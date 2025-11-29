Лияна влезе в болница в Италия (СНИМКА)

Попфолк певицата Лияна сподели видео от болнична стая, в което се вижда, че преминава през процедура с венозна система, пише hotarena.net.
В сторито си тя разкри причината за посещението:
„Както виждате - правя вливки с глутатион, нещо, което правя при всяко мое посещение в Мерано", каза изпълнителката.
На кадъра се вижда ръката ѝ с поставена система, а около нея – медицинска апаратура, което подсказва, че става дума за специализирана терапия.
Снимка: Инстаграм
Лияна от години споделя, че посещава клиники в Мерано, Италия за различни възстановителни и детокс процедури, а този път очевидно не прави изключение.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Роко Сифреди
19:51 29.11.2025
2 Данко Харсъзина
19:52 29.11.2025
3 сладкопоен чучулиг
Комплименти и са люти.....
19:53 29.11.2025
4 Мислищ
19:59 29.11.2025
5 Тъни
20:00 29.11.2025