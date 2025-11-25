Новини
25 Ноември, 2025 14:31

Първоначално служителите на бара в хотела сложили актрисата в инвалидна количка, но се наложило парамедици да я изнесат на носилка

Звездата от "Американски пай" Тара Рийд бе изнесена на носилка от хотел: "Някой ме дрогира!" (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева

Актрисата Тара Рийд подаде сигнал в полицията с твърдение, че е била дрогирана в бар на хотел в района на Чикаго. Случаят доби публичност, след като в интернет се появи видео, в което 48-годишната звезда от „Американски пай“ е изведена на носилка в неделя сутринта.

На записа се вижда как група хора се опитват да поставят Рийд, видимо почти в безсъзнание, в инвалидна количка. Актрисата е облечена в светло палто, изглежда дезориентирана и се подпира на мъж до себе си. При преместването ѝ в количката тя изговаря несвързани думи, а тялото ѝ губи опора и частично се свлича, което налага намесата на няколко души. По-късно видеото показва как парамедици я придружават през фоайето на хотела на носилка, преди да бъде транспортирана до болница.

Пред американски медии представител на Тара потвърди, че актрисата е подала официална жалба и сътрудничи на полицията. В изявлението се посочва, че тя вярва, че в напитката ѝ е поставено упойващо вещество. Представителят допълва, че Тара Рийд е в процес на възстановяване и моли за поверителност. От полицията в Роузмонт съобщиха, че са реагирали на сигнал за медицинска помощ и са транспортирали жена до болница, но към момента не са получили доклад, свързан с твърдения за използване на упойващо вещество.

В обяснение пред TMZ Тара Рийд посочва, че се е настанила в хотела късно в събота и е слязла в бара за питие. По думите ѝ се е срещнала с група видеоблогъри във фоайето, а един от тях я е придружил за кратка пауза за пушене. Когато се върнала, открила, че чашата ѝ е покрита с салфетка, която тя не била поставяла. Актрисата твърди, че след като е отпила от напитката, следващият ѝ спомен е от болницата, осем часа по-късно. Тя заявява, че медицинският екип ѝ е съобщил, че е била дрогирана.

Актрисата подчертава, че въпреки минали проблеми със зависимости, в съответната вечер е изпила само едно питие. Тя предупреждава, че подобни инциденти могат да засегнат всеки и призовава хората да бъдат внимателни и да не оставят напитките си без надзор.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хасковски каунь

    9 3 Отговор
    Кой мисасра в гащите

    14:37 25.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Коко

    4 1 Отговор
    И как пък една камера в бара не го е заснела?!

    15:12 25.11.2025

  • 4 Механик

    3 1 Отговор
    Довечера ще ходя на кръчма с един англичанин, синът му и един поляк. Дано сервитьора ни поднесе безалкохолна водка, че утре и ние ще ревем, че някой ни е дрогирал.

    15:19 25.11.2025

  • 5 глоги

    1 1 Отговор
    чашата ѝ е покрита сЪС салфетка, която тя не Е била поставИла.

    15:23 25.11.2025

  • 6 Сърбин Андреев

    3 1 Отговор
    ...дали само са я...други рали или е имало и групово изпълнение?
    Това надали и авторката може да каже,след ,като не е присъствала на мероприятието,защото по него време е била в кабинета на Шефа...на колене...изпълнявайки Му ,,Одата на радостта" с (гълтане)...
    Те това са фактите де всички ни ,,вълнуват"

    15:54 25.11.2025

  • 7 придружил за кратка пауза за пушене

    2 0 Отговор
    на пура в стаята

    16:06 25.11.2025

  • 8 Ами

    0 0 Отговор
    Изглежда готова за банг-банг във всички телесни кухини.

    17:18 25.11.2025