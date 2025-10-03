Новини
Принц Уилям готви сериозни промени за монархията, когато стане крал (ВИДЕО)

3 Октомври, 2025 15:31 898 8

  • принц уилям-
  • монархия-
  • великобритания-
  • крал-
  • кралско семейство

Престолонаследникът обяви планове за модернизация на монархията

Принц Уилям готви сериозни промени за монархията, когато стане крал (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Принц Уилям даде едно от най-откровените си интервюта до момента, като ясно заяви намерението си да въведе „промяна за добро“ в монархията, когато застане начело на институцията. Интервюто бе записано в замъка Уиндзор за предаването „Неохотният пътешественик“ на Apple TV+, водено от актьора Юджийн Леви.

Спокойно, но категорично, принцът определи промяната като съществена част от своето ежедневие: „Харесва ми. Не ме е страх от нея. Напротив – вдъхновява ме. Не става дума за крайности, а за необходимото.“

Докато водеше Леви из залите на Уиндзор, принц Уилям пристигна на срещата със своята електрическа тротинетка – обичайно средство за придвижване из територията на двореца. По време на обиколката разговорът премина естествено към теми като историята на институцията, нейните традиции и очакванията към наследника на трона.

„Ако не внимавате, историята може да се превърне в бреме – като котва, която ви дърпа назад“, сподели Уилям. Макар да подчерта уважението си към традицията, той даде да се разбере, че ще задава въпроси и ще търси нови пътища, за да запази монархията жива и актуална.

Интервюто премина в по-лична посока, когато темата се насочи към семейството и личните изпитания. През последната година съпругата му, принцеса Катрин, и баща му, крал Чарлз III, се бориха с онкологични заболявания. Принцът призна, че това е оказало сериозно влияние върху психичното му здраве и семейната динамика.

„Тревогата и стресът понякога ме обсебват. Ние сме отворено семейство – говорим си за всичко, което ни тревожи. Но никога не знаеш какви последствия може да има това. Затова е важно да сме един до друг“, каза той.

Принц Уилям разкри и малко известен факт – децата му не използват мобилни телефони. Решението цели да ги предпази от натиска на дигиталната среда, познат му от собствения му живот под обществено наблюдение.

Темата за отношенията между него и брат му, принц Хари, не беше обсъждана пряко. Въпреки това Уилям направи препратка към общото им минало: „Важно е да не се връщаме към практиките, през които Хари и аз преминахме като деца.“

Финалът на разговора беше белязан от личен размисъл. Принцът изрази гордостта си от близките си и способността им да се справят със сериозни изпитания. „Животът може да бъде много труден, но начинът, по който ги преодоляваме, ни определя. Гордея се със съпругата си, с баща си и с децата ми – справиха се блестящо.“

С интервюто си принц Уилям, който се радва на огромно одобрение сред великобританците, даде заявка, че е готов да въведе монархията в нова ера - такава, каквато може би те очакват от дълги години.


  • 1 Дориана

    2 4 Отговор
    И досега какво са направили за Англия , та тя не върви в правилната посока, а точно обратното. С какво помогнаха да спре войната или решиха да се разходят до Украйна без да знаят защо и избраха грешната страна. Така, че вече е късно и Англия е в кюпа с Германия и Франнция , които искат и провокират Трета световна война, която ще ги унищожи. Изборът беше техен и сега ще има последици.

    15:36 03.10.2025

  • 2 Никой

    4 0 Отговор
    Приятен е като младеж - но защо говори приживе - баща му е жив и здрав.

    Неизвестно е това поведение, обратното - трябва да е мълчалив по въпроса.

    Впрочем не е наясно - какво е кралската корона. Може би - не тежи толкова.

    Ама - ако се окаже - че тежи.

    Коментиран от #4

    15:36 03.10.2025

  • 3 Арабска мошеничка

    2 0 Отговор
    Арабки арабик спин

    15:41 03.10.2025

  • 4 Ъъъъ не!

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Никой":

    Баща му е жив, но никак не е здрав!

    15:42 03.10.2025

  • 5 Сила

    4 1 Отговор
    Я, а принца на маалата Емрах , брат му и баща им какви возила имат !!! А принца и бъдещ крал на Великобритания ( и Канада , Австралия и Нова Зеландия) с какво се придвижва , сигурно нема пари за спортен аФтомобил със замъгляващ се километраж ....

    15:45 03.10.2025

  • 6 док

    2 1 Отговор
    Да са живи и здрави хората,историята предстои.

    15:56 03.10.2025

  • 7 Ел Кондор паса

    1 0 Отговор
    Промяната...ОК официално ще се обяви за халифат. Защото в момента е неофициално. Разбрах, защо кралицата не даваше короната на изкукалия си син до смърта и, защото главата на английската църква сина и Чарлз е мюсли май, юни, юли.

    16:07 03.10.2025

  • 8 Ще краде по-малко?

    1 0 Отговор
    Крал недокрал?!? Ова го нема в историята!

    16:18 03.10.2025