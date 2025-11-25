Новини
Концертът на Константин е най-продаваното събитие

Концертът на Константин е най-продаваното събитие

25 Ноември, 2025 12:31

Константин би и Краля на фолка Азис по продажби

Концертът на Константин е най-продаваното събитие - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Концертът, който Константин подготвя за своите фенове в зала Арена 8888, зае челното място по продажби за събития, пише Хот Арена.

Според класация на най-популярната платформа за закупуване на билети, поп фолк звездата прави тотален разгром на всички други родни звезди, които подготвят подобни събития през 2026, сред които Азис и Меди.

В последните години наблюдаваме нова тенденция в родния поп фолк. Голяма част от певците разширяват полето си на изява и се насочват към голяма сцена. Именно Константин е един от изпълнителите, който обещава на публиката невиждано до сега шоу.

Най-актуалните имена от бранша, сред които Преслава, Емануела, Софи Маринова, Лидия и много други, ще бъдат специални гости на неговия концерт на 21 март в зала Арена 8888. Черешката на тортата е Рачков, който публично даде обещание, че ще бъде водещ на събитието.

“Не само залата, цяла София ще се тресе”, споделя самият Константин в профилите си в социалните мрежи.


  • 1 сладкопоен чучулиг

    В София пълно с простотия, нищо ново.
    Когато препълни зала в Париж, като Лили, тогава ще е новина.

    12:36 25.11.2025

  • 2 Антикомуне

    До коментар #1 от "сладкопоен чучулиг":

    Голям смях, 🤣🤣🤣. Баба Лили препълнила зала в Париж, 😂😂😂😂, даааа за 2000 човека. Много голяма зала, голям успех, 🤣🤣🤣.

    12:42 25.11.2025

  • 3 козметичен салон Сияна

    тоя от нашия етнос

    12:43 25.11.2025

  • 4 Професор Иво Христов

    Не 80, а 90% са д.билите в България

    12:43 25.11.2025

  • 6 Сила

    До коментар #4 от "Професор Иво Христов":

    Над 90% , 97 бих казал ...

    12:45 25.11.2025

  • 7 😂😂😂БГ простотия

    После се чудете защо държавата ни е такава

    12:47 25.11.2025

  • 8 Опааа

    Ужас! Какъв е тоя палЯк ве???

    13:04 25.11.2025

  • 9 Тома

    Да живее сичкото сигани и тук таме българи

    13:04 25.11.2025

  • 10 КОЧИНАТА

    НАРОДА СИ ОБИЧА ПОМИЯ , МИ КО ДА ПРАЙШ.ТАКЪВ НИ Е МАТРИАЛА.

    13:06 25.11.2025

  • 11 Цени

    Колко трябва да си тъп за да идеш на такова събитие .....

    13:07 25.11.2025

  • 12 Сила

    До коментар #10 от "КОЧИНАТА":

    Има една култова руска група " Ленинград " и песента им "Любит наш народ всякое г о в н о ".....

    13:10 25.11.2025

  • 13 Гост

    То поради тая причина и двете свинки са отпред и ни водят към пътеводната светлина

    13:24 25.11.2025

  • 14 Факт

    Трагедия

    13:32 25.11.2025

  • 15 ляво леке

    До коментар #6 от "Сила":

    колкто да са дебилите колкото са копейките

    13:44 25.11.2025

  • 16 Тоалетната хартия

    На публика да им се забрани да гласуват!!!

    14:07 25.11.2025

  • 18 сакън

    Е много ясно, в тази държава останаха само най-низшата прослойка пле беи, с морал колкото на австрал опитек. Най-лошото е че покрай ковида се върнаха още такива. От читавите хора никой не се прибра в БГ.

    14:24 25.11.2025

  • 19 Сила

    До коментар #18 от "сакън":

    Как бе , "Опосумите " колко кинти усвоиха по тая програма за уж "завръщащите " се " българи " ....милиони !!! Ако ги слушаш какво говорят , всеки ден на националния стадион трябва да има концерти класическа музика и балет с многохилядна публика ...

    15:16 25.11.2025

  • 20 ......па

    Тези ,,събития,,са преброяване на простаците у държавата.

    15:53 25.11.2025

  • 21 така е

    До коментар #1 от "сладкопоен чучулиг":

    Защото всички простафели от държавате се натрапихте в столицата заедно със селяндурския си манталитет.

    15:56 25.11.2025