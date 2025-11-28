Дик Ван Дайк, който скоро навършва 100 г., говори за брака си с 46 г. по-младата му съпруга (ВИДЕО)

Дик Ван Дайк е минал през много върхове и спадове, но един човек винаги го държи стабилен - съпругата му Арлийн Силвър, която е със 46 години по-млада, пише dnes.bg.

В интервю за корицата на People — в чест на наближаващия 100-тен рожден ден на легендарния артист и новата му книга "100 Rules for Living to 100" ("100 правила, за да доживееш до 100") — Ван Дайк говори откровено за брака си с 54-годишната Силвър. Той има четири деца от покойната си бивша съпруга Марджи Уилет и беше във връзка с Мишел Триола, която почина от рак на белия дроб през 2009 година.

Актьорът признава, че въпреки голямата разлика във възрастта, тяхната връзка — и толкова различните им темпераменти — се оказват идеална комбинация.

"Мислехме, че може да се окаже проблем до някаква степен, но не се случи. Аз по принцип съм инфантилен. Чувствам се на около 13 години. Това винаги е било проблем. А тя е доста зряла за възрастта си, така че разликата никога не ни е създавала трудности", казва той.

Двамата се запознават зад кулисите на наградите SAG през 2006 г., когато Силвър е работела като гримьор.

"Никога през живота си не съм заговарял непозната жена. Тя мина покрай мен и без да мисля скочих и казах: "Здравей, аз съм Дик". Поканих я да седне, разбрах, че е гримьорка — и веднага я наех", казва той.

След сватбата през 2012 г. двамата няколко пъти работят заедно на сцена и екран. През 2023 г. се появиха в епизод на сериала "Дните на нашия живот" ("Days of Our Lives"). Освен това всяка година организират свое собствено хелоуинско шоу във "Vandy Manor".

"Не мога да изброя всичко, което прави. Постоянно е в движение. Има голяма онлайн аудитория със собственото си шоу. Пее, танцува. Когато научих всичко това и разбрах, че обича Хелоуин, реших — тя просто трябва да е част от семейството. И вече сме известни с нашите Хелоуини", казва той.

Но когато Ван Дайк гледа назад към живота и кариерата си — които също са в центъра на новата му книга — именно Силвър е човекът, който му помага да запази младия си дух.

"Тя е причината да съм тук и сега. Прави ме щастлив всеки ден. Тя е радост. Може да ме накара да запея или затанцувам, а носи толкова много отговорности… Аз съм просто късметлия", казва той.