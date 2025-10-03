Принц Уилям готви сериозни промени за монархията, когато стане крал (ВИДЕО)

Принц Уилям даде едно от най-откровените си интервюта до момента, като ясно заяви намерението си да въведе „промяна за добро“ в монархията, когато застане начело на институцията. Интервюто бе записано в замъка Уиндзор за предаването „Неохотният пътешественик“ на Apple TV+, водено от актьора Юджийн Леви.

Спокойно, но категорично, принцът определи промяната като съществена част от своето ежедневие: „Харесва ми. Не ме е страх от нея. Напротив – вдъхновява ме. Не става дума за крайности, а за необходимото.“

Докато водеше Леви из залите на Уиндзор, принц Уилям пристигна на срещата със своята електрическа тротинетка – обичайно средство за придвижване из територията на двореца. По време на обиколката разговорът премина естествено към теми като историята на институцията, нейните традиции и очакванията към наследника на трона.

„Ако не внимавате, историята може да се превърне в бреме – като котва, която ви дърпа назад“, сподели Уилям. Макар да подчерта уважението си към традицията, той даде да се разбере, че ще задава въпроси и ще търси нови пътища, за да запази монархията жива и актуална.

Интервюто премина в по-лична посока, когато темата се насочи към семейството и личните изпитания. През последната година съпругата му, принцеса Катрин, и баща му, крал Чарлз III, се бориха с онкологични заболявания. Принцът призна, че това е оказало сериозно влияние върху психичното му здраве и семейната динамика.

„Тревогата и стресът понякога ме обсебват. Ние сме отворено семейство – говорим си за всичко, което ни тревожи. Но никога не знаеш какви последствия може да има това. Затова е важно да сме един до друг“, каза той.

Принц Уилям разкри и малко известен факт – децата му не използват мобилни телефони. Решението цели да ги предпази от натиска на дигиталната среда, познат му от собствения му живот под обществено наблюдение.

Темата за отношенията между него и брат му, принц Хари, не беше обсъждана пряко. Въпреки това Уилям направи препратка към общото им минало: „Важно е да не се връщаме към практиките, през които Хари и аз преминахме като деца.“

Финалът на разговора беше белязан от личен размисъл. Принцът изрази гордостта си от близките си и способността им да се справят със сериозни изпитания. „Животът може да бъде много труден, но начинът, по който ги преодоляваме, ни определя. Гордея се със съпругата си, с баща си и с децата ми – справиха се блестящо.“

С интервюто си принц Уилям, който се радва на огромно одобрение сред великобританците, даде заявка, че е готов да въведе монархията в нова ера - такава, каквато може би те очакват от дълги години.