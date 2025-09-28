Пиленцата от Монако се хвалят от луксозна яхта

Пиленцата от Монако пак се обадиха - този път от панаира на суперлуксозни яхти в княжеството. Двойката се похвали, че билетите за изложението струват по 2000 евро, но не е ясно дали са броили 8000 лева, за да се докоснат до лукса, или са гледали отстрани. Но пък щели и те да си купуват яхта, пише "Телеграф".
За сметка на това преди седмица те пак се опитаха да подразнят хората, пускайки видео в мрежата от Френската Ривиера, където все пак се качиха на борда на яхта.
Княжество Монако олицетворява върховната красота и блясък със зашеметяващото си средиземноморско крайбрежие, елегантната си архитектура и спираща дъха гледка, особено по време на изложението за яхти където луксозни мегалодки събират погледи на познавачи и зяпачи.
Яхтеното шоу се провежда от 24 до 27 септември в Порт Hercules. Всяка година това изложение предлага уникално зрелище.
За съжаление не видяхме да влязат в кадър Нина и Борислав в рекламните кадри на шоуто, но пък дамата, плуваща в лукса, пусна в петък селфи от някакво място, много приличащо на тоалетна.
1 За размисъл
Пишете на пиленцата да пратят някое евро на Украйна.
Коментиран от #9
11:01 28.09.2025
2 Тъно
11:02 28.09.2025
3 Психо
Коментиран от #6
11:04 28.09.2025
4 Въпросът
11:05 28.09.2025
5 европиец
11:08 28.09.2025
6 Българин
До коментар #3 от "Психо":И ние сме дали нещо на света,циганите.Тая що не си стои в махалата и да си гледа пра внучетата?
11:09 28.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Мюмюн
11:19 28.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Много приличащо?
11:23 28.09.2025