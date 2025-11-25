Новини
Актрисата Елеонора Иванова се сгоди на концерт на Radiohead (СНИМКИ)

25 Ноември, 2025 11:31 1 184 7

Нори и гаджето ѝ Анатоли Ставрев са заедно от 7 години

Актрисата Елеонора Иванова се сгоди на концерт на Radiohead (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актрисата Елеонора Иванова-Нори, изиграла главната роля във филма „Чалга“ на Мариан Вълев, се сгоди по време на концерт на Radiohead.

Нори получи изящен диамантен пръстен и се похвали с него из социалните мрежи, но самото предложение е получила седмица по-рано. Така двойката запази щастието си тайно за обществеността, за да му се порадва самостоятелно.

Предложението е дошло от нейния дългогодишен партньор и колега Анатолий Ставрев, докато са били на рок концерт в италианския град Болоня. Това е станало преди седмица, а Нори е изчакала да се върне у нас, за да пусне щастливата вест.

Тя бе лаконична и уточни, че точно на песента No Surprises („Без изненади“) Анатолий ѝ е казал как всъщност има изненада за нея. И ѝ е поднесъл бижуто, натоварено с много любов. Развълнуваната Нори веднага е запечатала радостния момент на снимка.

„Никога не съм обичала да празнувам, защото не обичам да бъда център на внимание. Да, колкото и странно да ви звучи. В работата ми съм център на внимание, затова в личния си живот избягвам“, заяви Нори преди време пред „Телеграф“. Иванова се прочу със сериалите „Пътят на честта“ и „Братя“.

С Анатолий Ставрев са гаджета от 7 години. Запознали се по време на кастинг, а след време се видели отново в НАТФИЗ. Той точно завършил класа на Ивайло Христов, а тя била първокурсничка пак при него. Анатолий има десетки роли из различни театри, но не е на щат в нито един. Елеонора Иванова е част от състава на Театър „София“.


