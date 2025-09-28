Новини
Пиленцата от Монако се хвалят от луксозна яхта

28 Септември, 2025 10:58 1 020 10

Не е ясно дали са броили 8000 лева, за да се докоснат до лукса, или са гледали отстрани

Пиленцата от Монако се хвалят от луксозна яхта - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Пиленцата от Монако пак се обадиха - този път от панаира на суперлуксозни яхти в княжеството. Двойката се похвали, че билетите за изложението струват по 2000 евро, но не е ясно дали са броили 8000 лева, за да се докоснат до лукса, или са гледали отстрани. Но пък щели и те да си купуват яхта, пише "Телеграф".

За сметка на това преди седмица те пак се опитаха да подразнят хората, пускайки видео в мрежата от Френската Ривиера, където все пак се качиха на борда на яхта.




Княжество Монако олицетворява върховната красота и блясък със зашеметяващото си средиземноморско крайбрежие, елегантната си архитектура и спираща дъха гледка, особено по време на изложението за яхти където луксозни мегалодки събират погледи на познавачи и зяпачи.

Яхтеното шоу се провежда от 24 до 27 септември в Порт Hercules. Всяка година това изложение предлага уникално зрелище.

За съжаление не видяхме да влязат в кадър Нина и Борислав в рекламните кадри на шоуто, но пък дамата, плуваща в лукса, пусна в петък селфи от някакво място, много приличащо на тоалетна.



Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 За размисъл

    5 2 Отговор
    Дерзайте и копайте дъното!
    Пишете на пиленцата да пратят някое евро на Украйна.

    Коментиран от #9

    11:01 28.09.2025

  • 2 Тъно

    11 0 Отговор
    Не занимавайте хората с тези селяци. Само ммого прости хора които се оприличават на маймуни може да се вълнуват от подобни екземпляри. Физиономиите им говорят, направо крещят. Този вместо да бърка бетон тръгнал на баровец да се прави, тъжна картинка. А женицата да почисти яхтата това и е работата.

    11:02 28.09.2025

  • 3 Психо

    10 0 Отговор
    Тая ромка да си сложи силикон ще и нужен за работата която я храни

    Коментиран от #6

    11:04 28.09.2025

  • 4 Въпросът

    8 0 Отговор
    Само сиганката ли я лумбарят, или и този го потапя?

    11:05 28.09.2025

  • 5 европиец

    6 5 Отговор
    Селяци , обаче са в Монако и не им говрят за война , поскъпване на ток ,инфлация и тн .Тоест не им промиват мозъка .Работят обикновени работи , но живеят в хубава среда , а не в гетото София в панелка вМладост близо до метростанция за 2000евро квадрата . Може и в Плевен , където от една година няма вода , но иначе сме европейци .

    11:08 28.09.2025

  • 6 Българин

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Психо":

    И ние сме дали нещо на света,циганите.Тая що не си стои в махалата и да си гледа пра внучетата?

    11:09 28.09.2025

  • 8 Мюмюн

    4 0 Отговор
    яка тоалетна. до къде може да се стигне с простотията. много неща на тази Земя са излишни вече.

    11:19 28.09.2025

  • 10 Много приличащо?

    2 0 Отговор
    Че къдЯ другадИ има ролка тоалетна хартия? Мьекащи грозни селяни…

    11:23 28.09.2025