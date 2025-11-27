Новини
Изкуственият интелект показа как изглежда перфектното тяло според него

Изкуственият интелект показа как изглежда перфектното тяло според него

27 Ноември, 2025 16:58 1 322 2

  • изкуствен интелект-
  • перфектно тяло-
  • съвършено тяло-
  • атрактивност

За изкуствения интелект идеалните хора са спортни типове

Изкуственият интелект показа как изглежда перфектното тяло според него - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Изкуственият интелект възпроизведе своите представи за „перфектното“ мъжко и женско тяло, показва ново изследване на Университета в Торонто. Учените са поискали от три водещи AI платформи – Midjourney, DALL·E и Stable Diffusion – да генерират изображения на „идеална“ жена и „идеален“ мъж. Резултатите показват, че изкуственият интелект пресъздава в представите си западните стандарти за физическа привлекателност.

Според анализа на 300 изображения, идеалната жена, според AI, е млада, бяла, с привлекателни черти, руса коса и облечена в разкриващи дрехи. Мъжкият образ, от своя страна, е хипермускулест, чернокос и често представян без тениска. „Установихме, че AI засилва доминиращия фитнес идеал“, посочва д-р Делани Тибодо, водещ автор на изследването, публикувано в Psychology of Popular Media.

Липсата на разнообразие е отчетлива, констатират учените. Повече от 60% от всички изображения изобразяват бели хора, почти всички включват млади лица, а нито едно не показва видими увреждания. „Расовото и възрастово разнообразие е минимално“, отбелязват авторите. Мъжете никога не са представени като плешиви, а телата и на двата пола са без мазнини, целулит или други естествени особености.

Облеклото също следва предсказуеми модели – женските образи често са по бански или в разголени тоалети, а мъжките – полуголи. Според учените това показва, че алгоритмите „възпроизвеждат и усилват ограничени западни стандарти за тяло“.

Учените припомнят, че идеалът за външен вид исторически се променя значително – от пищните форми през 50-те години до „хероин шика“ от 90-те и днешния култ към атлетичното и мускулесто тяло. Новите данни показват, че изкуственият интелект не само отразява съвременните стереотипи, но и ги затвърждава.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наш шиши е идеала за българин

    8 1 Отговор
    Уяден с висяща гуша и меса нагъл крадец милиардер

    Коментиран от #2

    17:14 27.11.2025

  • 2 Герп боклуци

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Наш шиши е идеала за българин":

    Както и искрето фидосова е идеалът за жена

    18:24 27.11.2025