Принц Хари и Меган Маркъл показаха децата си, включиха ги в благотворителна инициатива (СНИМКИ)

Принц Хари и Меган Маркъл включиха децата си в последната си благотворителна инициатива, като семейно участваха в доброволческа дейност в Our Big Kitchen Los Angeles. Хари, Меган, шестгодишният Арчи и четиригодишната Лилибет помагаха за приготвянето и опаковането на храна за хора от общността, които изпитват затруднения с осигуряването на хранителни продукти.

Снимки от събитието бяха публикувани на сайта на фондация Archewell, където се виждат кадри на децата, заети с различни задачи в кухнята. На един от тях Маркъл и Хари подреждат тесто за бисквити върху тава, докато Лилибет наблюдава процеса. Момиченцето е заснето отзад, облечено в червена карирана рокля и черна бейзболна шапка. Арчи е сниман с жълта блуза с дълъг ръкав, докато загребва от собственото си тесто. В друго видео в Instagram Story Меган показва как синът им овалва бисквитка в канелена захар.

Маркъл публикува кадрите с краткия надпис „Появи се, направи добро“. Семейството е заснето усмихнато както по време на доброволческата работа, така и в обща снимка след края на мероприятието.

През лятото Меган коментира в подкаста „Aspire“, че за нея е важно Арчи и Лилибет да израснат със съзнание за стойността на труда и на материалните неща. Тя даде пример с градинарството, което според нея учи децата на търпение и уважение към храната. Маркъл обясни, че чрез отглеждането на зеленчуци те усвояват не само процеса „от семе до реколта“, но и идеята за споделяне, даряване или дори продаване на продукцията.

През последната година актрисата споделя повече подробности за децата си както в интервюта, така и чрез социалните си канали, след като стартира бранда As Ever и поредицата „With Love, Meghan“. Според публикации на Page Six принц Хари не одобрява напълно тези публични прояви, въпреки че подкрепя благотворителната дейност на семейството.