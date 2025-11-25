Звездата от "Американски пай" Тара Рийд бе изнесена на носилка от хотел: "Някой ме дрогира!" (ВИДЕО)

Актрисата Тара Рийд подаде сигнал в полицията с твърдение, че е била дрогирана в бар на хотел в района на Чикаго. Случаят доби публичност, след като в интернет се появи видео, в което 48-годишната звезда от „Американски пай“ е изведена на носилка в неделя сутринта.

На записа се вижда как група хора се опитват да поставят Рийд, видимо почти в безсъзнание, в инвалидна количка. Актрисата е облечена в светло палто, изглежда дезориентирана и се подпира на мъж до себе си. При преместването ѝ в количката тя изговаря несвързани думи, а тялото ѝ губи опора и частично се свлича, което налага намесата на няколко души. По-късно видеото показва как парамедици я придружават през фоайето на хотела на носилка, преди да бъде транспортирана до болница.

Пред американски медии представител на Тара потвърди, че актрисата е подала официална жалба и сътрудничи на полицията. В изявлението се посочва, че тя вярва, че в напитката ѝ е поставено упойващо вещество. Представителят допълва, че Тара Рийд е в процес на възстановяване и моли за поверителност. От полицията в Роузмонт съобщиха, че са реагирали на сигнал за медицинска помощ и са транспортирали жена до болница, но към момента не са получили доклад, свързан с твърдения за използване на упойващо вещество.

В обяснение пред TMZ Тара Рийд посочва, че се е настанила в хотела късно в събота и е слязла в бара за питие. По думите ѝ се е срещнала с група видеоблогъри във фоайето, а един от тях я е придружил за кратка пауза за пушене. Когато се върнала, открила, че чашата ѝ е покрита с салфетка, която тя не била поставяла. Актрисата твърди, че след като е отпила от напитката, следващият ѝ спомен е от болницата, осем часа по-късно. Тя заявява, че медицинският екип ѝ е съобщил, че е била дрогирана.

Актрисата подчертава, че въпреки минали проблеми със зависимости, в съответната вечер е изпила само едно питие. Тя предупреждава, че подобни инциденти могат да засегнат всеки и призовава хората да бъдат внимателни и да не оставят напитките си без надзор.

Details: https://t.co/jkeTlHxP0r pic.twitter.com/7SbMq0ZiT3 — TMZ (@TMZ) November 24, 2025