Jay-Z спечели 10-годишен "тормоз" за бащинство

Скандалът около Jay-Z и претендиращия за негов син Раймир Сатъртуейт достигна своята кулминация – съдът окончателно отхвърли делото за бащинство. Според информация на Page Six, съдия в Калифорния е уважил молбата на рапъра и е прекратил делото “с предубеждение”, което означава, че Сатъртуейт няма право да го заведе отново, пише marica.bg.

30-годишният Раймир твърди от години, че е биологичният син на Jay-Z, роден от кратка връзка между майка му Уанда Сатъртуейт и музикалния магнат през 90-те. Той настоява, че има право на ДНК тест и признание, но съдът за пореден път застана на страната на изпълнителя на “99 Problems”.

Jay-Z, чиято империя включва милиарди от музика, бизнес и модни брандове, отказва да коментира случая, но адвокатите му нарекоха твърденията на Раймир „десетилетен тормоз“. „Изфабрикувани обвинения, отхвърлени от няколко съда“, гласи становището им.

Въпреки решението, Сатъртуейт не се предава. В публикация в Instagram той обяви:

„Оттеглих делото си, защото зад затворени врати стават неща, които не виждате. Не съм приключил битката си – просто играя шах, не дама.“

Историята му започва още през 2014 г., когато с настойничката си Лили Коули подава документи, обвинявайки Jay-Z в измама и укриване на информация, за да избегне тест за бащинство. През 2015 г. в медиите изтичат документи, според които рапърът е дал невeрни данни на съда в Ню Джърси, за да затвори темата завинаги.

Сега, след решението на федералния съд, вратите за Раймир изглеждат окончателно затворени – няма да има ново дело, нито ДНК тест.

Jay-Z продължава живота си редом с Бионсе и трите им деца – Блу Айви (13) и близнаците Руми и Сър (8) – докато Раймир, който също се занимава с музика, обещава да продължи да „търси справедливост по свой начин“.