Тейлър Суифт се разболяла тежко няколко пъти по време на турнето си, но отказвала да спре (ВИДЕО)

Още преди началото на „The Eras Tour“ Тейлър Суифт е взела категорично решение, че по време на турнето няма да си позволи нито един почивен ден. Това разкри самата тя в интервю за „The Late Show with Stephen Colbert“, излъчено на 10 декември, в което се върна към мащабната поредица от концерти, продължила от март 2023 г. до декември 2024 г.

Певицата заяви, че още в самото начало е поставила ясни правила за себе си. По думите ѝ не е съществувала възможност да не излезе на сцената или да изнесе концерт „на по-ниско ниво“. Тя подчерта, че подобен компромис никога не е бил опция, независимо от физическото ѝ състояние.

Тейлър разказа и как се е справяла със заболявания по време на турнето, включително с вирусни инфекции. Тя призна, че на няколко пъти е излизала на сцената, докато е страдала от стомашен вирус, като целта ѝ е била публиката да не разбере за това. Според нея визуалната трансформация, която настъпва в момента, в който облича сценичния си костюм, е играела ключова роля за преодоляването на физическата болка. Певицата открои първия си тоалет за вечерта – обсипано с кристали боди на Versace – като своеобразен психологически тласък, който ѝ е помагал да продължи напред въпреки натоварването.

От над 100 концерта в рамките на „The Eras Tour“ Суифт е била принудена да отмени само една поредица от дати. Три планирани концерта във Виена през август 2024 г. бяха отменени, след като австрийските власти предотвратиха терористичен заговор. По-късно певицата определи решението като „съкрушително“, но изрази благодарност към службите за сигурност, подчертавайки, че благодарение на тях са били оплакани отменени концерти, а не човешки животи.

В разговора със Стивън Колбърт Тейлър Суифт обясни, че изключителната ѝ отдаденост се дължи най-вече на уважението към феновете. Тя посочи, че е наясно с усилията, които публиката полага, за да присъства на концертите ѝ – от спестяване на средства и пренареждане на личните графици до пътувания, изработка на костюми и популярните гривни за приятелство, превърнали се в символ на турнето. По думите ѝ именно това чувство за общност я е мотивирало да изнесе всеки концерт без изключение.

„The Eras Tour“ вече се определя от музикалната индустрия като най-доходоносното концертно турне в историята. По време на последния си концерт във Ванкувър Тейлър благодари на феновете за подкрепата и определи турнето като най-вълнуващото, най-мощното и най-предизвикателното начинание в кариерата си досега.

Телевизионната ѝ поява идва ден преди премиерата на разширена филмирана версия на „The Eras Tour“, както и на документалната поредица „Taylor Swift: The End of an Era“, която обещава детайлен поглед зад кулисите и към ежедневието на певицата по време на едно от най-мащабните турнета в съвременната попмузика.