Новини
Любопитно »
Лияна влезе в болница в Италия (СНИМКА)

Лияна влезе в болница в Италия (СНИМКА)

29 Ноември, 2025 19:49 499 5

  • лияна-
  • болница-
  • италия-
  • вливки-
  • глутатион

На кадъра се вижда ръката ѝ с поставена система, а около нея – медицинска апаратура

Лияна влезе в болница в Италия (СНИМКА) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Попфолк певицата Лияна сподели видео от болнична стая, в което се вижда, че преминава през процедура с венозна система, пише hotarena.net.

В сторито си тя разкри причината за посещението:

„Както виждате - правя вливки с глутатион, нещо, което правя при всяко мое посещение в Мерано", каза изпълнителката.

На кадъра се вижда ръката ѝ с поставена система, а около нея – медицинска апаратура, което подсказва, че става дума за специализирана терапия.

Лияна влезе в болница в Италия (СНИМКА)
Снимка: Инстаграм

Лияна от години споделя, че посещава клиники в Мерано, Италия за различни възстановителни и детокс процедури, а този път очевидно не прави изключение.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Роко Сифреди

    2 1 Отговор
    Не издържа на големия!

    19:51 29.11.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    1 1 Отговор
    Тази до сега не бях я чувал.

    19:52 29.11.2025

  • 3 сладкопоен чучулиг

    0 1 Отговор
    Мадонна, ке белла!
    Комплименти и са люти.....

    19:53 29.11.2025

  • 4 Мислищ

    1 0 Отговор
    Добро и образовав млад човек

    19:59 29.11.2025

  • 5 Тъни

    1 0 Отговор
    Какво е това ,,вливки", не може и да говори правилно, вливания се казва чалгарко.

    20:00 29.11.2025