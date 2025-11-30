Феноменът „лате татковци“ промени семейния живот в Скандинавия

Улиците на северноевропейските градове са пълни с добре поддържани млади мъже, бутащи колички и държащи чаши кафе. Подобни сцени биха могли да красят страниците на каталог на H&M, но вместо това са се превърнали в символи на дълбока социална трансформация и промяна в подходите към родителството.

Кои са тези лате татковци и защо предизвикват възхищение и завист по целия свят?

Социално значимият феномен придоби популярност в Швеция, като напълно преобърна патриархалните възгледи за семейството, където цялата отговорност и грижа за детето са били на майката. Младите мъже активно се занимават с родителство и вече не гледат на грижите за децата като на изключение или жертва – те са превърнали това в неразделна част от своята идентичност. Събират се в кафенета, споделят опит с други млади бащи и получават важни знания, като посещават курсове „Детето и аз“.

Феноменът, наречен „лате татковци“, се разпространи и в други страни, като Норвегия и Финландия. Той стана широко разпространен в социалните медии под хаштага #lattedad. Видеоклипове, заснети от съпруги, показват изключително стилни и добре поддържани мъже с чаши Стенли, слингове и колички, които се разхождат, играят с децата си и ги слагат да спят – накратко, правят това, което жените традиционно правят.

Бащинското участие в родителството се оказа нещо повече от просто модно изявление или нова тенденция. То е следствие от десетилетия социална политика в Швеция. През 1974 г. в страната е въведен платен родителски отпуск и малко след това участието на мъжете в отглеждането на деца започва да се увеличава значително.

В момента родителите имат право на 480 дни платен отпуск, който може да се използва, докато детето навърши 12 години. Държавата покрива до 80 процента от заплатите и насърчава и двамата родители да споделят грижите за детето по равно. Някои от тези дни са предназначени изключително за бащи и ако те не ги използват, семейството губи обезщетения.

Както показва практиката, шведските бащи вземат приблизително 30 процента от 480-те дни, или 144 дни. Освен това, родителите могат да прехвърлят до 45 дни от родителския си отпуск на баби и дядовци или семейни приятели.

Тази политика не само улеснява живота на майките, но и повлиява на здравето на мъжете. Проучване на Стокхолмския университет установи, че в рамките на две години след раждането на детето, хоспитализациите поради злоупотреба с алкохол сред бащите са намалели с 34 процента.

Оставайки сами с децата, мъжете не само сменят пелени, люлеят ги и ги хранят редовно, което изисква здравословен начин на живот, но и установяват по-силна и дълбока емоционална връзка с детето си, което помага за намаляване на стреса и подобряване на психичното здраве.

„Със сигурност е нещо специално да си сам с детето у дома от самото начало“, казва Йохан Свенсон, съпругът на Хана Свенсон. Той добавя, че грижата за детето е добавила сив цвят в косата му, което подчертава трудността и важността на задачите на майките по целия свят.

Детските площадки и кафенетата в северноевропейските градове са пълни не само с млади бащи, но и с дядовци, грижещи се за внуците си. Така се е появила цяла мъжка общност, която надхвърля традиционната представа за мъжете като хранители на семейството и единствени източници на доходи. От жените вече не се изисква да жертват кариерата си и да регресират професионално, отглеждайки деца сами, докато мъжете достигат нови висоти.

„Можете да бъдете амбициозна майка и изпълнителен директор и да кърмите 14 месеца и това няма да ви омръзне, защото бащите също са си вкъщи“, казва Хана Свенсон.

В Северна Европа това се е превърнало в норма, но повечето други страни не могат да се похвалят с подобни социални политики и обществени стандарти, което предизвиква както възхищение, така и завист.

В Южна Корея делът на мъжете, ползващи отпуск по бащинство, достигна рекордните 36,4% през 2025 г. В Русия само около 2% от мъжете имат право да ползват родителски отпуск.

Източник: lenta.ru