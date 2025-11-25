Концертът на Константин е най-продаваното събитие

Концертът, който Константин подготвя за своите фенове в зала Арена 8888, зае челното място по продажби за събития, пише Хот Арена.
Според класация на най-популярната платформа за закупуване на билети, поп фолк звездата прави тотален разгром на всички други родни звезди, които подготвят подобни събития през 2026, сред които Азис и Меди.
В последните години наблюдаваме нова тенденция в родния поп фолк. Голяма част от певците разширяват полето си на изява и се насочват към голяма сцена. Именно Константин е един от изпълнителите, който обещава на публиката невиждано до сега шоу.
Най-актуалните имена от бранша, сред които Преслава, Емануела, Софи Маринова, Лидия и много други, ще бъдат специални гости на неговия концерт на 21 март в зала Арена 8888. Черешката на тортата е Рачков, който публично даде обещание, че ще бъде водещ на събитието.
“Не само залата, цяла София ще се тресе”, споделя самият Константин в профилите си в социалните мрежи.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 сладкопоен чучулиг
Когато препълни зала в Париж, като Лили, тогава ще е новина.
Коментиран от #2, #21
12:36 25.11.2025
2 Антикомуне
До коментар #1 от "сладкопоен чучулиг":Голям смях, 🤣🤣🤣. Баба Лили препълнила зала в Париж, 😂😂😂😂, даааа за 2000 човека. Много голяма зала, голям успех, 🤣🤣🤣.
12:42 25.11.2025
3 козметичен салон Сияна
12:43 25.11.2025
4 Професор Иво Христов
Коментиран от #6
12:43 25.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Сила
До коментар #4 от "Професор Иво Христов":Над 90% , 97 бих казал ...
Коментиран от #15
12:45 25.11.2025
7 😂😂😂БГ простотия
12:47 25.11.2025
8 Опааа
13:04 25.11.2025
9 Тома
13:04 25.11.2025
10 КОЧИНАТА
Коментиран от #12
13:06 25.11.2025
11 Цени
13:07 25.11.2025
12 Сила
До коментар #10 от "КОЧИНАТА":Има една култова руска група " Ленинград " и песента им "Любит наш народ всякое г о в н о ".....
13:10 25.11.2025
13 Гост
13:24 25.11.2025
14 Факт
13:32 25.11.2025
15 ляво леке
До коментар #6 от "Сила":колкто да са дебилите колкото са копейките
13:44 25.11.2025
16 Тоалетната хартия
14:07 25.11.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 сакън
Коментиран от #19
14:24 25.11.2025
19 Сила
До коментар #18 от "сакън":Как бе , "Опосумите " колко кинти усвоиха по тая програма за уж "завръщащите " се " българи " ....милиони !!! Ако ги слушаш какво говорят , всеки ден на националния стадион трябва да има концерти класическа музика и балет с многохилядна публика ...
15:16 25.11.2025
20 ......па
15:53 25.11.2025
21 така е
До коментар #1 от "сладкопоен чучулиг":Защото всички простафели от държавате се натрапихте в столицата заедно със селяндурския си манталитет.
15:56 25.11.2025