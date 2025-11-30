Новини
Любопитно »
Феноменът „лате татковци“ промени семейния живот в Скандинавия

Феноменът „лате татковци“ промени семейния живот в Скандинавия

30 Ноември, 2025 15:13 700 9

  • лате татковци-
  • семеен живот-
  • бащинство-
  • скандинавия

Бащинското участие в родителството се оказа нещо повече от просто модно изявление или нова тенденция

Феноменът „лате татковци“ промени семейния живот в Скандинавия - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Улиците на северноевропейските градове са пълни с добре поддържани млади мъже, бутащи колички и държащи чаши кафе. Подобни сцени биха могли да красят страниците на каталог на H&M, но вместо това са се превърнали в символи на дълбока социална трансформация и промяна в подходите към родителството.


Кои са тези лате татковци и защо предизвикват възхищение и завист по целия свят?

Социално значимият феномен придоби популярност в Швеция, като напълно преобърна патриархалните възгледи за семейството, където цялата отговорност и грижа за детето са били на майката. Младите мъже активно се занимават с родителство и вече не гледат на грижите за децата като на изключение или жертва – те са превърнали това в неразделна част от своята идентичност. Събират се в кафенета, споделят опит с други млади бащи и получават важни знания, като посещават курсове „Детето и аз“.

Феноменът, наречен „лате татковци“, се разпространи и в други страни, като Норвегия и Финландия. Той стана широко разпространен в социалните медии под хаштага #lattedad. Видеоклипове, заснети от съпруги, показват изключително стилни и добре поддържани мъже с чаши Стенли, слингове и колички, които се разхождат, играят с децата си и ги слагат да спят – накратко, правят това, което жените традиционно правят.

Бащинското участие в родителството се оказа нещо повече от просто модно изявление или нова тенденция. То е следствие от десетилетия социална политика в Швеция. През 1974 г. в страната е въведен платен родителски отпуск и малко след това участието на мъжете в отглеждането на деца започва да се увеличава значително.

В момента родителите имат право на 480 дни платен отпуск, който може да се използва, докато детето навърши 12 години. Държавата покрива до 80 процента от заплатите и насърчава и двамата родители да споделят грижите за детето по равно. Някои от тези дни са предназначени изключително за бащи и ако те не ги използват, семейството губи обезщетения.

Както показва практиката, шведските бащи вземат приблизително 30 процента от 480-те дни, или 144 дни. Освен това, родителите могат да прехвърлят до 45 дни от родителския си отпуск на баби и дядовци или семейни приятели.

Тази политика не само улеснява живота на майките, но и повлиява на здравето на мъжете. Проучване на Стокхолмския университет установи, че в рамките на две години след раждането на детето, хоспитализациите поради злоупотреба с алкохол сред бащите са намалели с 34 процента.

Оставайки сами с децата, мъжете не само сменят пелени, люлеят ги и ги хранят редовно, което изисква здравословен начин на живот, но и установяват по-силна и дълбока емоционална връзка с детето си, което помага за намаляване на стреса и подобряване на психичното здраве.

„Със сигурност е нещо специално да си сам с детето у дома от самото начало“, казва Йохан Свенсон, съпругът на Хана Свенсон. Той добавя, че грижата за детето е добавила сив цвят в косата му, което подчертава трудността и важността на задачите на майките по целия свят.

Детските площадки и кафенетата в северноевропейските градове са пълни не само с млади бащи, но и с дядовци, грижещи се за внуците си. Така се е появила цяла мъжка общност, която надхвърля традиционната представа за мъжете като хранители на семейството и единствени източници на доходи. От жените вече не се изисква да жертват кариерата си и да регресират професионално, отглеждайки деца сами, докато мъжете достигат нови висоти.

„Можете да бъдете амбициозна майка и изпълнителен директор и да кърмите 14 месеца и това няма да ви омръзне, защото бащите също са си вкъщи“, казва Хана Свенсон.

В Северна Европа това се е превърнало в норма, но повечето други страни не могат да се похвалят с подобни социални политики и обществени стандарти, което предизвиква както възхищение, така и завист.

В Южна Корея делът на мъжете, ползващи отпуск по бащинство, достигна рекордните 36,4% през 2025 г. В Русия само около 2% от мъжете имат право да ползват родителски отпуск.

Източник: lenta.ru


Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 3 Отговор
    Мухльовци!И тия ще воюват с Русия?

    Коментиран от #2

    15:15 30.11.2025

  • 2 Булпсихопатъ

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Скоро и с кукли тип напикаващо се бебе...

    15:19 30.11.2025

  • 3 Какво толкова?

    0 1 Отговор
    Нека всяко семейство да има възможност да реши кой кога да води бебето на разходка и кой през кои месеци да ползва отпуска за отглеждането му. Колкото семейства има, толкова са и специфичните проблеми в тях. Единствено бабите от източноевропейски тип могат да земенят родителите при отглеждането на дете, но дали това е най-доброто решение?

    15:39 30.11.2025

  • 4 име

    0 0 Отговор
    Абе, лошо няма бащите да бутат детски колички, обаче е ъпсурдно точно Швеция да давате за пример. Там подрастващите са толкова невъзпитани, че си имат проблеми с поколенията от поне 20г. Важното е бащите да възпитават децат си, да се възстнаво отново ролята на семейството, а не да ги оставят на сегашната сиситема, при която на подрастващите никой нищо не може да каже и родителита са заплашвани от наказателно преследване ако се опитат да огранимат или накажат по някакъв начин децата си.

    15:40 30.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мъж

    0 0 Отговор
    Мале бети кахъра като се истропа в тоалетната не се влиза по нея вътре мирише та се не търпи 🥳🤣😂🤣🤭

    15:40 30.11.2025

  • 7 Сталин

    1 0 Отговор
    П€дерунгели с розови прашки

    15:42 30.11.2025

  • 8 венчето обаче не смомена

    1 0 Отговор
    къде са майчиците по това време докато татковците дундурката

    да не посещават уроци
    "Кафявите Пришълци и Аз"?

    15:49 30.11.2025

  • 9 Пич

    0 0 Отговор
    Какви мъжете са тия? Това е част от програмата за унищожението на белият мъж - когато му осакатиш мозъка и го направиш подчиняващ се женчо , ще можеш да правиш с цялата раса каквото си искаш! Не държава - цялата раса !!! Не случайно го пробутват като пример за подражание в цяла Европа ! А жените са традиционно глупави , защото си въобразяват че всичко това е в тяхна полза. И нали не мислят много, когато няма бели мъже се мятат на пакистанци и всякакви други туземци! И бялата раса умира !!!

    15:50 30.11.2025