Експерти по храните развенчаха "правилото за петте секунди"

27 Октомври, 2025 09:45 426 3

Ключовите фактори тук не са толкова времето, колкото нивото на влажност на храната и степента на замърсяване на повърхността

Експерти по храните развенчаха "правилото за петте секунди" - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Често срещаното „правило за петте секунди“, според което храната, събрана от пода, се счита за безопасна, ако не е престояла там дълго, е опасно погрешно схващане, смятат специалисти по безопасността на храните.

Експерти отбелязват, че няма безопасен период от време, през който храната да остане на пода, без да се замърси. Процесът на микробен трансфер започва мигновено, за части от секундата.

Спецовете обясняват, че ключовите фактори тук не са толкова времето, колкото нивото на влажност на храната и степента на замърсяване на повърхността.

Бактериите са много по-склонни да се установят върху мокра храна: парче диня или сандвич с масло ще съберат мигновено максималния брой микроорганизми от пода. Докато сухите бисквити или гевреци ще съберат по-малко от тях, но рискът остава.

Дори визуално чист под може да бъде източник на патогенни бактерии като салмонела, листерия или ешерихия коли. Това важи особено за повърхностите в коридора, банята или кухнята, където хората носят обувки за излизане навън.

Килимът, който изглежда по-мек и по-безопасен, всъщност има по-голяма контактна повърхност и може да бъде дори по-замърсен.

Единственото надеждно правило е „правилото за нулата секунда“: всяка храна, изпусната на пода, трябва да се изхвърли в кошчето, категорични са експертите.


  • 1 в кратце

    0 0 Отговор
    Единственото надеждно правило е „правилото за нулата секунда“: всяка храна, изпусната на пода, трябва да се изхвърли в кошчето, категорични са експертите.ПРАВИЛНО,ТОЧНО ТАКА Е.НЕ БИВА ДА ЯДЕМ ХРАНА,ИЗПУСНАТА НА ПОДА.

    09:51 27.10.2025

  • 2 Директора👨‍✈️

    0 0 Отговор
    Вече и такива ли има? Експерти по "Изпусната на пода храна"?!?
    Света не върви на добре!!!

    09:53 27.10.2025

  • 3 Хипотетично

    0 0 Отговор
    $нивото на влажност на храната и степента на замърсяване на повърхността.$
    Опитът го има в предвид, но щом и учените са го изследвали дали филията, намазана с масло ще падне от опакото.

    09:54 27.10.2025