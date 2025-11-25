Новини
Любопитно »
Живия Нострадамус предсказа, че изкуственият интелект ще се събуди през 2026 г.

Живия Нострадамус предсказа, че изкуственият интелект ще се събуди през 2026 г.

25 Ноември, 2025 13:29 1 974 20

  • живия нострадамус-
  • атос саломе-
  • изкуствен интелект-
  • прогноза-
  • предсказание

Според него 2026 г. ще бъде повратна за човечеството и то в сферата на технологиите

Живия Нострадамус предсказа, че изкуственият интелект ще се събуди през 2026 г. - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бразилският ясновидец Атос Саломе – известен като „Живият Нострадамус“ заради серия от широкообсъждани сбъднати прогнози – направи ново пророчество, в което описва 2026 г. като повратна точка за човечеството.

Саломе нашумя с твърденията, че е предвидил пандемията от COVID-19, смъртта на кралица Елизабет II, покупката на Twitter от Илон Мъск, срива на борсата FTX и войната в Украйна. Според него именно 2026 г. ще бъде годината на квантова революция и „пробуждане на изкуствения интелект“.

Но заедно с технологичния скок той предупреждава и за мрачни сценарии. По думите му квантовите технологии могат да отключат кибервойна между световните суперсили, а изкуственият интелект да се превърне в основно оръжие на глобалната надпревара.

Саломе направи и смело геополитическо предсказание: до март 2026 г. Украйна ще претърпи териториално разделение, а Китай ще има ключова роля в процеса. Годината ще отбележи началото на нова световна ера, в която тежестта на глобалната мощ ще започне да се измества все по-осезаемо към Азия, пише Марица.


Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този

    2 2 Отговор
    Приема плащания с РУРволют.....

    13:38 25.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 тиририрам

    21 1 Отговор
    Като видя такова несъразмерно лице и веднага разбирам, че е продукт на изкуствения интелект.

    13:40 25.11.2025

  • 5 Хахаха

    4 0 Отговор
    На полето между Долно Езерово и горно Езерово

    13:41 25.11.2025

  • 6 Ай стига бе

    9 0 Отговор
    Жив Нострадамус Кулагин ли ?? 🙈👀🙈

    14:06 25.11.2025

  • 7 Хи хи

    8 0 Отговор
    Азис на стероиди

    14:06 25.11.2025

  • 8 Алчността заразена и с любопитство

    6 0 Отговор
    Не трябва да си Нострадамос, за да предвидиш, че войната за умовете на хората, вече се води в мрежата. Не говорим за всички "умни" устройства, които слушат, събират данни и записват. Утре няма да е нужно да ходиш на лекар, ИИ ще те диагностицира, както си лежиш, просто в неговата база всичко ще се знае.

    14:25 25.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Евродебил

    3 0 Отговор
    Така като го гледам на травестит прилича.

    Коментиран от #12, #13, #14

    14:37 25.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Прилича

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Евродебил":

    На редактор от факти

    14:39 25.11.2025

  • 14 Урсула от Брюксел

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Евродебил":

    На мен пък на евроатлантик ми прилича.

    14:46 25.11.2025

  • 15 Бойкот на О.Л.Хлъц

    6 0 Отговор
    С тези изкуствени скули, този ми прилича на Гейстрадамус...

    14:57 25.11.2025

  • 16 Идън

    3 0 Отговор
    В заглавието - неправилно членуване на думите. Точно обратното е правилният начин- живиЯТ Нострадамус- ТОЙ е предсказал- т. е ТОЙ върши действието в изречението- не ИИ.

    15:10 25.11.2025

  • 17 мунчу

    2 0 Отговор
    кавун с ръбеста кратуна

    15:26 25.11.2025

  • 18 Потресен

    3 0 Отговор
    Не беше ли точно този, който предричаше нова пандемия през септември 2025г? Еми септември вече мина. Преди това пък предричаше някакви епохални промени в България през 2019г. И те не се случиха - Буци и Шиши още са си на власт. Та до тук успеваемостта му е около 0%.

    15:27 25.11.2025

  • 19 Въййй

    1 0 Отговор
    Този си изглежда по принцип като изкуствен интелект!

    15:51 25.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.