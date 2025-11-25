Меган Маркъл разкри как принц Хари я е впечатлил

Херцогинята на Съсекс Меган Маркъл разказа в ново интервю за началото на връзката си с принц Хари и за начина, по който двамата изградили отношенията си далеч от стереотипите около британското кралско семейство. Маркъл посочва, че още при първата им среща през юли 2016 г. вниманието ѝ не било насочено към кралския му статус, а към неговия характер и чувство за хумор. Двамата се запознали на сляпа среща, организирана от общи приятели, и се видели отново само ден по-късно, след което започнала връзката им.
По думите на Меган тя не е била впечатлена от живота в Кенсингтънския дворец и не е възприемала Хари през призмата на титлите му. Тя подчертава, че е била привлечена от „детската му игривост“ и способността му да гледа на света по начин, който ѝ липсвал в собствения ѝ опит. Според нея това качество продължава да присъства в ежедневието им и оказва влияние както върху личния им живот, така и върху общите им професионални начинания.
Меган Маркъл заявява, че принц Хари е човекът, който я подкрепя най-последователно: „Никой на света не ме обича повече от него и знам, че винаги ще се погрижи за мен.“ Тя добавя, че различният му поглед към медиите и общественото внимание често ѝ помага да се ориентира в ситуации, в които нейната перспектива е ограничена.
В разговор за списание Harper’s Bazaar херцогинята коментира и живота си под зоркия поглед на обществото. Актрисата признава, че е допускала грешки, но ги определя като част от необходимия процес на учене: „Ако всичко върви гладко, няма как да се научиш. Ако не научиш нищо, няма да израснеш.“ Тя прави паралел с ежедневието на своите две деца, които постоянно се сблъскват с нови предизвикателства, и посочва, че се стреми да подхожда към себе си със същото разбиране и търпение.
Херцогинята подчертава, че няма стремеж към перфекционизъм и че грешките са част от развитието и в ролята ѝ на основател на няколко проекта и компании. Според нея ключът е в това да се продължава напред с готовност за промяна и усъвършенстване.
