercules. Всяка година това изложение предлага уникално зрелище.За съжаление не видяхме да влязат в кадър Нина и Борислав в рекламните кадри на шоуто, но пък дамата, плуваща в лукса, пусна в петък селфи от някакво място, много приличащо на тоалетна.