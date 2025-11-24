Новини
На 98 си отиде актрисата Джил Фройд, правнучка на прочутия психоаналитик и вдъхновителка на "Хрониките на Нарния" ВИДЕО

На 98 си отиде актрисата Джил Фройд, правнучка на прочутия психоаналитик и вдъхновителка на "Хрониките на Нарния" ВИДЕО

24 Ноември, 2025 19:48, обновена 24 Ноември, 2025 20:08

Възрастната дама до последно обядвала пакетче чипс с чаша вино, а в разгара на коронавирусната епидемия посещавала уроци по степ танци

На 98 си отиде актрисата Джил Фройд, правнучка на прочутия психоаналитик и вдъхновителка на "Хрониките на Нарния" ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук
Британската актриса и продуцент Джил Фройд почина на 98-годишна възраст, съобщи Daily Mail.

„Моята красива 98-годишна майка ни каза последно сбогом“, каза дъщерята на звездата, телевизионната водеща Ема Фройд.

По думите ѝ, майка ѝ е починала „заобиколена от децата, внуците и...пицата си“.

„Тя ни каза на всички да отидем по дяволите, за да може най-накрая да заспи. И след това никога не се събуди. Последните ѝ думи бяха „Обичам те“, спомня си дъщерята.

Като дете Джил Фройд е евакуирана в Оксфорд и прекарва три години със семейството на писателя К. С. Луис. Тя става вдъхновение за Луси Певънзи, една от главните героини в „Хрониките на Нарния“.

В продължение на 30 години актрисата режисира две театрални трупи. Последната ѝ филмова роля е на икономка на Даунинг стрийт в „Love Actually“ на Ричард Къртис.

Според семейството ѝ, Джил Фройд е обядвала всеки ден с чаша червено вино и пакет чипс, а по време на пандемията от коронавирус, на 93-годишна възраст, е посещавала уроци по степ танци всяка сутрин с приятелите си, докато е била в самоизолация.

Джил Джун Фройд е родена с фамилното име Фройд от съпруга си Клемент Фройд, писател и телевизионен водещ и внук на психоаналитика Зигмунд Фройд. Джил Фройд е надживяна от пет деца, 17 внуци и седем правнуци.


Великобритания
