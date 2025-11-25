Живия Нострадамус предсказа, че изкуственият интелект ще се събуди през 2026 г.

Бразилският ясновидец Атос Саломе – известен като „Живият Нострадамус“ заради серия от широкообсъждани сбъднати прогнози – направи ново пророчество, в което описва 2026 г. като повратна точка за човечеството.

Саломе нашумя с твърденията, че е предвидил пандемията от COVID-19, смъртта на кралица Елизабет II, покупката на Twitter от Илон Мъск, срива на борсата FTX и войната в Украйна. Според него именно 2026 г. ще бъде годината на квантова революция и „пробуждане на изкуствения интелект“.

Но заедно с технологичния скок той предупреждава и за мрачни сценарии. По думите му квантовите технологии могат да отключат кибервойна между световните суперсили, а изкуственият интелект да се превърне в основно оръжие на глобалната надпревара.

Саломе направи и смело геополитическо предсказание: до март 2026 г. Украйна ще претърпи териториално разделение, а Китай ще има ключова роля в процеса. Годината ще отбележи началото на нова световна ера, в която тежестта на глобалната мощ ще започне да се измества все по-осезаемо към Азия, пише Марица.